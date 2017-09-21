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21 сентября 2017, 21:26 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Олимпиец» победил «Уфу» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Нижегородский «Олимпиец» в серии пенальти обыграл «Уфу» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.

Футболисты Олимпийца победили в серии пенальти со счетом 4:1. Увеличить
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Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе победителей мяч забил Кирилл Маляров (57-я минута). У гостей отличился Исламнур Абдулавов (90). В серии пенальти хозяева были сильнее — 4:1.

«Олимпиец», основанный в 2015 году, занимает последнее место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нижегородский клуб впервые в истории вышел в 1/8 финала, где встретится с ярославским «Шинником», который в среду на своем поле разгромил екатеринбургский «Урал» (3:0).

21.09.2017 18:00 Плей-офф: 1/16 финала Химик
Олимпиец 1:1 Уфа
По пенальти: 4:1
Основное время: 1:1 (0:0)
Главные тренеры
Николай Писарев Сергей Семак
Голы
57′ Кирилл Маляров 2
99 Исламнур Абдулавов 90+3′
Составы
Артур Анисимов 1
Кирилл Маляров 2
Артем Абрамов 4
Александр Филин 25
Андрей Хрипков 90
Тимур Аюпов 5
Сергей Каретник 8
Даниил Фомин 74
42′ 61′ Дмитрий Щербак 3
Игорь Ламбарский 20
71′ Антон Фролов 17
Игорь Горбунов 11
46′ Вадим Манзон 29
90+1′ Игорь Беляков 10
88 Гиорги Шелия
20 Денис Тумасян
33 Александр Сухов
6 Веролюб Салатич
8 Кэтэлин Карп
60 Владимир Зубарев
7 Дмитрий Сысуев
57 Вячеслав Кротов
99 Исламнур Абдулавов
4 Алексей Никитин 61′
55 Джемал Табидзе
70 Николай Сафрониди 66′
39 Дмитрий Стоцкий
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
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