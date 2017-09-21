Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл из розыгрыша турнира
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» в дополнительное время проиграл самарским «Крыльям Советов» в дополнительное время со счетом 2:3 в гостевом матче 1/16 финала Кубка России.
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В составе хозяев отличились Евгений Башкиров (52-я минута) и Данил Кленкин (108), еще один мяч защитник железнодорожников Неманья Пейчинович отправил в свои ворота (85). У проигравших голами отметились Алексей Миранчук (76) и Соломон Кверквелия (90).
В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с казанским «Рубином».
В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл Кубок России, став семикратным обладателем трофея.
|21.09.2017 18:30
|Плей-офф: 1/16 финала
|Металлург
|Крылья Советов
|3:2 ДВ
|Локомотив М
|Основное время: 2:2 (0:0)
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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