«Спартак-Нальчик» выбил «Динамо» из Кубка России и сыграет со «Спартаком»

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Основное время матча завершилось со счётом 0:0, ни у одной из команд не было заметного перевеса. В дополнительное время чуть активнее было «Динамо», но судьбу матча решила серия пенальти. Точнее оказались хозяева — 4:2.



«Спартак-Нальчик» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком», который на выезде победил «Кубань» со счётом 2:0. «Динамо» завершило выступление в текущем розыгрыше турнира.