Лузерские комплексы живут и побеждают. Колонка Сергея Микулика
Обозреватель «Советского спорта» вскрывает истинную причину возможной отставки Юрия Калитвинцева.
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Видимо, что-то случилось...
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Больнее всего кубковая неудача из всех тренеров команд
Причем — в оптимальном практически составе — сломавшийся в Туле Панченко теперь не появится до зимнего перерыва, а любимый игрок динамовского гендира Муравьева, Самба Соу, в игре поучаствовал, хоть и не с самого ее начала.
Почему, спросите, любимый? Так ведь
А всем остальным главный футбольный динамовец поведал, что за этим игроком, ярким и талантливым, давно охотились многие клубы. Что, собственно, чистая правда — за два года, от интереса «Кубани» до интереса «Динамо», Самба Соу успел перейти в чемпионате Турции из — внимательно! — команды «Кардемир Карабюкспор» в команду «Кайсериспор». Как говорилось в одном замечательном советском фильме: «дело-то громкое было».
И еще директор динамовский устроил
Лузерские комплексы, исходящие от высокого начальства, команде передаются очень быстро, перескакивая через голову главного тренера. А там уже неважно, кто на другой половине поля стоит — Тула или же Нальчик. Вы — для себя самих неудачники, а не для них.
Провал в Нальчике и
Что будет дальше? Нальчик соберется в еврокубки — давно его там не было — а «Динамо» уже собралось менять тренера. По методике Муравьева,
Таким, например, как Рашид Рахимов. Уж у
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