«Краснодар» и «Кубань» выбыли из Кубка России по футболу
ФК «Краснодар» проиграл «Томи», а «Кубань» — московскому «Спартаку».
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Оба матча прошли в среду, 20 сентября. «Быки» встретились с соперниками в Томске и проиграли со счетом 2:1. Все годы были забиты в первом тайме. В перерыве матча потребовалась замена одного из помощников главного арбитра, получившего травму.
«Желто-зеленые» на своем стадионе встретились со «Спартаком» и проиграли со счетом 0:2.
По результатам игр оба краснодарских клуба выбывают из Кубка России по футболу.
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