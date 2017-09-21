«СКА-Хабаровск» обыграл «Арарат» и вышел в 1/8 финала Кубка России

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Встреча проходила на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте на 48-й минуте после того, как отличился Виктор Земченков. Однако в оставшееся время хабаровчанам удалось переломить ситуацию в свою пользу. Автогол Егора Тараканова и точный удар Николая Калинского принесли победу СКА.

Таким образом, «Арарат» своё участие в Кубке России завершил, а «СКА-Хабаровск» вышел в 1/8 финала, в которой встретится с победителем матча «Динамо СПб» — «Зенит».