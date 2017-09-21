Почему Кубок России никому не нужен
Пора
что-то менять.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел.
Не нужен клубам
Почти все команды РФПЛ везут на кубковые выезды вторые составы. В «твиттере» шутят, что скоро матчи 1/16 финала будут игнорировать даже главные тренеры. ЦСКА не взял 8 основных футболистов и Тимура Жамалетдинова. «Краснодар» оставил сидеть дома Фёдора Смолова, Андреаса Гранквиста и двух основных вратарей. «Урал» и «Анжи» ставят на матчи Кубка ребят из «молодёжки». «Динамо» играет полуосновой и по пенальти вылетает от, вдумайтесь, клуба из ПФЛ.
Из этого ряда пока выбивается, пожалуй, только «Спартак». В нынешней ситуации, когда вокруг клуба ходит столько слухов о «сливе» тренера, Каррера не мог позволить себе ещё и вылететь из Кубка. Сейчас итальянец готов «заплатить» за победу над командой ФНЛ даже травмой Промеса, несмотря на то, что впереди — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.
Помните, что Леонид Слуцкий сказал игрокам ЦСКА в раздевалке после 3:0 от «Мордовии» в первом тайме? «Если вы проиграете, то все поедете на Кубок в Иркутск», — пошутил тогда тренер на
Подогреть интерес больших клубов к этому турниру можно только повышением размера премиальных. Перед прошлым финалом Кубка России Виталий Мутко заявил, что за своё достижение в турнире «Урал» и «Локомотив» поделят между собой 10 млн рублей. Ещё как минимум € 2,6 млн может заработать обладатель Кубка в Лиге Европы. И если второй суммы хватит хотя бы на годовую зарплату
Не нужен основному вещателю
За несколько часов до начала матчей Кубка «Матч ТВ» сообщил, что передал некоторым клубам права на трансляцию своих матчей турнира. «Тюмень», «Томь» и «Краснодар», «Олимпиец» и «Уфа», «Луч-Энергия», «Факел», а также «Шинник» получили разрешение транслировать свои матчи на своих
Но как «Матч» показывает другие матчи Кубка России? Например, на курском стадионе «Трудовые резервы» в кадр всё время попадал замечательный столб с громкоговорителем. А вместо повторов опасных моментов зрителям показывали крупные планы с эмоциями футболистов «Авангарда».
Чтобы повысить интерес к турниру и со стороны зрителей, и со стороны клубов, нужно делать качественный продукт. Назвать таковым Кубок России в его нынешнем формате точно нельзя.
Но есть и плюс
Победы маленьких команд над
Радуются победе над «Динамо» в ПФЛ. На данный момент вылетающий из ФНЛ «Луч» обыгрывает команду
Данила Игнатов
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