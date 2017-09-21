Почему Кубок России никому не нужен

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В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 17:00 1:0 ДВ Авангард К ЦСКА

Не нужен клубам

Почти все команды РФПЛ везут на кубковые выезды вторые составы. В «твиттере» шутят, что скоро матчи 1/16 финала будут игнорировать даже главные тренеры. ЦСКА не взял 8 основных футболистов и Тимура Жамалетдинова. «Краснодар» оставил сидеть дома Фёдора Смолова, Андреаса Гранквиста и двух основных вратарей. «Урал» и «Анжи» ставят на матчи Кубка ребят из «молодёжки». «Динамо» играет полуосновой и по пенальти вылетает от, вдумайтесь, клуба из ПФЛ.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 19:00 0:2 Кубань Спартак М

Из этого ряда пока выбивается, пожалуй, только «Спартак». В нынешней ситуации, когда вокруг клуба ходит столько слухов о «сливе» тренера, Каррера не мог позволить себе ещё и вылететь из Кубка. Сейчас итальянец готов «заплатить» за победу над командой ФНЛ даже травмой Промеса, несмотря на то, что впереди — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.

Помните, что Леонид Слуцкий сказал игрокам ЦСКА в раздевалке после 3:0 от «Мордовии» в первом тайме? «Если вы проиграете, то все поедете на Кубок в Иркутск», — пошутил тогда тренер на пресс-конференции. В этом есть доля правды — в России футболисты РФПЛ воспринимают участие в матчах первых раундов Кубка чуть ли не как наказание. Не зря Джано прятался в туалете базы в Тарасовке, только бы не лететь во Владивосток на игру против «Луча».

Подогреть интерес больших клубов к этому турниру можно только повышением размера премиальных. Перед прошлым финалом Кубка России Виталий Мутко заявил, что за своё достижение в турнире «Урал» и «Локомотив» поделят между собой 10 млн рублей. Ещё как минимум € 2,6 млн может заработать обладатель Кубка в Лиге Европы. И если второй суммы хватит хотя бы на годовую зарплату одному-двум топ-футболистам лидера РФПЛ, то первую можно потратить разве что на пару выездов в Хабаровск и Пермь.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 15:00 2:1 Томь Краснодар

Не нужен основному вещателю

За несколько часов до начала матчей Кубка «Матч ТВ» сообщил, что передал некоторым клубам права на трансляцию своих матчей турнира. «Тюмень», «Томь» и «Краснодар», «Олимпиец» и «Уфа», «Луч-Энергия», «Факел», а также «Шинник» получили разрешение транслировать свои матчи на своих digital-площадках или передать права региональному телевидению. Учитывая, что даже рейтинги топ-матчей РФПЛ оставляют желать лучшего, специфичное зрелище в Кубке России основной вещатель транслировать не захотел.

Но как «Матч» показывает другие матчи Кубка России? Например, на курском стадионе «Трудовые резервы» в кадр всё время попадал замечательный столб с громкоговорителем. А вместо повторов опасных моментов зрителям показывали крупные планы с эмоциями футболистов «Авангарда».

Чтобы повысить интерес к турниру и со стороны зрителей, и со стороны клубов, нужно делать качественный продукт. Назвать таковым Кубок России в его нынешнем формате точно нельзя.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 18:30 0:0 П 4:2 Спартак Нч Динамо М

Но есть и плюс

Победы маленьких команд над топ-клубами действительно приносят радость местным болельщикам. Фанаты «Авангарда» называли игру с ЦСКА называли «главным матчем в истории курского футбола», который их команда в итоге выиграла, впервые попав в 1/8 финала Кубка. Впереди у них «Тамбов», так что вполне реально задуматься о четвертьфинале.

Радуются победе над «Динамо» в ПФЛ. На данный момент вылетающий из ФНЛ «Луч» обыгрывает команду Премьер-Лиги. Похоже, Кубок России всё ещё существует только для того, чтобы будоражить чувства пары тысяч фанатов из Владивостока, Тамбова и Ярославля.

Данила Игнатов