Футболисты «Ростова» обыграли «Волгарь» и вышли в 1/8 финала Кубка России
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) обыграли клуб ФНЛ «Волгарь» (Астрахань) и вышли в 1/8 финала Кубка России.
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Встреча 1/16 финала турнира, прошедшая в среду в Астрахани, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Зуев (22-я минута) и Александр Бухаров (48).
В следующей стадии Кубка соперником «Ростова» будет победитель матча «Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь).
Главные тренеры
|Юрий Газзаев
|Леонид Кучук
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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