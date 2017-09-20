Кучук: «Ростов» стремился завершить матч Кубка России с «Волгарем» в основное время

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Встреча, прошедшая в среду в Астрахани, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ростова».

«Мы изучали не одну, а несколько встреч соперника. Всегда происходит анализ состава, матчей, мы смотрим, как происходят замены по позициям, как соперник строит свою игру. Все это изучается, это масштабная работа. Благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику. “Волгарь” — быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени», — сказал Кучук, которого цитирует официальный сайт «Ростова».

«Нужно двигаться от матча к матчу. Как говорится, в гору нужно подниматься постепенно и уверенно. Главное — не витать в облаках, а спокойно выполнять свою работу», — добавил тренер.