«Зенит» будет в гостях как дома
Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы
Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами. Действующий обладатель приза «Локомотив» отправился в Самару к «Крыльям Советов» Андрея Тихонова, лидер ФНЛ «Енисей» Дмитрия Аленичева примет в Красноярске «Ахмат», а «Зенит» сыграет гостевой матч с земляками из «Динамо» на… своем стадионе «Санкт-Петербург», что на Крестовском острове.
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«Енисей» — «Ахмат» (Красноярск, «Центральный», 15:00 мск).
Лидер ФНЛ примет на своем поле «Ахмат», с переменным успехом выступающий в
Всем известно стремление «Ахмата» и его амбициозного руководства играть в Европе. Один из легчайших путей на международную арену — Кубок России, который в Грозном всерьез хотят завоевать. Тем более в случае успеха в четверг перед «Ахматом» открываются неплохие перспективы. В 1/8 финала победителя этой пары уже поджидает «Луч-Энергия», выбивший из турнирной сетки «Анжи». А в четвертьфинале грозненцы гипотетически могут сыграть с сильнейшим в противостоянии «Томь» — «Тосно»: оба соперника также уступают им по силе состава и возможностям.
До сих пор «Енисей» и «Ахмат» соперничали друг с другом лишь дважды — на уровне первого дивизиона. В 2006 году южане сначала победили в гостях (2:1), а затем обыграли сибиряков и дома (3:0).
Предстоящая схватка станет отличной проверкой для наставника «Енисея» Дмитрия Аленичева и его тренерского штаба, который после сложного ухода из «Спартака» в начале прошлого сезона еще не конкурировал с командами такого класса.
«К этому непростому поединку мы подходим в хорошем состоянии, как физическом, так и моральном, — заявил нападающий красноярцев Артур Малоян клубному сайту. — Готовимся в обычном режиме, как и к любой другой игре. Ничего сверхъестественное о в матче с командой
«Крылья Советов» — «Локомотив» (Самара, «Металлург», 18:30 мск).
Действующему обладателю престижного трофея «Локо» в первом раунде мог достаться соперник и попроще. «Крылья» сейчас, что называется, на ходу в первенстве ФНЛ, набрали равное количество очков с «Енисееем» (по 34) и располагаются вторыми в таблице лишь по дополнительным показателям.
Работой Андрея Тихонова на берегах Волги, безусловно, довольны. Здесь твердо верят в специалиста и его способность вернуть Самару в элиту всего за один сезон. Впрочем, к розыгрышу Кубка относятся с не меньшим трепетом. Официальный сайт клуба даже опубликовал специальное объявление: против «Локо» хозяева намерены выступить основным составом, несмотря на высокую загруженность в ФНЛ. Победитель пары сразится в следующем круге с «Рубином».
При этом уже в воскресенье коллектив Тихонова ждет, возможно, главное событие первого круга, если не всего сезона — сражение с «Енисеем» на его территории.
«На “Локомотив” не нужно настраивать, — признал наставник. — Ребята понимают, что это за матч, играем с одним из лидеров
В российской истории «Крылья» и «Локо» сыграли друг с другом 48 раз. 28 матчей остались за москвичами, в десяти случаях успех праздновали самарцы, а еще десять встреч завершились вничью.
«В «Локомотиве» опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран, — заявил бразильский защитник «Крыльев» Жозе Надсон. — У москвичей хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке. Есть Джефферсон Фарфан.
Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем все для этого. Две игры «Локомотив» не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть.
«Арарат» — «СКА-Хабаровск» (Москва, «Спартаковец», 19:00 мск).
Это противоборство интригует едва ли не больше остальных. Один из главных ньюсмейкеров российского футбола летом и осенью «Арарат» чудесным образом избежал анонсированного закрытия и продолжает радовать все растущую армию болельщиков в первенстве ПФЛ.
К слову, обе главные звезды клуба восстановились после травм, приступили к работе в общей группе и готовы принять участие в кубковой игре, равно как и Алексей Ребко.
Предстоящий матч — особенный для главного тренера «Арарата» Александра Григоряна. В 2011—2012 и 2015−2016 годах он руководил хабаровским коллективом в общей сложности в 99 встречах, одержав 42 победы при 29 ничьих и 28 поражениях. Собственно, имя в большом футболе экстравагантный специалист сделал себе именно на Дальнем Востоке.
Счастливчик битвы «Арарат» — «СКА» выйдет на лучшего по итогам петербургского дерби «Динамо» — «Зенит».
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» («Санкт-Петербург», 20:00 мск).
Если другие представители РФПЛ в основном были вынуждены отправиться в 1/16 финала за тридевять земель, то «Зенит» волею жребия остался дома. Игрокам Роберто Манчини даже не пришлось покидать пределы КАД, поскольку беспристрастная процедура определила ему провести редкое по нынешним временам городское дерби.
Хозяевами матча, как и в других парах, официально считаются младшие по рангу, однако динамовцы любезно согласились перенести баталию на Крестовский остров.
Доподлинно неизвестно, сколь велика была благодарность «старшего брата». Зато встречу сможет посмотреть много болельщиков, а сама она пройдет в достойных условиях.
«Конечно, для нас встретиться с таким соперником, как “Зенит”, тем более в их нынешнем состоянии, — большое событие для всех: для персонала, руководителей, футболистов, тренерского штаба, — признался спортивный директор “Динамо” Андрей Орлов в эфире телеканала “Санкт-Петербург”. — Мы ждем этой игры с нетерпением. У нас перед жеребьевкой было четыре варианта — “Зенит”, ЦСКА, “Спартак” или “Краснодар”. Поэтому мы заранее испугались. Ну, а так, в принципе, нам бояться нечего, поскольку результат не довлеет. Мы сыграем на хорошем стадионе, с отличным соперником. Надеемся, большая зрительская аудитория нас только мотивирует».
Перед игрой на арене откроется кинотеатр.
На первом сеансе зрители увидят фильм по сценарию Льва Кассиля «Удар! Еще удар!», премьера которого состоялась 49 лет назад.
Кроме того, пройдет экспозиция
Другие матчи дня:
«Олимпиец» — «Уфа» (Нижний Новгород, «Локомотив», 18:00 мск).
«Факел» — «Амкар» (Центральный стадион профсоюзов, Воронеж, 19:00 мск).
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