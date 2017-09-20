«Спартак-Нальчик» выбил «Динамо» из Кубка России и сыграет со «Спартаком»
«Спартак-Нальчик» в серии пенальти выиграл у «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Нальчике на стадионе «Спартак».
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Основное время матча завершилось со счётом 0:0, ни у одной из команд не было заметного перевеса. В дополнительное время чуть активнее было «Динамо», но судьбу матча решила серия пенальти. Точнее оказались хозяева — 4:2.
«Спартак-Нальчик» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком», который на выезде победил «Кубань» со счётом 2:0. «Динамо» завершило выступление в текущем розыгрыше турнира.
|20.09.2017 18:30
|Плей-офф: 1/16 финала
|Спартак
|Спартак Нч
|0:0
|Динамо М
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По пенальти: 4:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
|Сергей Трубицин
|Юрий Калитвинцев
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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