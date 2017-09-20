Виктор Гончаренко: В плотном графике приходится чем-то жертвовать

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наставник армейцев в числе плюсов завершившейся встречи назвал ажиотаж среди курских болельщиков и возможность дать игровую практику молодым футболистам.

— Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске, — цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. — Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол — в первую очередь, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

— Вы не выглядите слишком огорченным…

— А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют.

— Не жалеете, что не взяли основных игроков?

— Нет.

— Есть мнение, что Кубок России как турнир — второстепенное соревнование. Команды РФПЛ не выставляют основных игроков. Как считаете, это правильно или нет?