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20 сентября 2017, 20:37 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: В плотном графике приходится чем-то жертвовать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Авангарда» (0:1 д.в.) в 1/16 финала Кубка России сказал, что не жалеет о решении не брать на игру основной состав.

Главный тренер ЦСКА после поражения от Авангарда в 1/16 финала Кубка России сказал что не жалеет о решении не брать на игру основной состав. Увеличить
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Наставник армейцев в числе плюсов завершившейся встречи назвал ажиотаж среди курских болельщиков и возможность дать игровую практику молодым футболистам.

— Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске, — цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. — Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол — в первую очередь, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

— Вы не выглядите слишком огорченным…

— А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют.

— Не жалеете, что не взяли основных игроков?

— Нет.

— Есть мнение, что Кубок России как турнир — второстепенное соревнование. Команды РФПЛ не выставляют основных игроков. Как считаете, это правильно или нет?

— Дело не во второстепенности, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22−23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать.

20.09.2017 17:00 Плей-офф: 1/16 финала Трудовые резервы
Авангард К 1:0 ДВ ЦСКА
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Хасанби Биджиев Виктор Гончаренко
Голы
114′ Дмитрий Коробов 87
Составы
116′ Александр Саутин 1
Михаил Багаев 71
Денис Никитин 97
Алексей Концедалов 25
Равиль Нетфуллин 52
Аслан Дашаев 4
Дмитрий Коробов 87
Хызыр Аппаев 14
Азамат Гурфов 10
46′ Денис Войнов 21
118′ Артем Митасов 9
Руслан Болов 58
76′ Ильнур Альшин 70
Денис Синяев 17
1 Илья Помазун
5 Виктор Васин
14 Кирилл Набабкин 113′
80 Хетаг Хосонов
8 Георгий Миланов
89 Константин Кучаев 74′
63 Федор Чалов
99 Аарон Самуэль Оланаре
66 Бибрас Натхо 90+1′
82 Иван Олейников 71′
71 Наяир Тикнизян
72 Астемир Гордюшенко 95′
17 Александр Головин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Угловые 5
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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