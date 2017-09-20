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Матч с «Кубанью» случился в сложный для «Спартака» момент. С одной стороны, победа позволяла улыбнуться и прибодриться. С другой, возможная неудача грозила стать катастрофой и привести к необратимым последствиям. Доверие доверием, но вылет на самой ранней стадии из Кубка — турнира, который на сегодня выглядит для клуба едва ли не приоритетным в плане вероятности итоговой победы — могли Каррере уже и не простить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На кубковый матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#КубаньСпартак</a> отпрявятся 22 спартаковца: <a href="https://t.co/sNv2eQNTYD">https://t.co/sNv2eQNTYD</a> <a href="https://t.co/D2xwfzRKrf">pic.twitter.com/D2xwfzRKrf</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/910204842727153664">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПУТЬ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

А испытание осложнялось еще и всякими сторонними факторами.

Во-первых, все вспоминали о неважной истории встреч красно-белых против «Кубани» — в последний раз «Спартак» выигрывал у нее в апреле 2012 года (а в Краснодаре — и вовсе в 2004-м). Статистика выглядела столь грустно, что на нее сложно было взглянуть без эмоций. Московских болельщиков могло утешать, что слишком уж низкого уровня сейчас команда у Евгения Калешина, которая даже в первенстве ФНЛ обитает ближе ко дну.

Во-вторых, еще пару дней назад стало понятно, что российского чемпиона в Краснодаре встретит жуткая жара. Знойное лето там продлилось, днем температура зашкаливает за отметку в 35 градусов, а вечером пусть и становится прохладнее, но все равно очень душно.

Третий неприятный фактор случился со «Спартаком» непосредственно в аэропорту в столице. По техническим причинам рейс задержали на четыре с половиной часа, приземлились красно-белые уже ближе к полуночи, и запланированный распорядок жизни изменился.

Когда «Спартак» на исходе 10-й минуты в одной и той же атаке сотряс штангу два раза в течение пяти секунд (постарались Ананидзе и Промес), на какой-то миг показалось, что невезение, начавшееся в пути, вновь перенеслось на поле и достигло критической отметки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Красно-белые уже прибыли на краснодарский стадион "Кубань", где в 19:00 начнётся кубковый матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#КубаньСпартак</a> <a href="https://t.co/dLleyscyYU">pic.twitter.com/dLleyscyYU</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/910518058183258112">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РЕЗЕРВИСТАМ — НЕТ

Однако разница в классе оказалась очень серьезной, и даже недостаток фарта не помешал гостям одержать убедительную победу. Тем более выставил с первых минут Каррера, в отличие от многих других коллег из РФПЛ, самый что ни на есть мощнейший состав. И правильно — ведь не в том сейчас положении команда, да и сам итальянский тренер, чтобы рисковать и играть резервистами.

Атакующий уклон красно-белых характеризовали возвращение на схему с двумя центральными защитниками и наличие в основе Ананидзе. «Спартак» сразу же завладел инициативой, легко доходил до чужой штрафной, но вот добиться преимущества в счете никак не мог — то в дело вмешивался каркас ворот, то выше бил Самедов, то у Ещенко не получались точные передачи в штрафную…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><br><br>1/16 финала Олимп <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a> по футболу <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#КубаньСпартак</a> 0:1 45+2' Куинси Промес <a href="https://twitter.com/QPromes">@QPromes</a> <a href="https://t.co/KOiF71xkt4">pic.twitter.com/KOiF71xkt4</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/910548169599193088">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В конце первого тайма москвичи все же забили. «Кубань» вместо того, чтобы спокойно уйти в раздевалку, зачем-то подарила сопернику мяч на своей половине, а красно-белые разыграли отличную многоходовку — с голевым пасом Джано и завершающим ударом Промеса в дальний угол.

И важным показался не только сам гол, но и реакция голландца на него. Для начала он обнял партнеров, а потом промчался через все поле к тренерской скамейке и разделил радость с Каррерой. Учитывая предысторию с ошибочной заменой в Мариборе, празднование наверняка ободрило болельщиков вдвойне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Забег Промеса к скамейке во время празднования гола. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#наКраснодар</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#кубаньспартак</a> <a href="https://t.co/8NnfloeEzH">pic.twitter.com/8NnfloeEzH</a></p>— Artem Kalinin (@kalininart) <a href="https://twitter.com/kalininart/status/910546493693743105">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЖАНО ОТДАВАЛ — КВИНСИ ЗАБИВАЛ

Добавило эмоций и начало второй половины, когда умница Джано снова вырезал идеальный обостряющий пас — уже из центральной зоны, а все тот же Промес умчался с левого полуфланга один на один и элегантно перекинул голкипера.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <br><br>1/16 финала Олимп <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a> по футболу сезона <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#КубаньСпартак</a> 0:2 53' Куинси Промес (дубль) <a href="https://twitter.com/QPromes">@QPromes</a> <a href="https://t.co/b2HI75fD6b">pic.twitter.com/b2HI75fD6b</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/910554163599331328">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как показывает практика нынешнего сезона, 2:0 — даже более опасный счет для «Спартака», чем 1:0. Но в этот раз за результат можно было не переживать, «Кубань» в нынешнем виде оказалась неспособной на попытку переворота.

В оставшееся время красно-белые еще дважды попали в стойки усилиями тех же Промеса и Джано (зря, видимо, оставили в Москве Реброва — штанги за это мстили), не смогли довести счет до разгромного, но тем не менее спокойно увезли из Краснодара победу и путевку в следующую стадию. Там предстоит встретиться со «Спартаком» из Нальчика.

И лишь вынужденная замена Промеса (или профилактическая), могла немного испортить настроение.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первый гол - к скамейке, второй - к фанатам. Команда! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#кубаньспартак</a> <a href="https://t.co/qBAI7qiD2J">pic.twitter.com/qBAI7qiD2J</a></p>— Artem Kalinin (@kalininart) <a href="https://twitter.com/kalininart/status/910552116678230016">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>