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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31072378/
20 сентября 2017, 21:54 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Промес забил — и побежал к Каррере. «Спартак» легко обыграл «Кубань»

Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды.

Краснодар. Кубань - Спартак - 0:2. Автор дубля Квинси ПРОМЕС (№10) и автор двух передач Джано АНАНИДЗЕ (№7). Увеличить
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Матч с «Кубанью» случился в сложный для «Спартака» момент. С одной стороны, победа позволяла улыбнуться и прибодриться. С другой, возможная неудача грозила стать катастрофой и привести к необратимым последствиям. Доверие доверием, но вылет на самой ранней стадии из Кубка — турнира, который на сегодня выглядит для клуба едва ли не приоритетным в плане вероятности итоговой победы — могли Каррере уже и не простить.

ПУТЬ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

А испытание осложнялось еще и всякими сторонними факторами.

Во-первых, все вспоминали о неважной истории встреч красно-белых против «Кубани» — в последний раз «Спартак» выигрывал у нее в апреле 2012 года (а в Краснодаре — и вовсе в 2004-м). Статистика выглядела столь грустно, что на нее сложно было взглянуть без эмоций. Московских болельщиков могло утешать, что слишком уж низкого уровня сейчас команда у Евгения Калешина, которая даже в первенстве ФНЛ обитает ближе ко дну.

Во-вторых, еще пару дней назад стало понятно, что российского чемпиона в Краснодаре встретит жуткая жара. Знойное лето там продлилось, днем температура зашкаливает за отметку в 35 градусов, а вечером пусть и становится прохладнее, но все равно очень душно.

Третий неприятный фактор случился со «Спартаком» непосредственно в аэропорту в столице. По техническим причинам рейс задержали на четыре с половиной часа, приземлились красно-белые уже ближе к полуночи, и запланированный распорядок жизни изменился.

Когда «Спартак» на исходе 10-й минуты в одной и той же атаке сотряс штангу два раза в течение пяти секунд (постарались Ананидзе и Промес), на какой-то миг показалось, что невезение, начавшееся в пути, вновь перенеслось на поле и достигло критической отметки.

РЕЗЕРВИСТАМ — НЕТ

Однако разница в классе оказалась очень серьезной, и даже недостаток фарта не помешал гостям одержать убедительную победу. Тем более выставил с первых минут Каррера, в отличие от многих других коллег из РФПЛ, самый что ни на есть мощнейший состав. И правильно — ведь не в том сейчас положении команда, да и сам итальянский тренер, чтобы рисковать и играть резервистами.

Атакующий уклон красно-белых характеризовали возвращение на схему с двумя центральными защитниками и наличие в основе Ананидзе. «Спартак» сразу же завладел инициативой, легко доходил до чужой штрафной, но вот добиться преимущества в счете никак не мог — то в дело вмешивался каркас ворот, то выше бил Самедов, то у Ещенко не получались точные передачи в штрафную…

В конце первого тайма москвичи все же забили. «Кубань» вместо того, чтобы спокойно уйти в раздевалку, зачем-то подарила сопернику мяч на своей половине, а красно-белые разыграли отличную многоходовку — с голевым пасом Джано и завершающим ударом Промеса в дальний угол.

И важным показался не только сам гол, но и реакция голландца на него. Для начала он обнял партнеров, а потом промчался через все поле к тренерской скамейке и разделил радость с Каррерой. Учитывая предысторию с ошибочной заменой в Мариборе, празднование наверняка ободрило болельщиков вдвойне.

ДЖАНО ОТДАВАЛ — КВИНСИ ЗАБИВАЛ

Добавило эмоций и начало второй половины, когда умница Джано снова вырезал идеальный обостряющий пас — уже из центральной зоны, а все тот же Промес умчался с левого полуфланга один на один и элегантно перекинул голкипера.

Как показывает практика нынешнего сезона, 2:0 — даже более опасный счет для «Спартака», чем 1:0. Но в этот раз за результат можно было не переживать, «Кубань» в нынешнем виде оказалась неспособной на попытку переворота.

В оставшееся время красно-белые еще дважды попали в стойки усилиями тех же Промеса и Джано (зря, видимо, оставили в Москве Реброва — штанги за это мстили), не смогли довести счет до разгромного, но тем не менее спокойно увезли из Краснодара победу и путевку в следующую стадию. Там предстоит встретиться со «Спартаком» из Нальчика.

И лишь вынужденная замена Промеса (или профилактическая), могла немного испортить настроение.

20.09.2017 19:00 Зрители 12728 Плей-офф: 1/16 финала Кубань
Кубань 0:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Евгений Калешин Массимо Каррера
Голы
10 Квинси Промес (Д. Ананидзе) 45+1′
10 Квинси Промес (Д. Ананидзе) 53′
Составы
Юрий Дюпин 22
51′ Николай Марков 23
Роман Бугаев 43
Сергей Бендзь 26
Азат Байрыев 28
Олег Алейник 8
Алексей Гай 19
Игорь Коновалов 72
45+1′ Спартак Гогниев 99
85′ 85′ Юрий Завезен 31
Ильмир Нурисов 90
64′ Владимир Обухов 20
Никита Маляров 10
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 82′
18 Зелимхан Бакаев
12 де Соуза Луиз Адриану 64′
99 Педро Роша
11 Лукас Мартинс Фернанду 73′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Новости Кубка России

Каррера: Между футболистами и тренерами «Спартака» никогда не было недопонимания

Каррера: Между футболистами и тренерами «Спартака» никогда не было недопонимания

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Между игроками, тренерским штабом и руководством футбольного клуба «Спартак» никогда не было недопонимания. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер московской команды Массимо Каррера.
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