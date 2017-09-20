«Спартак» одержал первую выездную победу в сезоне

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Матч 1/16 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и московским «Спартаком» завершился выездной победой столичного клуба со счетом 2:0. Встречу в качестве главного арбитра судил Евгений Турбин из Дмитрова. Массимо Каррера в отличие от большинства тренеров команд Премьер-лиги выставил на игру основной состав.



«Спартак» впервые в сезоне победил в гостях. Ранее в матчах чемпионата России столичная команда на выезде сыграла вничью с «Уфой» (0:0), «СКА-Хабаровском» (0:0) и «Тосно» (2:2), уступив «Зениту» (1:5) и ЦСКА (1:2).



В матче с «Кубанью» «Спартак» открыл счет на второй добавленной к первому тайму минуте. После передачи Луиса Адриано пяткой Джано Ананидзе получил мяч у дуги штрафной и переправил его налево. Квинси Промес не стал обыгрывать защитника, поразив дальний угол ворот ударом низом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><br><br>1/16 финала Олимп <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a> по футболу <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#КубаньСпартак</a> 0:1 45+2' Куинси Промес <a href="https://twitter.com/QPromes">@QPromes</a> <a href="https://t.co/KOiF71xkt4">pic.twitter.com/KOiF71xkt4</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/910548169599193088">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На 52-й минуте преимущество гостей удвоилось. «Кубань» потеряла мяч в атаке, и Ананидзе продольной передачей отправил в прорыв Промеса. Голландец убежал от защитников, вышел один на один с голкипером краснодарцев Юрием Дюпиным и перебросил его из центра штрафной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <br><br>1/16 финала Олимп <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a> по футболу сезона <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#КубаньСпартак</a> 0:2 53' Куинси Промес (дубль) <a href="https://twitter.com/QPromes">@QPromes</a> <a href="https://t.co/b2HI75fD6b">pic.twitter.com/b2HI75fD6b</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/910554163599331328">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В 1/8 финала «Спартак» сыграет со своими одноклубниками из Нальчика, выступающими в первенстве ПФЛ (третьем дивизионе чемпионата России). Команда из Кабардино-Балкарии в серии пенальти одолела московское «Динамо» (0:0, по пен. 4:2). Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 25—26 октября .

Ранее из розыгрыша Кубка России выбыл ЦСКА, уступивший на выезде курскому «Авангарду» со счетом 0:1. Единственный гол хозяева забили на 114-й минуте. После навеса в штрафную армейцев Дмитрия Коробова мяч попал в руку Кириллу Набабкину. Главный арбитр встречи Сергей Куликов назначил пенальти, и Коробов с одиннадцатиметровой отметки переиграл 21-летнего голкипера ЦСКА Илью Помазуна.



Столичный клуб приехал в Курск без целого ряда лидеров во всех позициях. Вне заявки на матч остались Игорь Акинфеев, братья Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Витиньо и Тимур Жамалетдинов. С первых минут помимо Помазуна вышли Константин Кучаев, Иван Олейников, Хетаг Хосонов и Астемир Гордюшенко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/FCAvangardKursk">@FCAvangardKursk</a><br><br>1/16 финала Олимп <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a> по футболу <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#АвангардЦСКА</a> 1:0 114' Дмитрий Коробов (пенальти) <a href="https://t.co/i5Uv7UgUHW">pic.twitter.com/i5Uv7UgUHW</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/910540604446318600">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В 1/8 финала «Авангард» сыграет с «Тамбовом», который дома победил тульский «Арсенал» — 1:0. В составе команды Андрея Талалаева единственный гол на 90-й минуте забил Алексей Скворцов.



Также в 1/8 финала Кубка России вышли владивостокский «Луч-Энергия», казанский «Рубин», ярославский «Шинник», томская «Томь», «Тосно» и «Ростов». «Луч-Энергия» дома победил махачкалинский «Анжи» — 2:0. Отличились Руслан Гордиенко и Дмитрий Маляка. Следующим соперником дальневосточного клуба будет победитель матча с участием лидера ФНЛ красноярского «Енисея» и грозненского «Ахмата».



«Рубин» на выезде одолел «Оренбург» со счетом 2:0. Голы забили Егор Сорокин и Максим Лестьенн. В 1/8 финала казанский клуб сыграет с действующим обладателем Кубка России столичным «Локомотивом» или самарскими «Крыльями Советов», занимающими второе место в первенстве ФНЛ.

«Томь» дома нанесла поражение «Краснодару», уступающему в турнирной таблице чемпионата России только «Зениту» — 2:1. На голы Павла Деобальда и Александра Соболева гости, приехавшие в Томск без нескольких лидеров, ответили лишь точным ударом с пенальти Павла Мамаева. В следующем раунде «Томь» сыграет с «Тосно», на выезде благодаря дублю Максима Падлиенко одолевшим «Тюмень» (2:1).



«Шинник» на своем поле разгромил финалиста предыдущего розыгрыша Кубка России екатеринбургский «Урал» — 3:0. У ярославцев отличились Алмаз Фатихов, Никита Безлихотнов и Сергей Крамаренко. В 1/8 финала «Шинник» сыграет с победителем матча «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа».



«Ростов» на выезде переиграл астраханский «Волгарь» — 2:0. Голы забили Александр Зуев и Александр Бухаров. Следующим соперником ростовчан в Кубке России будет воронежский «Факел» или пермский «Амкар».