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20 сентября 2017, 21:29 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Шалимов: Проигрыш «Краснодара» в матче 1/16 финала Кубка России вызван ротацией состава

ТАСС, 20 сентября. «Краснодар» проиграл «Томи» в 1/16 финала Кубка России по футболу из-за ротации состава команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба томичей, высказал тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

В среду краснодарский клуб проиграл Томи со счетом 1:2 в выездном матче Кубка страны и завершил борьбу в турнире. Увеличить
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В среду «Краснодар» проиграл «Томи» со счетом 1:2 в гостевом матче 1/16 финала Кубка страны.

«По результату матча могу сказать, что мы позорно вошли в историю “Краснодара”. Играли безобразно, ошибка заключается в том, что мы сыграли в ротацию, что не нужно было делать. То же самое было с Лигой Европы, где мы также выступили неудачно. Не надо было половину состава оставлять в Краснодаре», — сказал Шалимов.

В 1/8 финала Кубка России «Томь» встретится с «Тосно» из Ленинградской области.

20.09.2017 15:00 Зрители 2300 Плей-офф: 1/16 финала Труд
Томь 2:1 Краснодар
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Игорь Шалимов
Голы
24′ Павел Деобальд 11
45′ Александр Соболев 9
17 Павел Мамаев 31′
Составы
Юрий Шафинский 1
Андрей Иванов 2
Томас Микуцкис 5
Анте Пульич 6
31′ Эдвинас Гирдвайнис 93
Алексей Померко 16
Роман Войдель 20
Дмитрий Сасин 7
31′ Александр Соболев 9
81′ Павел Деобальд 11
86′ Павел Кудряшов 17
71′ 73′ Никита Гвинейский 98
Даниил Большунов 8
66 Денис Адамов
4 Александр Мартынович
12 Кристиан Рамирес
26 Алексей Грицаенко
7 Вандерсон Масиэл
17 Павел Мамаев
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
77 Шарль Каборе 62′
55 Ренат Янбаев 46′
11 Вячеслав Подберезкин
21 Рикардо Лаборде 58′
9 Андрей Иван
27 Михайло Ристич 46′
70 Торнике Окриашвили 87′
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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