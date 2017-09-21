К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

При этом «Динамо», которое является номинальным хозяином встречи, поддержат до 3 тыс болельщиков, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Поединок состоится 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.