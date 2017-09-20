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20 сентября 2017, 20:30 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Футболисты «Ростова» обыграли «Волгарь» и вышли в 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) обыграли клуб ФНЛ «Волгарь» (Астрахань) и вышли в 1/8 финала Кубка России.

Футболисты Ростова (Ростов-на-Дону) обыграли клуб <span class=error>ФНЛ</span> Волгарь (Астрахань) и вышли в 1/8 финала Кубка России. Увеличить
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Встреча 1/16 финала турнира, прошедшая в среду в Астрахани, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Зуев (22-я минута) и Александр Бухаров (48).

В следующей стадии Кубка соперником «Ростова» будет победитель матча «Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь).

20.09.2017 18:00 Зрители 6000 Плей-офф: 1/16 финала Центральный
Волгарь 0:2 Ростов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Газзаев Леонид Кучук
Голы
10 Александр Зуев 22′
11 Александр Бухаров 48′
Составы
Дмитрий Терновский 16
Евгений Кирисов 2
Константин Плиев 3
Антон Григорьев 23
Алексей Бердников 77
Руслан Газзаев 10
Владлен Бабаев 14
Алексей Бабырь 9
70′ Олег Шалаев 18
76′ Сергей Веркашанский 11
66′ Александр Болонин 20
Ника Пилиев 5
59′ Темури Букия 27
Павел Соломатин 39
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
5 Матия Бобен
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
17 Мусса Думбья
19 Хорен Байрамян
84 Александр Гацкан 79′
10 Александр Зуев 75′
22 Владимир Дядюн
20 Жан Маер 67′ 64′
18 Павел Могилевец
11 Александр Бухаров 64′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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