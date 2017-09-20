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20 сентября 2017, 20:49 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Криштиану Коробов приговорил ЦСКА. Как клуб Лиги чемпионов пал в Курске

ЦСКА проиграл «Авангарду», немного не дотянув до серии пенальти.

Главный тренер армейцев Виктор ГОНЧАРЕНКО намекнул что Кубком пришлось пожертвовать. Увеличить
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Можете считать меня чудаком, но вот уже много лет с нетерпением жду матчей 1/16 финала Кубка России. Как по мне, это едва ли не самая яркая глава нашего футбольного сезона. Нет, ни в коем случае не хвалю клубы премьер-лиги, которые часто даже не пытаются скрыть свое пофигистическое отношение к турниру, выставляя на матчи с клубами из низших лиг полурезервные (а то и полностью резервные) составы. И не восхищаюсь качеством игры. Оно хромает в таких поединках на обе ноги. Да и с чего ему быть «космическим», когда клубы ФНЛ встречаются с экспериментальными вариантами коллективов РФПЛ?

Суть в другом. В антураже. В нерве. Ряд встреч этой стадии ежегодно позволяют хотя бы на короткое время забыть, что футбол в нашей стране серьезно болен. Полные стадионы в регионах окунают в настоящую кубковую атмосферу, традиционную скорее для Англии — когда деревенская команда, подгоняемая оголтело-безумной публикой, зубами вгрызается в более именитого гостя, компенсируя грошовое мастерство запредельной самоотдачей. На этот раз одним из таких матчей стал курский.

Местные болельщики не избалованы громкими афишами. И «Авангард» подарил им настоящий праздник, на равных соперничая с клубом из Лиги чемпионов, а в чем-то даже превзойдя его — в желании, страсти и отваге. И плевать было зрителям, заполнившим трибуны стадиона «Трудовые резервы», что в составе ЦСКА нет главных звезд: Акинфеева, Мариу Фернандеса, Березуцких с Игнашевичем, Вернблума, Дзагоева, а до 95-й минуты и Головина. Эмблема ведь та же! И победа эта войдет в историю курского футбола. А про состав армейцев никто вспоминать не будет — это проблема москвичей, а не курян.

Тем более у них своих трудностей хватает. Это сегодня «Авангард» — середняк первой лиги, но еще несколько туров назад был аутсайдером. Вот вам необычная история из жизни клуба: 2 сентября «Авангард» потерпел гостевое поражение от «Шинника» (ярославцы, кто не знает, принимают соперников в поселке Караваево Костромской области), и главный тренер Игорь Беляев подал в отставку, которую руководство приняло. Однако пока преемник не был найден, он продолжал возглавлять команду с приставкой и.о. И сначала обыграл в таком статусе «Факел», а затем привез три очка из Петербурга.

Тем не менее, на попятную стороны не пошли, и 13 сентября команду принял Хасанби Биджиев. Вместе с ним из Нальчика в Курск перебрался Игорь Чугайнов. Впрочем, и Беляеву место в штабе нашлось. Дебют нового рулевого состоялся в выходные: матч с «Ротором» завершился 0:0. Надежная игра в обороне была отрепетирована…

Оставалось суметь удивить вице-чемпиона острыми атаками. Часто бывает, что в составе клуба из низшей лиги находятся персонажи, не сумевшие в свое время закрепиться в элите и жаждущие доказать свою состоятельность в матче с именитыми гостями. У «Авангарда» таким стал форвард Аппаев. Пять лет назад его подписал «Краснодар», но стать для «быков» полноценной боевой единицей парню не удалось. Затем были годы в ФНЛ за «Ротор» и «Газовик», а в прошлом сезоне обернулся крахом еще один заход в премьер-лигу через «Арсенал» — Сергей Кирьяков от его услуг оперативно отказался. И с каким же остервенением Аппаев раз за разом рвался к воротам Помазуна…

Гол он так и не забил, хотя в концовке основного времени бил без помех с линии вратарской. В данном случае излишняя заряженность ему помешала — мяч пролетел выше перекладины. А до этого форвард стянул на себя соперников и выдал пас под удар Гурфову — тот мощно пробил в каркас ворот.

Но главную миссию Аппаев все равно выполнил — замордовал армейскую оборону, которая в итоге дала слабину: навес Коробова в штрафную Набабкин остановил рукой, что привело к роковому пенальти. Забив с «точки», Коробов отпраздновал успех в стиле Криштиану Роналду, а трибуны взревели от восторга. Вот они, настоящие кубковые эмоции!

Оланаре на фоне курского наконечника смотрелся вяло. Чалов тоже — его попытки продраться к чужим воротам получались какими-то плюшевыми. По-настоящему опасных моментов красно-синие так и не создали. Это за 120 минут! И, пожалуй, их поражение можно назвать справедливым. Они, в отличие от «Авангарда» и его болельщиков, не играли сердцем, а Кубок такого отношения не прощает. Впрочем, с учетом кадрового голода, который испытывает ЦСКА, удивляться такому подходу не приходится…

20.09.2017 17:00 Плей-офф: 1/16 финала Трудовые резервы
Авангард К 1:0 ДВ ЦСКА
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Хасанби Биджиев Виктор Гончаренко
Голы
114′ Дмитрий Коробов 87
Составы
116′ Александр Саутин 1
Михаил Багаев 71
Денис Никитин 97
Алексей Концедалов 25
Равиль Нетфуллин 52
Аслан Дашаев 4
Дмитрий Коробов 87
Хызыр Аппаев 14
Азамат Гурфов 10
46′ Денис Войнов 21
118′ Артем Митасов 9
Руслан Болов 58
76′ Ильнур Альшин 70
Денис Синяев 17
1 Илья Помазун
5 Виктор Васин
14 Кирилл Набабкин 113′
80 Хетаг Хосонов
8 Георгий Миланов
89 Константин Кучаев 74′
63 Федор Чалов
99 Аарон Самуэль Оланаре
66 Бибрас Натхо 90+1′
82 Иван Олейников 71′
71 Наяир Тикнизян
72 Астемир Гордюшенко 95′
17 Александр Головин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Угловые 5
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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