Медведев и Ротенберг — в стартовом составе «Локомотива» на игру с «Крыльями»
Главные тренеры «Крыльев Советов» и «Локомотива» огласили стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка России.
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С первых минут у столичной команды на поле выйдут вратарь Никита Медведев и защитник Борис Ротенберг.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Зотов, Феррейра, Немчанинов, Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко.
Запасные: Леонов, Тихонов, Гоцук, Голышев, Чочиев, Георгиевский, Ланин, Самодин, Алиев.
«Локомотив»: Медеведев, Ротенберг, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер.
Запасные: Гильерме, В. Денисов, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбус, Галанин, Галаджан.
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