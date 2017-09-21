Волшебный «Енисей». Команда Аленичева вторым составом разгромила «Ахмат»

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Чуть больше месяца назад «Енисей» играл в Сокольниках со «Спартаком-2» и предстал на удивление оборонительной командой. Первый там красноярцы вообще почти не переходили середину поля, а контроль мяча ограничивался двумя-тремя передачами. Правда, это не помешало «Енисею» повести в счете, а после перерыва, заметно прибавив в активности, победить — 2:1. Но главным впечатлением от того матча так и осталась следующая эмоция: Аленичев не зря ездил на стажировку в Италию.

Против «Ахмата» дома «Енисей» предстал совсем другим. Возможно, это связано с искусственным полем в красноярском манеже, к которому игроки грозненцев не успели привыкнуть. «Енисей» же к этому покрытию давно приноровился — из-за реконструкции стадиона «Центральный» красноярский клуб весь сезон вынужден играть под крышей и с трибунами всего на 3000 человек. Но как бы там ни было, команда Аленичева смотрелась ощутимо футбольнее «Ахмата» Кононова.

Быстрый розыгрыш мяча, множество проникающих передач, игра в одно-два касания, нетривиальные прорывы через центр — такой «Енисей» очень порадовал. Причем, важный факт: против «Ахмата» вышел, по сути, второй состав красноярцев — только двое провели хотя бы десять и более матчей в стартовом составе в 14-и турах ФНЛ. Это защитники Мильдзихов и Новиков. Остальные: полузащитники Исаев, Ломакин, Семакин на троих семь раз попадали в старт, нападающие Малоян, Кутьин, Сердеров — 12, даже Чепчугов неожиданно в последних шести турах уступил место в воротах экс-вратарю «Спартака-2» Михаилу Филиппову.

У «Ахмата» тоже был не полностью основной состав, но в целом — боевой. Не хватало, пожалуй, только Олега Иванова, Уциева, Бериши и Лео Жаба. Последние двое в итоге появились на замену. То есть нельзя объяснить эти 0:3 «Ахмата» недооценкой соперника или тем, что вышедшие футболисты получали мало игровой практики по сезону, поэтому находились не в тонусе. Нет, «Енисей» переиграл гостей. Не перебегал, не перебил, а именно переиграл.

И это яркий пример того, что если у команды есть игра, то замена исполнителей не сказывается катастрофическим образом на качестве футбола. Точнее, не должна сказываться. Да, был местами непозволительный брак — тот же Мбенг должен был наказывать «Енисей» за обрез в середине поля, но спас Чепчугов. Однако главная идея — преимущество коротких и средних передач, большое движение, понимание, какие зоны и когда нужно заполнять — у хозяев отчетливо прослеживалась.

«Ахмат» не выглядел совсем уж слабо и мог вернуться в игру — еще при 0:1 Раванелли попал в перекладину. Но «Енисей» победил абсолютно заслуженно. И голы у красноярцев, что характерно, получились футбольные. Первый: мощнейший удар Чичерина из-за пределов штрафной. Шансов у Городова почти не было. А остальные два гола — это толковые комбинации и расстрельно-хладнокровное завершение.