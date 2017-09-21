«Зенит» будет в гостях как дома

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Енисей» — «Ахмат» (Красноярск, «Центральный», 15:00 мск).

Лидер ФНЛ примет на своем поле «Ахмат», с переменным успехом выступающий в Премьер-лиге. Гости прибыли в Красноярск в среду вечером, совершив второй кряду длительный перелет на Восток. В десятом туре чемпионата страны, напомним, подопечные Олега Кононова поделили очки со «СКА-Хабаровском» (2:2).

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 15:00 -:- Енисей Ахмат

Всем известно стремление «Ахмата» и его амбициозного руководства играть в Европе. Один из легчайших путей на международную арену — Кубок России, который в Грозном всерьез хотят завоевать. Тем более в случае успеха в четверг перед «Ахматом» открываются неплохие перспективы. В 1/8 финала победителя этой пары уже поджидает «Луч-Энергия», выбивший из турнирной сетки «Анжи». А в четвертьфинале грозненцы гипотетически могут сыграть с сильнейшим в противостоянии «Томь» — «Тосно»: оба соперника также уступают им по силе состава и возможностям.

До сих пор «Енисей» и «Ахмат» соперничали друг с другом лишь дважды — на уровне первого дивизиона. В 2006 году южане сначала победили в гостях (2:1), а затем обыграли сибиряков и дома (3:0).

Предстоящая схватка станет отличной проверкой для наставника «Енисея» Дмитрия Аленичева и его тренерского штаба, который после сложного ухода из «Спартака» в начале прошлого сезона еще не конкурировал с командами такого класса.

«К этому непростому поединку мы подходим в хорошем состоянии, как физическом, так и моральном, — заявил нападающий красноярцев Артур Малоян клубному сайту. — Готовимся в обычном режиме, как и к любой другой игре. Ничего сверхъестественное о в матче с командой премьер-лиги нет. Мы выкладываемся по полной всегда — кубок это или чемпионат. Игра с “Ахматом” не исключение. Если мы сыграем так, как умеем, то у нас есть все шансы на победу. Мы будем играть в атакующий и комбинационный футбол, как и всегда. Мы не боимся соперника».

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 18:30 -:- Крылья Советов Локомотив М

«Крылья Советов» — «Локомотив» (Самара, «Металлург», 18:30 мск).

Действующему обладателю престижного трофея «Локо» в первом раунде мог достаться соперник и попроще. «Крылья» сейчас, что называется, на ходу в первенстве ФНЛ, набрали равное количество очков с «Енисееем» (по 34) и располагаются вторыми в таблице лишь по дополнительным показателям.

Работой Андрея Тихонова на берегах Волги, безусловно, довольны. Здесь твердо верят в специалиста и его способность вернуть Самару в элиту всего за один сезон. Впрочем, к розыгрышу Кубка относятся с не меньшим трепетом. Официальный сайт клуба даже опубликовал специальное объявление: против «Локо» хозяева намерены выступить основным составом, несмотря на высокую загруженность в ФНЛ. Победитель пары сразится в следующем круге с «Рубином».

При этом уже в воскресенье коллектив Тихонова ждет, возможно, главное событие первого круга, если не всего сезона — сражение с «Енисеем» на его территории.

«На “Локомотив” не нужно настраивать, — признал наставник. — Ребята понимают, что это за матч, играем с одним из лидеров премьер-лиги. Наша специфика подготовки — восстановление футболистов, чтобы они подошли к игре в хорошем настроении. Через два дня у нас тяжелейший матч в Красноярске. Будет небольшая ротация. С одним из лучших клубов страны будем стараться победить, но это футбол, сами понимаете».

В российской истории «Крылья» и «Локо» сыграли друг с другом 48 раз. 28 матчей остались за москвичами, в десяти случаях успех праздновали самарцы, а еще десять встреч завершились вничью.

«В «Локомотиве» опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран, — заявил бразильский защитник «Крыльев» Жозе Надсон. — У москвичей хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке. Есть Джефферсон Фарфан.

Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем все для этого. Две игры «Локомотив» не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 19:00 -:- Арарат М СКА-Хабаровск

«Арарат» — «СКА-Хабаровск» (Москва, «Спартаковец», 19:00 мск).

Это противоборство интригует едва ли не больше остальных. Один из главных ньюсмейкеров российского футбола летом и осенью «Арарат» чудесным образом избежал анонсированного закрытия и продолжает радовать все растущую армию болельщиков в первенстве ПФЛ. Клуб-дебютант уже добрался до 1/16 финала, поочередно убрав с пути «Долгопрудный», «Сатурн», «Балтику», и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Странно было бы не ставить перед собой самые высокие цели, имея в составе Романа Павлюченко, Марата Измайлова и других знаменитых исполнителей.

К слову, обе главные звезды клуба восстановились после травм, приступили к работе в общей группе и готовы принять участие в кубковой игре, равно как и Алексей Ребко.

Предстоящий матч — особенный для главного тренера «Арарата» Александра Григоряна. В 2011—2012 и 2015−2016 годах он руководил хабаровским коллективом в общей сложности в 99 встречах, одержав 42 победы при 29 ничьих и 28 поражениях. Собственно, имя в большом футболе экстравагантный специалист сделал себе именно на Дальнем Востоке.

Счастливчик битвы «Арарат» — «СКА» выйдет на лучшего по итогам петербургского дерби «Динамо» — «Зенит».

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 20:00 -:- Динамо СПб Зенит

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» («Санкт-Петербург», 20:00 мск).

Если другие представители РФПЛ в основном были вынуждены отправиться в 1/16 финала за тридевять земель, то «Зенит» волею жребия остался дома. Игрокам Роберто Манчини даже не пришлось покидать пределы КАД, поскольку беспристрастная процедура определила ему провести редкое по нынешним временам городское дерби. Сине-бело-голубым будет противостоять «Динамо», которое пару лет назад пережило очередную реинкарнацию и прорвалось в ФНЛ, где под руководством Александра Точилина занимает сейчас третье место (29 очков).

Хозяевами матча, как и в других парах, официально считаются младшие по рангу, однако динамовцы любезно согласились перенести баталию на Крестовский остров.

Доподлинно неизвестно, сколь велика была благодарность «старшего брата». Зато встречу сможет посмотреть много болельщиков, а сама она пройдет в достойных условиях.

«Конечно, для нас встретиться с таким соперником, как “Зенит”, тем более в их нынешнем состоянии, — большое событие для всех: для персонала, руководителей, футболистов, тренерского штаба, — признался спортивный директор “Динамо” Андрей Орлов в эфире телеканала “Санкт-Петербург”. — Мы ждем этой игры с нетерпением. У нас перед жеребьевкой было четыре варианта — “Зенит”, ЦСКА, “Спартак” или “Краснодар”. Поэтому мы заранее испугались. Ну, а так, в принципе, нам бояться нечего, поскольку результат не довлеет. Мы сыграем на хорошем стадионе, с отличным соперником. Надеемся, большая зрительская аудитория нас только мотивирует».

Перед игрой на арене откроется кинотеатр.

На первом сеансе зрители увидят фильм по сценарию Льва Кассиля «Удар! Еще удар!», премьера которого состоялась 49 лет назад.

Кроме того, пройдет экспозиция ретро-формы «Зенита»: зрителям представят пять игровых комплектов — с 1936 года по 1974-й.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 18:00 -:- Олимпиец Уфа

Другие матчи дня:

«Олимпиец» — «Уфа» (Нижний Новгород, «Локомотив», 18:00 мск).

«Факел» — «Амкар» (Центральный стадион профсоюзов, Воронеж, 19:00 мск).