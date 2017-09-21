«Зенит» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Динамо СПБ»
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 1/16 финала Кубка России с «Динамо» СПБ.
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«Зенит»: Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков, Нобоа, Капленко, Паредес, Ригони, Полоз.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Карпов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Панюков, Дзюба, Дриусси.
Начало — в 20:00 мск.
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