«Олимпиец» победил «Уфу» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Нижегородский «Олимпиец» в серии пенальти обыграл «Уфу» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.
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Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе победителей мяч забил Кирилл Маляров (57-я минута). У гостей отличился Исламнур Абдулавов (90). В серии пенальти хозяева были сильнее — 4:1.
«Олимпиец», основанный в 2015 году, занимает последнее место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Нижегородский клуб впервые в истории вышел в 1/8 финала, где встретится с ярославским «Шинником», который в среду на своем поле разгромил екатеринбургский «Урал» (3:0).
|21.09.2017 18:00
|Плей-офф: 1/16 финала
|Химик
Главные тренеры
|Николай Писарев
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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