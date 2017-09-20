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20 сентября 2017, 21:18 | Футбол: Кубок России | РБК-Спорт

«Спартак» одержал первую выездную победу в сезоне

«Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России, на выезде переиграв краснодарскую «Кубань». Столичный клуб впервые в сезоне победил в гостях.

Игроки ФК Спартак Дмитрий Комбаров Марио Пашалич Куинси Промес (слева направо) радуются забитому мячу в матче 1/16 финала Кубка России по футболу сезона 2017/2018 между ФК Кубань (Краснодар) и ФК Спартак (Москва) Увеличить
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Матч 1/16 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и московским «Спартаком» завершился выездной победой столичного клуба со счетом 2:0. Встречу в качестве главного арбитра судил Евгений Турбин из Дмитрова. Массимо Каррера в отличие от большинства тренеров команд Премьер-лиги выставил на игру основной состав.

«Спартак» впервые в сезоне победил в гостях. Ранее в матчах чемпионата России столичная команда на выезде сыграла вничью с «Уфой» (0:0), «СКА-Хабаровском» (0:0) и «Тосно» (2:2), уступив «Зениту» (1:5) и ЦСКА (1:2).

В матче с «Кубанью» «Спартак» открыл счет на второй добавленной к первому тайму минуте. После передачи Луиса Адриано пяткой Джано Ананидзе получил мяч у дуги штрафной и переправил его налево. Квинси Промес не стал обыгрывать защитника, поразив дальний угол ворот ударом низом.

На 52-й минуте преимущество гостей удвоилось. «Кубань» потеряла мяч в атаке, и Ананидзе продольной передачей отправил в прорыв Промеса. Голландец убежал от защитников, вышел один на один с голкипером краснодарцев Юрием Дюпиным и перебросил его из центра штрафной.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет со своими одноклубниками из Нальчика, выступающими в первенстве ПФЛ (третьем дивизионе чемпионата России). Команда из Кабардино-Балкарии в серии пенальти одолела московское «Динамо» (0:0, по пен. 4:2). Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 25—26 октября.

Ранее из розыгрыша Кубка России выбыл ЦСКА, уступивший на выезде курскому «Авангарду» со счетом 0:1. Единственный гол хозяева забили на 114-й минуте. После навеса в штрафную армейцев Дмитрия Коробова мяч попал в руку Кириллу Набабкину. Главный арбитр встречи Сергей Куликов назначил пенальти, и Коробов с одиннадцатиметровой отметки переиграл 21-летнего голкипера ЦСКА Илью Помазуна.

Столичный клуб приехал в Курск без целого ряда лидеров во всех позициях. Вне заявки на матч остались Игорь Акинфеев, братья Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Витиньо и Тимур Жамалетдинов. С первых минут помимо Помазуна вышли Константин Кучаев, Иван Олейников, Хетаг Хосонов и Астемир Гордюшенко.

В 1/8 финала «Авангард» сыграет с «Тамбовом», который дома победил тульский «Арсенал» — 1:0. В составе команды Андрея Талалаева единственный гол на 90-й минуте забил Алексей Скворцов.

Также в 1/8 финала Кубка России вышли владивостокский «Луч-Энергия», казанский «Рубин», ярославский «Шинник», томская «Томь», «Тосно» и «Ростов». «Луч-Энергия» дома победил махачкалинский «Анжи» — 2:0. Отличились Руслан Гордиенко и Дмитрий Маляка. Следующим соперником дальневосточного клуба будет победитель матча с участием лидера ФНЛ красноярского «Енисея» и грозненского «Ахмата».

«Рубин» на выезде одолел «Оренбург» со счетом 2:0. Голы забили Егор Сорокин и Максим Лестьенн. В 1/8 финала казанский клуб сыграет с действующим обладателем Кубка России столичным «Локомотивом» или самарскими «Крыльями Советов», занимающими второе место в первенстве ФНЛ.

«Томь» дома нанесла поражение «Краснодару», уступающему в турнирной таблице чемпионата России только «Зениту» — 2:1. На голы Павла Деобальда и Александра Соболева гости, приехавшие в Томск без нескольких лидеров, ответили лишь точным ударом с пенальти Павла Мамаева. В следующем раунде «Томь» сыграет с «Тосно», на выезде благодаря дублю Максима Падлиенко одолевшим «Тюмень» (2:1).

«Шинник» на своем поле разгромил финалиста предыдущего розыгрыша Кубка России екатеринбургский «Урал» — 3:0. У ярославцев отличились Алмаз Фатихов, Никита Безлихотнов и Сергей Крамаренко. В 1/8 финала «Шинник» сыграет с победителем матча «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа».

«Ростов» на выезде переиграл астраханский «Волгарь» — 2:0. Голы забили Александр Зуев и Александр Бухаров. Следующим соперником ростовчан в Кубке России будет воронежский «Факел» или пермский «Амкар».

20.09.2017 19:00 Зрители 12728 Плей-офф: 1/16 финала Кубань
Кубань 0:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Евгений Калешин Массимо Каррера
Голы
10 Квинси Промес (Д. Ананидзе) 45+1′
10 Квинси Промес (Д. Ананидзе) 53′
Составы
Юрий Дюпин 22
51′ Николай Марков 23
Роман Бугаев 43
Сергей Бендзь 26
Азат Байрыев 28
Олег Алейник 8
Алексей Гай 19
Игорь Коновалов 72
45+1′ Спартак Гогниев 99
85′ 85′ Юрий Завезен 31
Ильмир Нурисов 90
64′ Владимир Обухов 20
Никита Маляров 10
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 82′
18 Зелимхан Бакаев
12 де Соуза Луиз Адриану 64′
99 Педро Роша
11 Лукас Мартинс Фернанду 73′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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