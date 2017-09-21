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21 сентября 2017, 19:46 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Кононов: «Енисей» заслужил победу в матче 1/16 финала Кубка России против «Ахмата»

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Красноярский «Енисей» играл организованно против грозненского «Ахмата» и заслужил победу в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Такое мнение высказал главный тренер грозненцев Олег Кононов, слова которого приводит пресс-служба «Енисея».

В четверг Енисей одержал крупную победу над <span class=error>Ахматом</span> со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России. Увеличить
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В четверг «Енисей» одержал крупную победу над «Ахматом» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.

«Конечно, для “Ахмата” был важен результат, — сказал Кононов. — Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. “Енисей” очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить — мы создали немало моментов, но “Енисей” забивал, а мы — нет».

«В первую очередь, то, что мы проиграли — это наша вина целиком и полностью, всей команды, — продолжил Кононов. — Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил «Енисей». Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск (17 сентября «Ахмат» встречался со «СКА-Хабаровском») и сменой часовых поясов. В первую очередь, дело в нас, и я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата».

«Хочу поздравить “Енисей” с хорошей игрой и победой, мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге», — добавил Кононов.

В 1/8 финала «Енисей» встретится с владивостокским «Лучом-Энергией», который в среду на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» (2:0).

21.09.2017 15:00 Плей-офф: 1/16 финала Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 3:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Олег Кононов
Голы
35′ Никита Чичерин  
52′ Александр Кутьин 48
71′ Алексей Исаев 55
Составы
Сергей Чепчугов 1
Никита Чичерин  
Давид Мильдзихов 32
Максим Васильев 39
Азим Фатуллаев 6
Максим Семакин 14
Алексей Исаев 55
Александр Ломакин 90
29′ 68′ Сердер Сердеров 7
Егор Иванов 21
59′ Артур Малоян 38
Владимир Камеш 8
84′ Александр Кутьин 48
Андрей Козлов 9
16 Евгений Городов
4 Вилькер Анхель
13 Милад Мохаммади
15 Андрей Семенов
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
9 Заур Садаев
95 Магомед Митришев
2 Дантас Биспу Родолфу 80′
21 Одисе Роши
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 57′
77 Бернард Бериша
17 Аблай Мбенг 57′
8 Лео Жаба
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Нереализованный пенальти
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