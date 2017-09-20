Промес забил — и побежал к Каррере. «Спартак» легко обыграл «Кубань»
Несмотря на непростое и нервное время,
красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч с «Кубанью» случился в сложный для «Спартака» момент. С одной стороны, победа позволяла улыбнуться и прибодриться. С другой, возможная неудача грозила стать катастрофой и привести к необратимым последствиям. Доверие доверием, но вылет на самой ранней стадии из Кубка — турнира, который на сегодня выглядит для клуба едва ли не приоритетным в плане вероятности итоговой победы — могли Каррере уже и не простить.
ПУТЬ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
А испытание осложнялось еще и всякими сторонними факторами.
Третий неприятный фактор случился со «Спартаком» непосредственно в аэропорту в столице. По техническим причинам рейс задержали на четыре с половиной часа, приземлились
Когда «Спартак» на исходе 10-й минуты в одной и той же атаке сотряс штангу два раза в течение пяти секунд (постарались Ананидзе и Промес), на
РЕЗЕРВИСТАМ — НЕТ
Однако разница в классе оказалась очень серьезной, и даже недостаток фарта не помешал гостям одержать убедительную победу. Тем более выставил с первых минут Каррера, в отличие от многих других коллег из РФПЛ, самый что ни на есть мощнейший состав. И правильно — ведь не в том сейчас положении команда, да и сам итальянский тренер, чтобы рисковать и играть резервистами.
Атакующий уклон
В конце первого тайма москвичи все же забили. «Кубань» вместо того, чтобы спокойно уйти в раздевалку,
И важным показался не только сам гол, но и реакция голландца на него. Для начала он обнял партнеров, а потом промчался через все поле к тренерской скамейке и разделил радость с Каррерой. Учитывая предысторию с ошибочной заменой в Мариборе, празднование наверняка ободрило болельщиков вдвойне.
ДЖАНО ОТДАВАЛ — КВИНСИ ЗАБИВАЛ
Добавило эмоций и начало второй половины, когда умница Джано снова вырезал идеальный обостряющий пас — уже из центральной зоны, а все тот же Промес умчался с левого полуфланга один на один и элегантно перекинул голкипера.
Как показывает практика нынешнего сезона, 2:0 — даже более опасный счет для «Спартака», чем 1:0. Но в этот раз за результат можно было не переживать, «Кубань» в нынешнем виде оказалась неспособной на попытку переворота.
В оставшееся время
И лишь вынужденная замена Промеса (или профилактическая), могла немного испортить настроение.
|Евгений Калешин
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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