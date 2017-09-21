Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл из розыгрыша турнира

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В составе хозяев отличились Евгений Башкиров (52-я минута) и Данил Кленкин (108), еще один мяч защитник железнодорожников Неманья Пейчинович отправил в свои ворота (85). У проигравших голами отметились Алексей Миранчук (76) и Соломон Кверквелия (90).

В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с казанским «Рубином».

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл Кубок России, став семикратным обладателем трофея.