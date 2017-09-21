Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31073354/
21 сентября 2017, 0:43 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Дмитрий Парфенов: Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов — о победе над «Тюменью» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

Главный тренер <span class=error>Тосно</span> Дмитрий <span class=error>Парфенов</span> — о победе над Тюменью (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Разберем игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось, — приводит слова Парфенова официальный сайт «Тюмени». — Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше. «Тюмень» во втором тайме играла иначе. Это из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий раунд.

— Как «Тосно» настраивалось на тюменцев? Не было ли недооценки?
— Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи премьер-лиги со скамейки, они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь одиннадцать игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против «Урала» в Екатеринбурге.

— Состав на матч против «Тюмени» был известен давно, или вы поменяли футболистов после резонансной ничьи с московским «Спартаком»?
— Основной костяк был известен до «Спартака», но я внес некоторые коррективы после.

20.09.2017 17:00 Зрители 2800 Плей-офф: 1/16 финала Геолог
Тюмень 1:2 Тосно
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Владимир Маминов Дмитрий Парфенов
Голы
48′ Данил Карпов 15
11 Максим Палиенко 34′
11 Максим Палиенко 38′
Составы
Игорь Обухов 1
44′ Дмитрий Гузь 27
Павел Маслов 29
31′ Павел Шакуро 90
Артур Рябокобыленко 5
Андрей Павленко 7
Владимир Лешонок 18
Данил Карпов 15
Артем Юсупов 79
65′ Александр Головня 4
Олег Мурачев 95
80′ Андреа Чуканов 9
Альберт Богатырев 11
1 Михаил Опарин
8 Сергей Сухарев 26′
25 Андрей Буйволов
57 Руслан Абазов
64 Денис Кутин 85′
22 Резиуан Мирзов
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков
9 Рустем Мухаметшин 83′
91 Ян Казаев
11 Максим Палиенко 60′
34 Владимир Быстров
10 Георгий Мелкадзе 90′
77 Никола Труич
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Угловые 5
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тюмень
Новости Матчи Состав Статистика
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в матче Кубка России по футболу

«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в матче Кубка России по футболу

ТАСС, 21 сентября. Шесть матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в четверг. Обладатель трофея «Локомотив» встретится с самарскими «Крыльями Советов», а лидер чемпионата страны «Зенит» сыграет против другого клуба из Санкт-Петербурга — «Динамо».
Еще 7 новостей  Все новости
17 сентября

«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения

Как Юля Липницкая в глазах чиновников превратилась в «отработанный материал»

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)