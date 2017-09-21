«СКА-Хабаровск» и «Арарат» поспорят за 1/8 финала Кубка России

Встреча клубов «СКА-Хабаровск» и «Арарат» в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу состоится в четверг, 21 сентября — для жителей дальневосточной столицы матч начнётся в 02:00 пятницы. Новички второго дивизиона выступают в качестве хозяев поля — «армейцам» предстоит дать им бой на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», наставником столичной команды, созданной в мае 2017 года, выступает Александр Григорян, дважды возглавлявший хабаровский клуб ранее. Он подписал трёхлетний контракт с «Араратом» в августе, после того, как подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Анжи». В серию неудач этой команды в новом сезоне сделал свой вклад и СКА. Впоследствии специалист объявил о скорой ликвидации «Арарата», однако впоследствии его слова не подтвердились.

В отличие от дальневосточников, сразу попавших в 1/16 финала на правах одного из лидеров ФНЛ прошлого сезона, московская команда к этому этапу пробивалась с боем. Сперва москвичи в гостях обыграли «Долгие Пруды» (3:1), а затем дома сумели поочерёдно одолеть «Сатурн» (1:0) и «Балтику» (2:1). Команда Григоряна вообще пока ни разу не проиграла в своей недолгой истории и возглавляет таблицу зоны «Центр». На неофициальном сайте клуба сообщается, что лидеры «Арарата» Роман Павлюченко и Алексей Ребко восстановились от повреждений и принимали участие в подготовке к кубковой игре.

«СКА-Хабаровск» тоже имеет вполне прямое отношение к непобедимости, хотя в таблице Премьер-лиги находится на предпоследней строчке. «Армейцы» не проигрывают уже шесть матчей и настроены на продолжение этой серии в Москве. Несмотря на то, что фаворитами поединка специалисты называют хозяев, ставки на победу дальневосточников тоже достаточно высоки.