«Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка России «Енисей» встречался с «Ахматом» и добился уверенной победы.
Подопечные Дмитрия Аленичева забили в ворота грозненской команды три безответных мяча.
В составе красноярского клуба отличились защитник Никита Чичерин, нападающий Александр Кутьин и полузащитник Алексей Исаев. Таким образом, «Енисей» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Лучом-Энергией».
«Ахмат» стал седьмым клубом РФПЛ, вылетевшим на стадии 1/16 финала — ранее турнир покинули «Анжи», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА и «Урал».
Главные тренеры
|Дмитрий Аленичев
|Олег Кононов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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