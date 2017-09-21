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21 сентября 2017, 21:28 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» обыграл «Арарат» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России московский «Арарат» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск».

В матче 1/16 финала Кубка России московский Арарат принимал на своём поле <span class=error>СКА</span>-Хабаровск. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте на 48-й минуте после того, как отличился Виктор Земченков. Однако в оставшееся время хабаровчанам удалось переломить ситуацию в свою пользу. Автогол Егора Тараканова и точный удар Николая Калинского принесли победу СКА.

Таким образом, «Арарат» своё участие в Кубке России завершил, а «СКА-Хабаровск» вышел в 1/8 финала, в которой встретится с победителем матча «Динамо СПб» — «Зенит».

21.09.2017 19:00 Плей-офф: 1/16 финала им. Стрельцова
Арарат М 1:2 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Григорян Алексей Поддубский
Голы
49′ Виктор Земченков  
  Егор Тараканов 68′
78 Николай Калинский 81′
Составы
Владимир Сугробов 1
66′ Егор Тараканов 15
Александр Кацалапов 34
69′ Илья Самошников 77
Алексей Пугин 17
Давид Хурцидзе 27
50′ Ираклий Квеквескири 33
Игорь Лебеденко 5
84′ Алексей Ребко 7
Артем Воронкин 8
83′ Роман Павлюченко (к) 9
Давид Давидян 97
27′ Таймураз Тобоев 11
Виктор Земченков 23
55 Александр Криворучко
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
10 Владислав Никифоров
15 Евгений Баляйкин 62′
26 Александр Черевко
69 Денис Дедечко
78 Николай Калинский
87 Максим Казанков
7 Алехандро Барбаро 62′
19 Виталий Федотов
9 Руслан Корян 85′
91 Венцислав Христов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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