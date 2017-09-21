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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31085034/
21 сентября 2017, 21:11 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Андрей Талалаев: Бесполезным Кубок России обычно называют безработные тренеры

Главный тренер «Тамбова», который вчера победил в 1/16 финала Кубке России тульский «Арсенал», отвечает на вопрос, нужен ли вообще этот турнир.

Главный тренер Тамбова который вчера победил в 1/16 финала Кубке России тульский Арсенал отвечает на вопрос нужен ли вообще этот турнир. Увеличить
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— Первое чувство, когда узнали, что играть в 1/8 финала Кубка вам предстоит не с ЦСКА, а с курским «Авангардом»?

— Честно говоря, расстроился. Во-первых, пока не играл еще на «ВЭБ-Арене». А во-вторых, в Тамбове сейчас футбольный бум, количество болельщиков растет. Если на гостевую игру с «Химками» приехало 50−60 фанатов, то десант на поединок с ЦСКА мог перевалить за пару сотен.

— Но ведь против Курска у вас гораздо больше шансов пройти дальше!

— Считаю, надо реально стоять на земле. Если уж против Тулы нам было, мягко говоря, непросто, то что тогда говорить о ЦСКА. Рассчитывать на то, что мы сейчас выйдем и выиграем Кубок, — по меньшей мере, преждевременно. А вот сыграть с ведущим клубом России возможность была. Но дальше пошел «Авангард».

— Понимаете те клубы РФПЛ, которые посылают на кубок полурезервные составы?

— А я бы не стал заострять внимание только на командах премьер-лиги.

— Вот как?

— Да. На самом деле, многие клубы ФНЛ играют в этом турнире неоптимальными составами. Ротация присутствует у всех думающих тренеров. Могу сказать, что по сравнению с матчем с «Химками» состав «Тамбова» в игре с «Арсеналом» претерпел целых пять изменений. В игровом цикле, когда ты за 23 дня проводишь шесть матчей, приходится прибегать к перестановкам.

— Если клубы из обоих дивизионов прибегают к ротации, почему дальше проходит так много команд из ФНЛ?

— Понимаете, многое зависит от системообразующих футболистов. В командах РФПЛ средней руки таких исполнителей где-то три-четыре. И результат во многом зависит именно от них. Если они не приезжают, представители ФНЛ получают серьезный шанс.

— Победу над Тулой тоже во многом можете объяснить этим?

— Не скрою, мы очень рассчитывали на то, что некоторые футболисты к нам не приедут. Надеялся, что не сыграет Максимов, от которого многое зависит в плане креатива (и он не приехал) и лидер команды Габулов (и его также не оказалось в заявке). Но, повторюсь, я в свою очередь поставил пять новых футболистов по сравнению с последним туром.

— На выходе мы получаем то, что интерес к Кубку России падает, разве нет? Люди же в регионах хотят увидеть, например, Дзагоева. Смолова…

— Думающие люди должны понимать, что у ЦСКА в среду матч с «Манчестер Юнайтед», а до этого еще и дерби с «Динамо». И если ты загонишь своих лидеров в такой цикл, то что ты получишь на выходе? Мудрые руководители, тренеры заранее определяют приоритетные цели на сезон, исходя из своих возможностей, состава, скамейки.

— Но почему болельщики на периферии должны это понимать? Им нужно зрелище!

— Бесспорно, мы играем для них. Но тот же ЦСКА некоторых ключевых игроков все же привез. Головин вышел в овертайме.

Однако стоит ли овчинка выделки? Ну не может клуб с короткой скамейкой успешно выступать на три фронта и загонять своих игроков!

— Некоторые специалисты, эксперты называют Кубок России бесполезным турниром…

— Хм. На мой взгляд, так говорят только безработные тренеры или специалисты, у которых в команде была более чем длинная обойма. Но если у тебя банально не хватает игроков на три турнира, что ты можешь сделать?

— Но вы так и не ответили на вопрос, как быть с простыми болельщиками из Курска. Томска, других городов. Они хотят увидеть у себя в городе сильнейших. Кто-то даже из футбольных людей предлагает прописать в регламенте норму, согласно которой клубы РФПЛ должны выставлять на Кубок основу.

— Болельщики голосуют своими ногами, так? Если бы на каждую игру против большой команды приходило по 10−15 тысяч, тогда есть смысл об этом говорить. Наш стадион, например, не был вчера забит под завязку. Хотя за «Арсенал» выступают высококвалифицированные исполнители, легионеры, игроки своих сборных. А все равно — свободные места…

— Зато на «Спартак» в Краснодаре пришло 12 тысяч.

— Вот это хороший пример. Но в данном случае можно говорить только о Краснодаре. Если остальные города в плане посещаемости подтянутся, тогда и можно чего-то требовать от клубов премьер-лиги. По-моему, сначала нужно ходить на футбол и только тогда предъявлять какие-то претензии. Вот и все. А болельщик всегда чем-то недоволен.

Мы сейчас чувствуем ответственность перед нашими зрителями. Я говорю своим подопечным сейчас, что за нами в Химки, например, приезжают 60 фанатов. И ребята понимают эту ответственность.

— По обзорам матчей ФНЛ складывается ощущение, что ваш «Тамбов» особо никому по качеству игры не уступает.

— Очень приятно слышать такие лестные оценки.

— А вы с ними согласны?

— Я пока не готов анализировать глобально качество нашей игры. Сейчас мы еще не можем играть с любым соперником в тот футбол, который нам бы хотелось показывать.

— Недавно вы довольно качественно «потроллили» одного из фаворитов лиги — «Крылья Советов» после матча в Самаре, где в ваши ворота был назначен далеко неоднозначный пенальти.

— Давайте сразу опустим тему пенальти. В моих словах была досада, в том числе, и на не реализованные нами моменты. А вообще не стоит брать за основу высказывания тренеров сразу после игры. Специалисты еще находятся в пылу эмоций. Лучше обращать внимание на их системные интервью, которые даются в более спокойной обстановке.

— Какое место «Тамбов» занимает по бюджету в ФНЛ?

— Лучше на этот вопрос, наверное, ответит наше руководство. Но точно знаю, что мы вне первой восьмерки.

— Какая лично для вас сейчас главная мотивация работы в «Тамбове»?

— Хочу доказать, что прошлый сезон — это был только один шаг вперед, и мы продолжаем двигаться дальше.

— Последний вопрос. «Тамбов» в Лиге Европы — это фантастика?

— На сегодняшний день — да. Пока мы должны развиваться как клуб, расти, нам есть, над чем работать. Пока Лига Европы для нас — это скорее даже Жюль Верн, чем Алексей Толстой, написавший «Гиперболоид инженера Гарина».

20.09.2017 15:00 Зрители 4500 Плей-офф: 1/16 финала Спартак
Тамбов 1:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Талалаев Миодраг Божович
Голы
90′ Алексей Скворцов 92
Составы
90+3′ Олег Смирнов 1
43′ Евгений Овсиенко 4
Евгений Шляков 5
Илья Гультяев 33
Марат Быстров 96
Александр Дутов 6
Младен Кашчелан 81
Алексей Скворцов 92
81′ Илья Кухарчук 10
Владислав Рыжков 8
65′ Сергей Шевчук 11
Павел Игнатович 69
75′ Андрей Мурнин 70
Максим Трусевич 30
36 Михаил Левашов
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
14 Анри Хагуш 79′
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
77 Михаил Александров
19 Федерико Иван Расич
71 Александр Денисов 84′ 81′
18 Лука Джорджевич
23 Игорь Горбатенко 71′
55 Александру Бурчану
10 Эванс Кангва 62′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
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