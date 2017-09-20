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20 сентября 2017, 21:43 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Кучук: «Ростов» стремился завершить матч Кубка России с «Волгарем» в основное время

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» стремились к тому, чтобы не доводить матч 1/16 финала Кубка России с астраханским «Волгарем» до дополнительного времени, заявил главный тренер ростовчан Леонид Кучук.

Футболисты Ростова стремились к тому чтобы не доводить матч 1/16 финала Кубка России с астраханским Волгарем до дополнительного времени заявил главный тренер ростовчан Леонид <span class=error>Кучук</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Астрахани, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ростова».

«Мы изучали не одну, а несколько встреч соперника. Всегда происходит анализ состава, матчей, мы смотрим, как происходят замены по позициям, как соперник строит свою игру. Все это изучается, это масштабная работа. Благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику. “Волгарь” — быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени», — сказал Кучук, которого цитирует официальный сайт «Ростова».

«Нужно двигаться от матча к матчу. Как говорится, в гору нужно подниматься постепенно и уверенно. Главное — не витать в облаках, а спокойно выполнять свою работу», — добавил тренер.

20.09.2017 18:00 Зрители 6000 Плей-офф: 1/16 финала Центральный
Волгарь 0:2 Ростов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Газзаев Леонид Кучук
Голы
10 Александр Зуев 22′
11 Александр Бухаров 48′
Составы
Дмитрий Терновский 16
Евгений Кирисов 2
Константин Плиев 3
Антон Григорьев 23
Алексей Бердников 77
Руслан Газзаев 10
Владлен Бабаев 14
Алексей Бабырь 9
70′ Олег Шалаев 18
76′ Сергей Веркашанский 11
66′ Александр Болонин 20
Ника Пилиев 5
59′ Темури Букия 27
Павел Соломатин 39
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
5 Матия Бобен
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
17 Мусса Думбья
19 Хорен Байрамян
84 Александр Гацкан 79′
10 Александр Зуев 75′
22 Владимир Дядюн
20 Жан Маер 67′ 64′
18 Павел Могилевец
11 Александр Бухаров 64′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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