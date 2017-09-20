Криштиану Коробов приговорил ЦСКА. Как клуб Лиги чемпионов пал в Курске

Можете считать меня чудаком, но вот уже много лет с нетерпением жду матчей 1/16 финала Кубка России. Как по мне, это едва ли не самая яркая глава нашего футбольного сезона. Нет, ни в коем случае не хвалю клубы премьер-лиги, которые часто даже не пытаются скрыть свое пофигистическое отношение к турниру, выставляя на матчи с клубами из низших лиг полурезервные (а то и полностью резервные) составы. И не восхищаюсь качеством игры. Оно хромает в таких поединках на обе ноги. Да и с чего ему быть «космическим», когда клубы ФНЛ встречаются с экспериментальными вариантами коллективов РФПЛ?

Суть в другом. В антураже. В нерве. Ряд встреч этой стадии ежегодно позволяют хотя бы на короткое время забыть, что футбол в нашей стране серьезно болен. Полные стадионы в регионах окунают в настоящую кубковую атмосферу, традиционную скорее для Англии — когда деревенская команда, подгоняемая оголтело-безумной публикой, зубами вгрызается в более именитого гостя, компенсируя грошовое мастерство запредельной самоотдачей. На этот раз одним из таких матчей стал курский.

Местные болельщики не избалованы громкими афишами. И «Авангард» подарил им настоящий праздник, на равных соперничая с клубом из Лиги чемпионов, а в чем-то даже превзойдя его — в желании, страсти и отваге. И плевать было зрителям, заполнившим трибуны стадиона «Трудовые резервы», что в составе ЦСКА нет главных звезд: Акинфеева, Мариу Фернандеса, Березуцких с Игнашевичем, Вернблума, Дзагоева, а до 95-й минуты и Головина. Эмблема ведь та же! И победа эта войдет в историю курского футбола. А про состав армейцев никто вспоминать не будет — это проблема москвичей, а не курян.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dp_1xwvlJ6M?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тем более у них своих трудностей хватает. Это сегодня «Авангард» — середняк первой лиги, но еще несколько туров назад был аутсайдером. Вот вам необычная история из жизни клуба: 2 сентября «Авангард» потерпел гостевое поражение от «Шинника» (ярославцы, кто не знает, принимают соперников в поселке Караваево Костромской области), и главный тренер Игорь Беляев подал в отставку, которую руководство приняло. Однако пока преемник не был найден, он продолжал возглавлять команду с приставкой и.о. И сначала обыграл в таком статусе «Факел», а затем привез три очка из Петербурга.

Тем не менее, на попятную стороны не пошли, и 13 сентября команду принял Хасанби Биджиев. Вместе с ним из Нальчика в Курск перебрался Игорь Чугайнов. Впрочем, и Беляеву место в штабе нашлось. Дебют нового рулевого состоялся в выходные: матч с «Ротором» завершился 0:0. Надежная игра в обороне была отрепетирована…

Оставалось суметь удивить вице-чемпиона острыми атаками. Часто бывает, что в составе клуба из низшей лиги находятся персонажи, не сумевшие в свое время закрепиться в элите и жаждущие доказать свою состоятельность в матче с именитыми гостями. У «Авангарда» таким стал форвард Аппаев. Пять лет назад его подписал «Краснодар», но стать для «быков» полноценной боевой единицей парню не удалось. Затем были годы в ФНЛ за «Ротор» и «Газовик», а в прошлом сезоне обернулся крахом еще один заход в премьер-лигу через «Арсенал» — Сергей Кирьяков от его услуг оперативно отказался. И с каким же остервенением Аппаев раз за разом рвался к воротам Помазуна…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/FCAvangardKursk">@FCAvangardKursk</a><br><br>1/16 финала Олимп <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a> по футболу <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#АвангардЦСКА</a> 1:0 114' Дмитрий Коробов (пенальти) <a href="https://t.co/i5Uv7UgUHW">pic.twitter.com/i5Uv7UgUHW</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/910540604446318600">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гол он так и не забил, хотя в концовке основного времени бил без помех с линии вратарской. В данном случае излишняя заряженность ему помешала — мяч пролетел выше перекладины. А до этого форвард стянул на себя соперников и выдал пас под удар Гурфову — тот мощно пробил в каркас ворот.

Но главную миссию Аппаев все равно выполнил — замордовал армейскую оборону, которая в итоге дала слабину: навес Коробова в штрафную Набабкин остановил рукой, что привело к роковому пенальти. Забив с «точки», Коробов отпраздновал успех в стиле Криштиану Роналду, а трибуны взревели от восторга. Вот они, настоящие кубковые эмоции!