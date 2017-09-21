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21 сентября 2017, 21:25 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл из розыгрыша турнира

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» в дополнительное время проиграл самарским «Крыльям Советов» в дополнительное время со счетом 2:3 в гостевом матче 1/16 финала Кубка России.

На стадии 1/16 турнира Локомотив уступил самарским Крыльям Советов в дополнительное время. Увеличить
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В составе хозяев отличились Евгений Башкиров (52-я минута) и Данил Кленкин (108), еще один мяч защитник железнодорожников Неманья Пейчинович отправил в свои ворота (85). У проигравших голами отметились Алексей Миранчук (76) и Соломон Кверквелия (90).

В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с казанским «Рубином».

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл Кубок России, став семикратным обладателем трофея.

21.09.2017 18:30 Плей-офф: 1/16 финала Металлург
Крылья Советов 3:2 ДВ Локомотив М
Основное время: 2:2 (0:0)
Главные тренеры
Андрей Тихонов Юрий Семин
Голы
52′ Евгений Башкиров (Г. Зотов, Д. Ткачук) 2
85′ Неманья Пейчинович 5
109′ Данил Кленкин (А. Чочиев) 27
59 Алексей Миранчук 76′
33 Соломон Кверквелия (Д. Тарасов) 90+2′
Составы
115′ Евгений Конюхов 14
Георгий Зотов 15
Жозе Феррейра Надсон 6
Денис Ткачук 31
Вячеслав Зинков 21
Данил Кленкин 27
33′ Евгений Башкиров 2
Срджан Мияйлович 20
74′ Дмитрий Немчанинов 23
Олег Ланин 64
101′ Иван Таранов 4
Алан Чочиев 9
63′ Сергей Корниленко 8
Сергей Самодин 22
30 Никита Медведев
17 Тарас Михалик 103′
33 Соломон Кверквелия
84 Михаил Лысов
60 Антон Миранчук
24 Эдер
23 Дмитрий Тарасов 86′
27 Игорь Денисов
28 Борис Ротенберг 56′
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович 88′
18 Александр Коломейцев
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 46′
59 Алексей Миранчук
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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