Лузерские комплексы живут и побеждают. Колонка Сергея Микулика

Больнее всего кубковая неудача из всех тренеров команд премьер-лиги может ударить по Юрию Калитвинцеву — «Динамо» валится вниз по таблице в чемпионате, а вчера умудрилось вылететь из Кубка, проиграв клубу ПФЛ.



Причем — в оптимальном практически составе — сломавшийся в Туле Панченко теперь не появится до зимнего перерыва, а любимый игрок динамовского гендира Муравьева, Самба Соу, в игре поучаствовал, хоть и не с самого ее начала.



Почему, спросите, любимый? Так ведь г-на Муравьева за язык никто не тянул — он сам недавно всем рассказал, что мечтал о малийце еще когда «Кубанью» рулил — на замену решившему тогда сменить город, но не клуб, Каборе. А нынешним летом, распоряжаясь уже небогатым трансферным бюджетом «Динамо», начальнику удалось убедить подчиненного тренера, что круче Самбы исполнителя в середину нет.



А всем остальным главный футбольный динамовец поведал, что за этим игроком, ярким и талантливым, давно охотились многие клубы. Что, собственно, чистая правда — за два года, от интереса «Кубани» до интереса «Динамо», Самба Соу успел перейти в чемпионате Турции из — внимательно! — команды «Кардемир Карабюкспор» в команду «Кайсериспор». Как говорилось в одном замечательном советском фильме: «дело-то громкое было».



И еще директор динамовский устроил мини-истерику, когда Самбе Соу показали в матче с «Зенитом» — лучшем, кстати, пока в чемпионате для «Динамо» — желтую карточку, оказавшуюся для него четвертой. Он обвинил судью в дальновидности перед важнейшим для команды матчем с «Арсеналом» — вот так у нас лучших выкашивают!



Лузерские комплексы, исходящие от высокого начальства, команде передаются очень быстро, перескакивая через голову главного тренера. А там уже неважно, кто на другой половине поля стоит — Тула или же Нальчик. Вы — для себя самих неудачники, а не для них.



Провал в Нальчике и списать-то не на что. Отмазки на не в меру темпераментную южную публику, при которой судья повелся под хозяев, не прокатят — изворотливая совесть инспектора позволила ему с трудом вывести тройку перед тремя нулями в графе «посещаемость» — там дай бог тысячи две до стадиона добрело. А судья — он бы с удовольствием эту тягомотину куда раньше серии пенальти закончил, да команды не позволили.



Что будет дальше? Нальчик соберется в еврокубки — давно его там не было — а «Динамо» уже собралось менять тренера. По методике Муравьева, когда-то изгнавшего тренера Гончаренко за лучший текущий результат «Кубани» из-за мягкости характера и панибратские отношения с игроками — следующий коуч должен быть жестким.



Таким, например, как Рашид Рахимов. Уж у него-то Самба Соу не забалует.