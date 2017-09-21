Григорян показал средний палец оскорблявшим его фанатам СКА
В матче 1/16 финала Кубка России «Арарат» — «СКА-Хабаровск» болельщики гостей начали оскорблять наставника московской команды Александра Григоряна.
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Трибуна СКА скандировала следующее: «Банана-мама, * мы сегодня Григоряна». В ответ главный тренер показал болельщикам средний палец. Фанаты «Арарата» поддержали этот жест аплодисментами. Напомним, что ранее Григорян возглавлял клуб из Хабаровска. (Филипп ПАПЕНКОВ).
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