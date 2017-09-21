Андрей Талалаев: Бесполезным Кубок России обычно называют безработные тренеры

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— Первое чувство, когда узнали, что играть в 1/8 финала Кубка вам предстоит не с ЦСКА, а с курским «Авангардом»?

— Честно говоря, расстроился. Во-первых, пока не играл еще на «ВЭБ-Арене». А во-вторых, в Тамбове сейчас футбольный бум, количество болельщиков растет. Если на гостевую игру с «Химками» приехало 50−60 фанатов, то десант на поединок с ЦСКА мог перевалить за пару сотен.

— Но ведь против Курска у вас гораздо больше шансов пройти дальше!

— Считаю, надо реально стоять на земле. Если уж против Тулы нам было, мягко говоря, непросто, то что тогда говорить о ЦСКА. Рассчитывать на то, что мы сейчас выйдем и выиграем Кубок, — по меньшей мере, преждевременно. А вот сыграть с ведущим клубом России возможность была. Но дальше пошел «Авангард».

— Понимаете те клубы РФПЛ, которые посылают на кубок полурезервные составы?

— А я бы не стал заострять внимание только на командах премьер-лиги.

— Вот как?

— Да. На самом деле, многие клубы ФНЛ играют в этом турнире неоптимальными составами. Ротация присутствует у всех думающих тренеров. Могу сказать, что по сравнению с матчем с «Химками» состав «Тамбова» в игре с «Арсеналом» претерпел целых пять изменений. В игровом цикле, когда ты за 23 дня проводишь шесть матчей, приходится прибегать к перестановкам.

— Если клубы из обоих дивизионов прибегают к ротации, почему дальше проходит так много команд из ФНЛ?

— Понимаете, многое зависит от системообразующих футболистов. В командах РФПЛ средней руки таких исполнителей где-то три-четыре. И результат во многом зависит именно от них. Если они не приезжают, представители ФНЛ получают серьезный шанс.

— Победу над Тулой тоже во многом можете объяснить этим?

— Не скрою, мы очень рассчитывали на то, что некоторые футболисты к нам не приедут. Надеялся, что не сыграет Максимов, от которого многое зависит в плане креатива (и он не приехал) и лидер команды Габулов (и его также не оказалось в заявке). Но, повторюсь, я в свою очередь поставил пять новых футболистов по сравнению с последним туром.

— На выходе мы получаем то, что интерес к Кубку России падает, разве нет? Люди же в регионах хотят увидеть, например, Дзагоева. Смолова…

— Думающие люди должны понимать, что у ЦСКА в среду матч с «Манчестер Юнайтед», а до этого еще и дерби с «Динамо». И если ты загонишь своих лидеров в такой цикл, то что ты получишь на выходе? Мудрые руководители, тренеры заранее определяют приоритетные цели на сезон, исходя из своих возможностей, состава, скамейки.

— Но почему болельщики на периферии должны это понимать? Им нужно зрелище!

— Бесспорно, мы играем для них. Но тот же ЦСКА некоторых ключевых игроков все же привез. Головин вышел в овертайме.

Однако стоит ли овчинка выделки? Ну не может клуб с короткой скамейкой успешно выступать на три фронта и загонять своих игроков!

— Некоторые специалисты, эксперты называют Кубок России бесполезным турниром…

— Хм. На мой взгляд, так говорят только безработные тренеры или специалисты, у которых в команде была более чем длинная обойма. Но если у тебя банально не хватает игроков на три турнира, что ты можешь сделать?

— Но вы так и не ответили на вопрос, как быть с простыми болельщиками из Курска. Томска, других городов. Они хотят увидеть у себя в городе сильнейших. Кто-то даже из футбольных людей предлагает прописать в регламенте норму, согласно которой клубы РФПЛ должны выставлять на Кубок основу.

— Болельщики голосуют своими ногами, так? Если бы на каждую игру против большой команды приходило по 10−15 тысяч, тогда есть смысл об этом говорить. Наш стадион, например, не был вчера забит под завязку. Хотя за «Арсенал» выступают высококвалифицированные исполнители, легионеры, игроки своих сборных. А все равно — свободные места…

— Зато на «Спартак» в Краснодаре пришло 12 тысяч.

— Вот это хороший пример. Но в данном случае можно говорить только о Краснодаре. Если остальные города в плане посещаемости подтянутся, тогда и можно чего-то требовать от клубов премьер-лиги. По-моему, сначала нужно ходить на футбол и только тогда предъявлять какие-то претензии. Вот и все. А болельщик всегда чем-то недоволен.

Мы сейчас чувствуем ответственность перед нашими зрителями. Я говорю своим подопечным сейчас, что за нами в Химки, например, приезжают 60 фанатов. И ребята понимают эту ответственность.

— По обзорам матчей ФНЛ складывается ощущение, что ваш «Тамбов» особо никому по качеству игры не уступает.

— Очень приятно слышать такие лестные оценки.

— А вы с ними согласны?

— Я пока не готов анализировать глобально качество нашей игры. Сейчас мы еще не можем играть с любым соперником в тот футбол, который нам бы хотелось показывать.

— Недавно вы довольно качественно «потроллили» одного из фаворитов лиги — «Крылья Советов» после матча в Самаре, где в ваши ворота был назначен далеко неоднозначный пенальти.

— Давайте сразу опустим тему пенальти. В моих словах была досада, в том числе, и на не реализованные нами моменты. А вообще не стоит брать за основу высказывания тренеров сразу после игры. Специалисты еще находятся в пылу эмоций. Лучше обращать внимание на их системные интервью, которые даются в более спокойной обстановке.

— Какое место «Тамбов» занимает по бюджету в ФНЛ?

— Лучше на этот вопрос, наверное, ответит наше руководство. Но точно знаю, что мы вне первой восьмерки.

— Какая лично для вас сейчас главная мотивация работы в «Тамбове»?

— Хочу доказать, что прошлый сезон — это был только один шаг вперед, и мы продолжаем двигаться дальше.

— Последний вопрос. «Тамбов» в Лиге Европы — это фантастика?

— На сегодняшний день — да. Пока мы должны развиваться как клуб, расти, нам есть, над чем работать. Пока Лига Европы для нас — это скорее даже Жюль Верн, чем Алексей Толстой, написавший «Гиперболоид инженера Гарина».