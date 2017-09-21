На матче «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» ожидается до 35 тыс. зрителей
На матче 1/16 финала Кубка России, в котором сыграют петербургские «Динамо» и «Зенит», ожидается до 35 тыс. зрителей.
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При этом «Динамо», которое является номинальным хозяином встречи, поддержат до 3 тыс болельщиков, сообщает официальный сайт
Поединок состоится 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.
«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в чёрном, футболисты «Динамо» — в
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