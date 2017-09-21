Элита на вылет. Умышленно ли клубы РФПЛ «сливают» Кубок
Есть ли прямая взаимосвязь между продолжительностью выступлений в Кубке России и результатами в чемпионате?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Олег Лысенко
В последние годы к широкой ротации в Кубке России прибегают все клубы,
Результатом избирательного подхода к состязаниям и становится массовый сход с дистанции фаворитов уже на старте — как вчера, когда из Кубка удалились полдюжины членов РФПЛ, включая серебряного призёра прошлого чемпионата и вторую команду текущего.
Существует мнение, что, сбросив кубковую обузу, кандидат в чемпионы автоматически повышает собственные шансы на золото, в крайнем случае — серебро. Многие при этом кивают на прошлогодний «Спартак». Но как раз этот случай, на мой взгляд, не показательный. Подозревать
Пожалуй, чаще кого бы то ни было в пренебрежительном отношении к хрустальной чаше последние годы корили ЦСКА. Хотя по отношению к семикратному лауреату трофея и самому успешному участнику турнира в новом веке подобные обвинения и звучат слегка чудно. Можно предположить, что после стольких восхождений Кубок перестал волновать воображение «армейцев» так, как прежде. Что ветераны смотрят на него сквозь призму дополнительной нагрузки и про себя тихонько костерят судьбу за необходимость тащиться
Леонид Слуцкий это прекрасно понимал. Понимает и Виктор Гончаренко. А заменить своих «дедушек» без потери качества не могут — некем. Это не вина тренеров — беда их. Гончаренко вынужден дозировать нагрузку на своих старшин, невольно деля матчи на более или менее важные —
Применительно к «Краснодару» толки об игнорировании кубкового турнира звучат ещё более удивительно. Да если бы Шалимову была безразлична эта чашка, разве подверг бы он такой обструкции команду после томского конфуза? Да уж, наверное, не стал бы бросаться столь громкими словами, как «позор», смягчил бы формулировки.
«Краснодар» третий раз после синхронизации кубкового и лигового календарей тормозит на
Для юного клуба, из медалей имеющего лишь одну бронзу, а из кубков — ничего, было бы странно проходить мимо самой короткой дороги к призу. Не будем забывать, что у тренера Шалимова, в отличие от игрока Шалимова, пресловутый сервант ещё пуст. Он,
Если кто и спешит свернуть «второй фронт» поскорее, то чаще всего аутсайдеры. Трезво оценивая собственные ресурсы, они понимают: устремившись за двумя зайцами, можешь не догнать ни одного. Ещё и в ФНЛ потом, чего доброго загремишь. Свежие неудачи «Динамо», «Урала», «Анжи», «Арсенала», при всей непохожести игровых сюжетов, в эту гипотезу вполне вписываются. Более классная команда откровенно «забить» на Кубок себе вряд ли позволит. А что дублёры больших клубов иногда пасуют перед взрослыми мужиками из низших лиг — что же тут удивительного?
Им, мальчишкам, тоже надо
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