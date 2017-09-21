Кононов: «Енисей» заслужил победу в матче 1/16 финала Кубка России против «Ахмата»

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В четверг «Енисей» одержал крупную победу над «Ахматом» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.

«Конечно, для “Ахмата” был важен результат, — сказал Кононов. — Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. “Енисей” очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить — мы создали немало моментов, но “Енисей” забивал, а мы — нет».

«В первую очередь, то, что мы проиграли — это наша вина целиком и полностью, всей команды, — продолжил Кононов. — Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил «Енисей». Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск (17 сентября «Ахмат» встречался со «СКА-Хабаровском») и сменой часовых поясов. В первую очередь, дело в нас, и я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата».

«Хочу поздравить “Енисей” с хорошей игрой и победой, мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге», — добавил Кононов.

В 1/8 финала «Енисей» встретится с владивостокским «Лучом-Энергией», который в среду на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» (2:0).