«Нет дураков-футболистов, которые будут позориться, чтобы слить тренера»

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— Как вы узнали, что сыграете в 1/16 против «Спартака», воспитанником которого являетесь?

— Ребята из «Кубани» скинули новость. В целом без разницы, с кем играть, главное, чтобы команда была из Премьер-Лиги. Но, конечно, хотелось, чтобы попался «Спартак». Всё-таки это не чужая мне команда, да ещё и действующий чемпион России. Интересно было сыграть против них.

— Как «Кубань» готовилась к этой игре?

— Как обычно, ничего не меняли в тренировочном процессе. Разбирали игру «Спартака», хотя все и так знают сильные качества этой команды.

— На чём делал акцент тренер Евгений Калешин при разборе соперника?

— Говорил, что это команда с хорошим подбором исполнителей. Скорости в ФНЛ отличаются от Премьер-Лиги, плюс «Спартак» выступает в Лиге чемпионов — соответственно играет быстрее. Тренер поставил перед нами задачу попасть в их ритм. Пришлось тяжеловато. «Спартак» думает и играет быстрее, видит каждый ход наперёд. Нам приходилось больше отыгрывать в обороне.

— Пытались понять слабые стороны красно-белых?

— Нет, больше готовились тактически. «Спартак» мог сыграть в четыре или пять защитников, поэтому наигрывали разные комбинации. Перед матчем узнали, что они сыграют в четыре, и тренер сказал делать то, что мы готовили на тренировках.

— Внутренние проблемы «Спартака» держали в уме?

— Обсуждали, но значения этому не придавали. В этом сезоне «Спартак» ни разу не побеждал на выезде. Думаю, на них это давило. Но по игре я этого не увидел, соперник держался уверенно.

— Много говорили, что «Спартак» сливает тренера. Ваше отношение к этому?

— Да всё это бред — ребята в первую очередь играют для себя. Не думаю, что найдутся дураки-футболисты, которые станут позорить своё имя ради того, чтобы слить тренера.

«Расклеились, пропустив ненужный гол»

— Возвращаясь к игре, как оцените первый тайм?

— У нас многое не получалось. «Спартак» имел много моментов, мы же больше времени проводили в обороне. Приходилось опускаться до своей штрафной. В конце пропустили ненужный гол, расклеились. Если бы его не было, возможно, смогли бы дотерпеть и выиграть.

— Что тренер говорил в перерыве?

— А что тут скажешь: «Не думайте о пропущенном голе, нужно играть дальше. Это кубковая игра, всё может сложиться как угодно».

— Когда-нибудь видели, чтобы два игрока по два раза попадали в штанги?

— Уникальное явление, но это футбол. Удача была на нашей стороне в тех моментах.

— Почему во втором тайме не удалось переломить ход встречи?

— Пропустили второй гол, так как до этого были в атаке. Обрез, Квинси убежал — тяжело с ним справиться.

— В Краснодаре для этого времени года установилась аномальная жара. Это как-то сказывалось?

— Игра проходила вечером, да и нам привычна такая погода. Может, это «Спартаку» было некомфортно, я не знаю.

«Джано может год не тренироваться, но отдаст голевой пас»

— Кто из игроков «Спартака» больше всего запомнился по этому матчу помимо Промеса?

— Все игроки большие мастера: владеют мячом, могут отдать любой пас. Часто видишь эту команду по телевизору, знаешь, кто есть кто.

— Джикия ещё недавно играл в ПФЛ, а сейчас в сборной России.

— Жора — хороший парень, крепкий защитник. Но в целом многие ребята в Премьер-Лиге прошли через подобный путь — от второй лиги до высшего дивизиона. Поэтому в его истории нет ничего удивительного.

— Не удивлены, что Джано редко выходит на поле, хотя отдаёт фантастические передачи?

— Это решение Карреры. Я Джано знаю давно, он всегда был в порядке. Даже если он целый год не будет тренироваться, всё равно выйдет и отдаст голевой пас.

— Квинси Промес — главная звезда «Спартака» или есть кто-то другой?

— Промес, Адриано и Фернандо очень сильно выделяются. Они быстрее думают и действуют на поле, всё делают на порядок лучше, чем остальные.

— В чём особенность Адриано? В прошлом сезоне он часто пропускал игры из-за травм, но всё равно ему удаётся выходить и забивать.

— Всё зависит от ситуации. Но если есть момент, Адриано в 90% случаев его реализует.

— Скольких людей из нынешнего «Спартака» вы хорошо знаете?

— В принципе, всех. За исключением тех, кто пришёл после моего хода. Знаю молодых, всех, с кем играл в «Спартаке-2».

— Что собой представляет Зелимхан Бакаев?

— Быстрый футболист, техничный, настырный, постоянно лезет в ободку. Индивидуально сильный игрок.

«Думаю, “Спартак” сделает ставку на Кубок»

— «Спартак», в отличие от ЦСКА, приехал на кубковый матч основным составом. Удивились?

— Даже не думал, что может быть иначе. В чемпионате у «Спартака» не складывается. «Зенит» выглядит на голову сильнее. Думаю, они сделают ставку на Кубок.

— Какие перспективы у красно-белых во внутреннем чемпионате?

— Большую роль сыграет вторая часть сезона, нужно хорошо подготовиться зимой. Главное — не терять очки в таких матчах, как с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». Вроде, «Спартак» ведёт в счёте, но проигрывает. Если не будет так терять очки, ещё поборется за чемпионство.

— А на что претендует «Кубань» в этом году?

— Сложно сказать, в команде тяжёлая ситуация. Осталось мало игроков, многие травмированы. Но мы продолжаем биться за очки и победы. Надеюсь, в скором времени всё наладится.