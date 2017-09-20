Каррера: Между футболистами и тренерами «Спартака» никогда не было недопонимания
КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Между игроками, тренерским штабом и руководством футбольного клуба «Спартак» никогда не было недопонимания. Об этом на
пресс-конференции рассказал главный тренер московской команды Массимо Каррера.
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В среду «Спартак» в Краснодаре со счетом 2:0 обыграл «Кубань» в матче 1/16 финала Кубка России. «Команда была сплоченной всегда, просто не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе», — сказал Каррера.
18 сентября «Спартак» в
«Кто-то донес до прессы, что я сказал игрокам после матча с “Тосно”. Передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. После игры с “Тосно” я не обвинял игроков, а сказал, что не могу себе объяснить случившееся [два пропущенных мяча в концовке встречи]», — отметил итальянский специалист.
«Я не сказал, что я ни причем, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю
По словам специалиста, он изучает русский язык. «Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне дается. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском», — отметил главный тренер «Спартака».
«Итальянцы — эмоциональные люди»
Каррера признался, что в разговоре с игроками после матча с «Тосно» он не сдерживал эмоций. «В тот момент прозвучали эмоции, я — итальянец, а мы — эмоциональные люди. Я мог сказал
«Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться», — подчеркнул Каррера.
Главное, чтобы команда создавала голевые моменты, подчеркнул Каррера. «Я опасался не только трагедии “Тосно”, но и “Динамо”, и ЦСКА. Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, много тренируемся, ничего больше этого сделать не можем. Самое главное — создавать голевые моменты, я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще», — сказал итальянский специалист.
Каррера заявил, что в Кубке России «Спартак» ставит перед собой самую высокую задачу. «Все матчи очень сложные, даже когда играешь с клубами из низшего дивизиона, “Кубань” играла против нас организованно, это хорошая команда, невнимательно подходить к этой игре было нельзя. Конечно, мы ставим цель побелить в Кубке России. У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи», — отметил главный тренер «Спартака».
Также специалист отметил, что футболист Квинси Промес, замененный у матче с «Кубанью», избежал травмы. «С Квинси все нормально, повреждения нет», — сказал Каррера.
|Евгений Калешин
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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