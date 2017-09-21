«Нет дураков-футболистов, которые будут позориться, чтобы слить тренера»
Нападающий «Кубани» Владимир Обухов оценил игру «Спартака» в кубковом матче, рассказал о силе Джано и назвал лучших игроков
красно-белых.
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— Как вы узнали, что сыграете в 1/16 против «Спартака», воспитанником которого являетесь?
— Ребята из «Кубани» скинули новость. В целом без разницы, с кем играть, главное, чтобы команда была из
— Как «Кубань» готовилась к этой игре?
— Как обычно, ничего не меняли в тренировочном процессе. Разбирали игру «Спартака», хотя все и так знают сильные качества этой команды.
— На чём делал акцент тренер Евгений Калешин при разборе соперника?
— Говорил, что это команда с хорошим подбором исполнителей. Скорости в ФНЛ отличаются от
— Пытались понять слабые стороны
— Нет, больше готовились тактически. «Спартак» мог сыграть в четыре или пять защитников, поэтому наигрывали разные комбинации. Перед матчем узнали, что они сыграют в четыре, и тренер сказал делать то, что мы готовили на тренировках.
— Внутренние проблемы «Спартака» держали в уме?
— Обсуждали, но значения этому не придавали. В этом сезоне «Спартак» ни разу не побеждал на выезде. Думаю, на них это давило. Но по игре я этого не увидел, соперник держался уверенно.
— Много говорили, что «Спартак» сливает тренера. Ваше отношение к этому?
— Да всё это бред — ребята в первую очередь играют для себя. Не думаю, что найдутся
«Расклеились, пропустив ненужный гол»
— Возвращаясь к игре, как оцените первый тайм?
— У нас многое не получалось. «Спартак» имел много моментов, мы же больше времени проводили в обороне. Приходилось опускаться до своей штрафной. В конце пропустили ненужный гол, расклеились. Если бы его не было, возможно, смогли бы дотерпеть и выиграть.
— Что тренер говорил в перерыве?
— А что тут скажешь: «Не думайте о пропущенном голе, нужно играть дальше. Это кубковая игра, всё может сложиться как угодно».
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— Уникальное явление, но это футбол. Удача была на нашей стороне в тех моментах.
— Почему во втором тайме не удалось переломить ход встречи?
— Пропустили второй гол, так как до этого были в атаке. Обрез, Квинси убежал — тяжело с ним справиться.
— В Краснодаре для этого времени года установилась аномальная жара. Это
— Игра проходила вечером, да и нам привычна такая погода. Может, это «Спартаку» было некомфортно, я не знаю.
«Джано может год не тренироваться, но отдаст голевой пас»
— Кто из игроков «Спартака» больше всего запомнился по этому матчу помимо Промеса?
— Все игроки большие мастера: владеют мячом, могут отдать любой пас. Часто видишь эту команду по телевизору, знаешь, кто есть кто.
— Джикия ещё недавно играл в ПФЛ, а сейчас в сборной России.
— Жора — хороший парень, крепкий защитник. Но в целом многие ребята в
— Не удивлены, что Джано редко выходит на поле, хотя отдаёт фантастические передачи?
— Это решение Карреры. Я Джано знаю давно, он всегда был в порядке. Даже если он целый год не будет тренироваться, всё равно выйдет и отдаст голевой пас.
— Квинси Промес — главная звезда «Спартака» или есть
— Промес, Адриано и Фернандо очень сильно выделяются. Они быстрее думают и действуют на поле, всё делают на порядок лучше, чем остальные.
— В чём особенность Адриано? В прошлом сезоне он часто пропускал игры
— Всё зависит от ситуации. Но если есть момент, Адриано в 90% случаев его реализует.
— Скольких людей из нынешнего «Спартака» вы хорошо знаете?
— В принципе, всех. За исключением тех, кто пришёл после моего хода. Знаю молодых, всех, с кем играл в «Спартаке-2».
— Что собой представляет Зелимхан Бакаев?
— Быстрый футболист, техничный, настырный, постоянно лезет в ободку. Индивидуально сильный игрок.
«Думаю, “Спартак” сделает ставку на Кубок»
— «Спартак», в отличие от ЦСКА, приехал на кубковый матч основным составом. Удивились?
— Даже не думал, что может быть иначе. В чемпионате у «Спартака» не складывается. «Зенит» выглядит на голову сильнее. Думаю, они сделают ставку на Кубок.
— Какие перспективы у
— Большую роль сыграет вторая часть сезона, нужно хорошо подготовиться зимой. Главное — не терять очки в таких матчах, как с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». Вроде, «Спартак» ведёт в счёте, но проигрывает. Если не будет так терять очки, ещё поборется за чемпионство.
— А на что претендует «Кубань» в этом году?
— Сложно сказать, в команде тяжёлая ситуация. Осталось мало игроков, многие травмированы. Но мы продолжаем биться за очки и победы. Надеюсь, в скором времени всё наладится.
— Долги по зарплате все ещё есть? Эта проблема решается?
— Конечно есть. Не знаю, но надеюсь, что
|Евгений Калешин
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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