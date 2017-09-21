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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31082822/
21 сентября 2017, 17:12 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка России «Енисей» встречался с «Ахматом» и добился уверенной победы.

Подопечные Дмитрия Аленичева забили в ворота грозненской команды три безответных мяча.

В составе красноярского клуба отличились защитник Никита Чичерин, нападающий Александр Кутьин и полузащитник Алексей Исаев. Таким образом, «Енисей» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Лучом-Энергией».

«Ахмат» стал седьмым клубом РФПЛ, вылетевшим на стадии 1/16 финала — ранее турнир покинули «Анжи», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА и «Урал».

21.09.2017 15:00 Плей-офф: 1/16 финала Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 3:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Олег Кононов
Голы
35′ Никита Чичерин  
52′ Александр Кутьин 48
71′ Алексей Исаев 55
Составы
Сергей Чепчугов 1
Никита Чичерин  
Давид Мильдзихов 32
Максим Васильев 39
Азим Фатуллаев 6
Максим Семакин 14
Алексей Исаев 55
Александр Ломакин 90
29′ 68′ Сердер Сердеров 7
Егор Иванов 21
59′ Артур Малоян 38
Владимир Камеш 8
84′ Александр Кутьин 48
Андрей Козлов 9
16 Евгений Городов
4 Вилькер Анхель
13 Милад Мохаммади
15 Андрей Семенов
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
9 Заур Садаев
95 Магомед Митришев
2 Дантас Биспу Родолфу 80′
21 Одисе Роши
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 57′
77 Бернард Бериша
17 Аблай Мбенг 57′
8 Лео Жаба
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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