Шалимов: Проигрыш «Краснодара» в матче 1/16 финала Кубка России вызван ротацией состава

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В среду «Краснодар» проиграл «Томи» со счетом 1:2 в гостевом матче 1/16 финала Кубка страны.

«По результату матча могу сказать, что мы позорно вошли в историю “Краснодара”. Играли безобразно, ошибка заключается в том, что мы сыграли в ротацию, что не нужно было делать. То же самое было с Лигой Европы, где мы также выступили неудачно. Не надо было половину состава оставлять в Краснодаре», — сказал Шалимов.

В 1/8 финала Кубка России «Томь» встретится с «Тосно» из Ленинградской области.