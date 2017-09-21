«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в матче Кубка России по футболу
ТАСС, 21 сентября. Шесть матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в четверг. Обладатель трофея «Локомотив» встретится с самарскими «Крыльями Советов», а лидер чемпионата страны «Зенит» сыграет против другого клуба из
Санкт-Петербурга — «Динамо».
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На стадии 1/16 финала в борьбу вступают клубы
«Крылья Советов» сохранили прошлогодний костяк и показывают результативный футбол. Два последних матча ФНЛ волжане завершили победами со счетом 3:0 — над «Спартаком-2» и калининградской «Балтикой». А атакующий дуэт Сергей Корниленко — Сергей Самодин мог бы усилить многие клубы
Пригодился бы любой из самарских форвардов и «Локомотиву», где пока «молчит» португальский новичок Эдер, и в отсутствие травмированного Ари забивать в атаке некому. Хотя подопечные Юрия Семина после трети дистанции занимают третье место, в последних матчах «Локомотив» ворота соперников не поражал, в понедельник уступив на своем поле аутсайдеру «Амкару» (0:1).
Матч пройдет на самарском стадионе «Металлург», начало — 18:30 мск, главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова. Победитель в 1/8 финала сыграет с казанским «Рубином».
«Зенит» сыграет в невском дерби
«Зениту» в
Матч двух команд из
Лидер ФНЛ «Енисей» сыграет с грозненским «Ахматом». Красноярцев вместо Тихонова летом возглавил другой бывший спартаковец — Дмитрий Аленичев, сибирская команда обновила состав и лидирует, опережая «Крылья Советов» по дополнительным показателям. В воскресенье «Енисей» принимает «Крылья» в матче первенства ФНЛ, однако кубковая встреча для команды, которая всерьез нацелилась на
Матч состоится в манеже «Футбол-Арена Енисей», начало — 15:00 мск. Главный арбитр — Станислав Васильев из Ижевска. Победитель сыграет в следующем круге с «Лучом-Энергией» из Владивостока.
«Арарат» проверят
Одним из самых популярных клубов старта сезона стал дебютирующий во второй лиге столичный «Арарат». В команду были приглашены такие игроки, как Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко, а за несколько месяцев существования в ней успели смениться владелец и главный тренер. Вместо Сергея Булатова «Арарат» возглавил отправленный в августе в отставку из «Анжи» Александр Григорян. «Арарат» лидирует в зоне «Центр» второго дивизиона и впервые в истории сыграет с клубом элиты — соперником по кубковой встрече станет «СКА-Хабаровск».
Главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский входил в тренерский штаб Григоряна, когда тот возглавлял СКА. После провального старта в чемпионате СКА перестал проигрывать и набирает очки уже на протяжении шести матчей, хотя и находится в зоне вылета — на 15-м месте.
Матч между «Араратом» и «СКА-Хабаровском» пройдет на столичном стадионе имени Эдуарда Стрельцова, где исторически выступало «Торпедо» — главный соперник «Арарата» в зональном турнире второй лиги. Победитель этой пары сыграет с одной из команд
В четверг также будут сыграны кубковые матчи между нижегородским «Олимпийцем» и «Уфой» (18:00), а также воронежским «Факелом» и пермским «Амкаром» (19:00).
Накануне состоялись 10 матчей, которые определили следующие пары 1/8 финала розыгрыша Кубка России: «Авангард» (Курск) — «Тамбов», «Спартак» (Москва) — «Спартак» (Нальчик), «Тосно» — «Томь» (Томск).
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