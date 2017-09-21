«Олимпиец» победил «Уфу» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

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Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе победителей мяч забил Кирилл Маляров (57-я минута). У гостей отличился Исламнур Абдулавов (90). В серии пенальти хозяева были сильнее — 4:1.

«Олимпиец», основанный в 2015 году, занимает последнее место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нижегородский клуб впервые в истории вышел в 1/8 финала, где встретится с ярославским «Шинником», который в среду на своем поле разгромил екатеринбургский «Урал» (3:0).