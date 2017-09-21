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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31075200/
21 сентября 2017, 9:19 | Футбол: Кубок России | АиФ Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» обыграл астраханский «Волгарь» и вышел в 1/8 Кубка России

Футбольный клуб «Ростов» обыграл на выезде астраханский «Волгарь» и вышел в 1/8 Кубка России.

ФК Ростов обыграл астраханский Волгарь и вышел в 1/8 Кубка России - Фото Увеличить
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Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшийся 20 сентября в Астрахани матч 1/16 Кубка России завершился победой ростовчан со счетом 0:2.

Голы в ворота хозяев поля забили полузащитник «Ростова» Александр Зуев (на 22-й минуте) и нападающий Александр Бухаров (на 48-й минуте).

Главный тренер донского клуба Леонид Кучук, подводя итоги игры, заявил журналистам: «Матч получился эмоциональным. Думаю, что зрителям было интересно наблюдать за игрой. … “Волгарь” — быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени».
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