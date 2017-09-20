Шалимов: Проигрыш «Краснодара» в матче 1/16 финала Кубка России вызван ротацией состава
ТАСС, 20 сентября. «Краснодар» проиграл «Томи» в 1/16 финала Кубка России по футболу
из-за ротации состава команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба томичей, высказал тренер краснодарцев Игорь Шалимов.
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В среду «Краснодар» проиграл «Томи» со счетом 1:2 в гостевом матче 1/16 финала Кубка страны.
«По результату матча могу сказать, что мы позорно вошли в историю “Краснодара”. Играли безобразно, ошибка заключается в том, что мы сыграли в ротацию, что не нужно было делать. То же самое было с Лигой Европы, где мы также выступили неудачно. Не надо было половину состава оставлять в Краснодаре», — сказал Шалимов.
В 1/8 финала Кубка России «Томь» встретится с «Тосно» из Ленинградской области.
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Игорь Шалимов
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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