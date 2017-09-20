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20 сентября 2017, 21:32 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Спартак-Нальчик» выбил «Динамо» из Кубка России и сыграет со «Спартаком»

«Спартак-Нальчик» в серии пенальти выиграл у «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Нальчике на стадионе «Спартак».

Спартак-Нальчик в серии пенальти выиграл у Динамо в матче 1/16 финала Кубка России. Увеличить
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Основное время матча завершилось со счётом 0:0, ни у одной из команд не было заметного перевеса. В дополнительное время чуть активнее было «Динамо», но судьбу матча решила серия пенальти. Точнее оказались хозяева — 4:2.

«Спартак-Нальчик» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком», который на выезде победил «Кубань» со счётом 2:0. «Динамо» завершило выступление в текущем розыгрыше турнира.

20.09.2017 18:30 Плей-офф: 1/16 финала Спартак
Спартак Нч 0:0 Динамо М
По пенальти: 4:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Сергей Трубицин Юрий Калитвинцев
Составы
Борис Шогенов 60
Астемир Абазов 9
Халид Шахтиев 27
Идрис Муслуев 48
55′ Алан Лелюкаев 66
Руслан Паштов 7
Сергей Миронов 88
Магомед Гугуев 9
106′ Вениамин Медников 17
Дмитрий Михайленко 5
67′ Хасан Ахриев 21
Хачим Машуков 70
74′ Ислам Тлупов 11
Руслан Алиев 20
31 Игорь Лещук
2 Григорий Морозов 89′
15 Ибрагим Цаллагов
26 Никита Калугин
41 Александр Сапета 80′
77 Анатолий Катрич 51′
88 Александр Ташаев
48 Евгений Луценко
44 Тони Шуньич 46′
3 Себастьян Хольмен
10 Александр Зотов 75′
27 Самба Соу 118′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
90 Николай Обольский
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Шалимов: Проигрыш «Краснодара» в матче 1/16 финала Кубка России вызван ротацией состава

ТАСС, 20 сентября. «Краснодар» проиграл «Томи» в 1/16 финала Кубка России по футболу из-за ротации состава команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба томичей, высказал тренер краснодарцев Игорь Шалимов.
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