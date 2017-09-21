Волшебный «Енисей». Команда Аленичева вторым составом разгромила «Ахмат»
«Енисей» Дмитрия Аленичева дома в 1/16 финала Кубка России уверенно обыграл грозненский «Ахмат».
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Чуть больше месяца назад «Енисей» играл в Сокольниках со «Спартаком-2» и предстал на удивление оборонительной командой. Первый там красноярцы вообще почти не переходили середину поля, а контроль мяча ограничивался
Против «Ахмата» дома «Енисей» предстал совсем другим. Возможно, это связано с искусственным полем в красноярском манеже, к которому игроки грозненцев не успели привыкнуть. «Енисей» же к этому покрытию давно приноровился —
Быстрый розыгрыш мяча, множество проникающих передач, игра в
У «Ахмата» тоже был не полностью основной состав, но в целом — боевой. Не хватало, пожалуй, только Олега Иванова, Уциева, Бериши и Лео Жаба. Последние двое в итоге появились на замену. То есть нельзя объяснить эти 0:3 «Ахмата» недооценкой соперника или тем, что вышедшие футболисты получали мало игровой практики по сезону, поэтому находились не в тонусе. Нет, «Енисей» переиграл гостей. Не перебегал, не перебил, а именно переиграл.
И это яркий пример того, что если у команды есть игра, то замена исполнителей не сказывается катастрофическим образом на качестве футбола. Точнее, не должна сказываться. Да, был местами непозволительный брак — тот же Мбенг должен был наказывать «Енисей» за обрез в середине поля, но спас Чепчугов. Однако главная идея — преимущество коротких и средних передач, большое движение, понимание, какие зоны и когда нужно заполнять — у хозяев отчетливо прослеживалась.
«Ахмат» не выглядел совсем уж слабо и мог вернуться в игру — еще при 0:1 Раванелли попал в перекладину. Но «Енисей» победил абсолютно заслуженно. И голы у красноярцев, что характерно, получились футбольные. Первый: мощнейший удар Чичерина
Увидеть такой «Енисей» против
|Дмитрий Аленичев
|Олег Кононов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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