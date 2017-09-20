Криштиану Коробов приговорил ЦСКА. Как клуб Лиги чемпионов пал в Курске
ЦСКА проиграл «Авангарду», немного не дотянув до серии пенальти.
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Видимо, что-то случилось...
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Можете считать меня чудаком, но вот уже много лет с нетерпением жду матчей 1/16 финала Кубка России. Как по мне, это едва ли не самая яркая глава нашего футбольного сезона. Нет, ни в коем случае не хвалю клубы
Суть в другом. В антураже. В нерве. Ряд встреч этой стадии ежегодно позволяют хотя бы на короткое время забыть, что футбол в нашей стране серьезно болен. Полные стадионы в регионах окунают в настоящую кубковую атмосферу, традиционную скорее для Англии — когда деревенская команда, подгоняемая
Местные болельщики не избалованы громкими афишами. И «Авангард» подарил им настоящий праздник, на равных соперничая с клубом из Лиги чемпионов, а в
Тем более у них своих трудностей хватает. Это сегодня «Авангард» — середняк первой лиги, но еще несколько туров назад был аутсайдером. Вот вам необычная история из жизни клуба: 2 сентября «Авангард» потерпел гостевое поражение от «Шинника» (ярославцы, кто не знает, принимают соперников в поселке Караваево Костромской области), и главный тренер Игорь Беляев подал в отставку, которую руководство приняло. Однако пока преемник не был найден, он продолжал возглавлять команду с приставкой и.о. И сначала обыграл в таком статусе «Факел», а затем привез три очка из Петербурга.
Тем не менее, на попятную стороны не пошли, и 13 сентября команду принял Хасанби Биджиев. Вместе с ним из Нальчика в Курск перебрался Игорь Чугайнов. Впрочем, и Беляеву место в штабе нашлось. Дебют нового рулевого состоялся в выходные: матч с «Ротором» завершился 0:0. Надежная игра в обороне была отрепетирована…
Оставалось суметь удивить
Гол он так и не забил, хотя в концовке основного времени бил без помех с линии вратарской. В данном случае излишняя заряженность ему помешала — мяч пролетел выше перекладины. А до этого форвард стянул на себя соперников и выдал пас под удар Гурфову — тот мощно пробил в каркас ворот.
Но главную миссию Аппаев все равно выполнил — замордовал армейскую оборону, которая в итоге дала слабину: навес Коробова в штрафную Набабкин остановил рукой, что привело к роковому пенальти. Забив с «точки», Коробов отпраздновал успех в стиле Криштиану Роналду, а трибуны взревели от восторга. Вот они, настоящие кубковые эмоции!
Оланаре на фоне курского наконечника смотрелся вяло. Чалов тоже — его попытки продраться к чужим воротам получались
|20.09.2017 17:00
|Плей-офф: 1/16 финала
|Трудовые резервы
|Авангард К
|1:0 ДВ
|ЦСКА
|Основное время: 0:0 (0:0)
|Хасанби Биджиев
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Угловые
|5
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
- Вышел из игры
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