«Спартак» одержал первую выездную победу в сезоне

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Матч 1/16 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и московским «Спартаком» завершился выездной победой столичного клуба со счетом 2:0. Встречу в качестве главного арбитра судил Евгений Турбин из Дмитрова. Массимо Каррера в отличие от большинства тренеров команд Премьер-лиги выставил на игру основной состав.
«Спартак» впервые в сезоне победил в гостях. Ранее в матчах чемпионата России столичная команда на выезде сыграла вничью с «Уфой» (0:0), «СКА-Хабаровском» (0:0) и «Тосно» (2:2), уступив «Зениту» (1:5) и ЦСКА (1:2).
В матче с «Кубанью» «Спартак» открыл счет на второй добавленной к первому тайму минуте. После передачи Луиса Адриано пяткой Джано Ананидзе получил мяч у дуги штрафной и переправил его налево. Квинси Промес не стал обыгрывать защитника, поразив дальний угол ворот ударом низом.
На 52-й минуте преимущество гостей удвоилось. «Кубань» потеряла мяч в атаке, и Ананидзе продольной передачей отправил в прорыв Промеса. Голландец убежал от защитников, вышел один на один с голкипером краснодарцев Юрием Дюпиным и перебросил его из центра штрафной.
В 1/8 финала «Спартак» сыграет со своими одноклубниками из Нальчика, выступающими в первенстве ПФЛ (третьем дивизионе чемпионата России). Команда из Кабардино-Балкарии в серии пенальти одолела московское «Динамо» (0:0, по пен. 4:2). Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 25—26 октября.
Ранее из розыгрыша Кубка России выбыл ЦСКА, уступивший на выезде курскому «Авангарду» со счетом 0:1. Единственный гол хозяева забили на 114-й минуте. После навеса в штрафную армейцев Дмитрия Коробова мяч попал в руку Кириллу Набабкину. Главный арбитр встречи Сергей Куликов назначил пенальти, и Коробов с одиннадцатиметровой отметки переиграл 21-летнего голкипера ЦСКА Илью Помазуна.
Столичный клуб приехал в Курск без целого ряда лидеров во всех позициях. Вне заявки на матч остались Игорь Акинфеев, братья Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Витиньо и Тимур Жамалетдинов. С первых минут помимо Помазуна вышли Константин Кучаев, Иван Олейников, Хетаг Хосонов и Астемир Гордюшенко.
В 1/8 финала «Авангард» сыграет с «Тамбовом», который дома победил тульский «Арсенал» — 1:0. В составе команды Андрея Талалаева единственный гол на 90-й минуте забил Алексей Скворцов.
Также в 1/8 финала Кубка России вышли владивостокский «Луч-Энергия», казанский «Рубин», ярославский «Шинник», томская «Томь», «Тосно» и «Ростов». «Луч-Энергия» дома победил махачкалинский «Анжи» — 2:0. Отличились Руслан Гордиенко и Дмитрий Маляка. Следующим соперником дальневосточного клуба будет победитель матча с участием лидера ФНЛ красноярского «Енисея» и грозненского «Ахмата».
«Рубин» на выезде одолел «Оренбург» со счетом 2:0. Голы забили Егор Сорокин и Максим Лестьенн. В 1/8 финала казанский клуб сыграет с действующим обладателем Кубка России столичным «Локомотивом» или самарскими «Крыльями Советов», занимающими второе место в первенстве ФНЛ.
«Томь» дома нанесла поражение «Краснодару», уступающему в турнирной таблице чемпионата России только «Зениту» — 2:1. На голы Павла Деобальда и Александра Соболева гости, приехавшие в Томск без нескольких лидеров, ответили лишь точным ударом с пенальти Павла Мамаева. В следующем раунде «Томь» сыграет с «Тосно», на выезде благодаря дублю Максима Падлиенко одолевшим «Тюмень» (2:1).
«Шинник» на своем поле разгромил финалиста предыдущего розыгрыша Кубка России екатеринбургский «Урал» — 3:0. У ярославцев отличились Алмаз Фатихов, Никита Безлихотнов и Сергей Крамаренко. В 1/8 финала «Шинник» сыграет с победителем матча «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа».
«Ростов» на выезде переиграл астраханский «Волгарь» — 2:0. Голы забили Александр Зуев и Александр Бухаров. Следующим соперником ростовчан в Кубке России будет воронежский «Факел» или пермский «Амкар».