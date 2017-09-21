«Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Подопечные Дмитрия Аленичева забили в ворота грозненской команды три безответных мяча.

В составе красноярского клуба отличились защитник Никита Чичерин, нападающий Александр Кутьин и полузащитник Алексей Исаев. Таким образом, «Енисей» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Лучом-Энергией».

«Ахмат» стал седьмым клубом РФПЛ, вылетевшим на стадии 1/16 финала — ранее турнир покинули «Анжи», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА и «Урал».