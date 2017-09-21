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21 сентября 2017, 19:14 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Волшебный «Енисей». Команда Аленичева вторым составом разгромила «Ахмат»

«Енисей» Дмитрия Аленичева дома в 1/16 финала Кубка России уверенно обыграл грозненский «Ахмат».

Енисей Дмитрия Аленичева дома в 1/16 финала Кубка России уверенно обыграл грозненский <span class=error>Ахмат</span>. Увеличить
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Чуть больше месяца назад «Енисей» играл в Сокольниках со «Спартаком-2» и предстал на удивление оборонительной командой. Первый там красноярцы вообще почти не переходили середину поля, а контроль мяча ограничивался двумя-тремя передачами. Правда, это не помешало «Енисею» повести в счете, а после перерыва, заметно прибавив в активности, победить — 2:1. Но главным впечатлением от того матча так и осталась следующая эмоция: Аленичев не зря ездил на стажировку в Италию.

Против «Ахмата» дома «Енисей» предстал совсем другим. Возможно, это связано с искусственным полем в красноярском манеже, к которому игроки грозненцев не успели привыкнуть. «Енисей» же к этому покрытию давно приноровился — из-за реконструкции стадиона «Центральный» красноярский клуб весь сезон вынужден играть под крышей и с трибунами всего на 3000 человек. Но как бы там ни было, команда Аленичева смотрелась ощутимо футбольнее «Ахмата» Кононова.

Быстрый розыгрыш мяча, множество проникающих передач, игра в одно-два касания, нетривиальные прорывы через центр — такой «Енисей» очень порадовал. Причем, важный факт: против «Ахмата» вышел, по сути, второй состав красноярцев — только двое провели хотя бы десять и более матчей в стартовом составе в 14-и турах ФНЛ. Это защитники Мильдзихов и Новиков. Остальные: полузащитники Исаев, Ломакин, Семакин на троих семь раз попадали в старт, нападающие Малоян, Кутьин, Сердеров — 12, даже Чепчугов неожиданно в последних шести турах уступил место в воротах экс-вратарю «Спартака-2» Михаилу Филиппову.

У «Ахмата» тоже был не полностью основной состав, но в целом — боевой. Не хватало, пожалуй, только Олега Иванова, Уциева, Бериши и Лео Жаба. Последние двое в итоге появились на замену. То есть нельзя объяснить эти 0:3 «Ахмата» недооценкой соперника или тем, что вышедшие футболисты получали мало игровой практики по сезону, поэтому находились не в тонусе. Нет, «Енисей» переиграл гостей. Не перебегал, не перебил, а именно переиграл.

И это яркий пример того, что если у команды есть игра, то замена исполнителей не сказывается катастрофическим образом на качестве футбола. Точнее, не должна сказываться. Да, был местами непозволительный брак — тот же Мбенг должен был наказывать «Енисей» за обрез в середине поля, но спас Чепчугов. Однако главная идея — преимущество коротких и средних передач, большое движение, понимание, какие зоны и когда нужно заполнять — у хозяев отчетливо прослеживалась.

«Ахмат» не выглядел совсем уж слабо и мог вернуться в игру — еще при 0:1 Раванелли попал в перекладину. Но «Енисей» победил абсолютно заслуженно. И голы у красноярцев, что характерно, получились футбольные. Первый: мощнейший удар Чичерина из-за пределов штрафной. Шансов у Городова почти не было. А остальные два гола — это толковые комбинации и расстрельно-хладнокровное завершение.

Увидеть такой «Енисей» против кого-нибудь из лидеров РФПЛ было бы очень интересно.

21.09.2017 15:00 Плей-офф: 1/16 финала Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 3:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Олег Кононов
Голы
35′ Никита Чичерин  
52′ Александр Кутьин 48
71′ Алексей Исаев 55
Составы
Сергей Чепчугов 1
Никита Чичерин  
Давид Мильдзихов 32
Максим Васильев 39
Азим Фатуллаев 6
Максим Семакин 14
Алексей Исаев 55
Александр Ломакин 90
29′ 68′ Сердер Сердеров 7
Егор Иванов 21
59′ Артур Малоян 38
Владимир Камеш 8
84′ Александр Кутьин 48
Андрей Козлов 9
16 Евгений Городов
4 Вилькер Анхель
13 Милад Мохаммади
15 Андрей Семенов
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
9 Заур Садаев
95 Магомед Митришев
2 Дантас Биспу Родолфу 80′
21 Одисе Роши
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 57′
77 Бернард Бериша
17 Аблай Мбенг 57′
8 Лео Жаба
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Новости Кубка России

Кононов: «Енисей» заслужил победу в матче 1/16 финала Кубка России против «Ахмата»

Кононов: «Енисей» заслужил победу в матче 1/16 финала Кубка России против «Ахмата»

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Красноярский «Енисей» играл организованно против грозненского «Ахмата» и заслужил победу в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Такое мнение высказал главный тренер грозненцев Олег Кононов, слова которого приводит пресс-служба «Енисея».
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