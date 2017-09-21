«Краснодар» и «Кубань» выбыли из Кубка России по футболу

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Оба матча прошли в среду, 20 сентября. «Быки» встретились с соперниками в Томске и проиграли со счетом 2:1. Все годы были забиты в первом тайме. В перерыве матча потребовалась замена одного из помощников главного арбитра, получившего травму.

«Желто-зеленые» на своем стадионе встретились со «Спартаком» и проиграли со счетом 0:2.

По результатам игр оба краснодарских клуба выбывают из Кубка России по футболу.