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21 сентября 2017, 12:09 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

На матче «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» ожидается до 35 тыс. зрителей

На матче 1/16 финала Кубка России, в котором сыграют петербургские «Динамо» и «Зенит», ожидается до 35 тыс. зрителей.

На матче 1/16 финала Кубка России в котором сыграют петербургские Динамо и Зенит ожидается до 35 тыс. зрителей. Увеличить
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При этом «Динамо», которое является номинальным хозяином встречи, поддержат до 3 тыс болельщиков, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Поединок состоится 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в чёрном, футболисты «Динамо» — в бело-синей форме, а голкипер — в салатовом.

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