Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31071434/
20 сентября 2017, 19:41 | Футбол: Кубок России | РБК-Спорт

ЦСКА вылетел из Кубка России по футболу

Столичный ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России на выезде уступил команде ФНЛ (второго дивизиона чемпионата страны) курскому «Авангарду» и выбыл из розыгрыша турнира.

Столичный ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России на выезде уступил команде <span class=error>ФНЛ</span> (второго дивизиона чемпионата страны) курскому Авангарду и выбыл из розыгрыша турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда ФНЛ (второго дивизиона чемпионата страны) курский «Авангард» дома в дополнительное время переиграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол хозяева забили на 114-й минуте. После навеса в штрафную армейцев Дмитрия Коробова мяч попал в руку Кириллу Набабкину. Главный арбитр встречи Сергей Куликов назначил пенальти, и Коробов с одиннадцаметровой отметки переиграл 21-летнего голкипера ЦСКА Илью Помазуна.

20.09.2017 17:00 Плей-офф: 1/16 финала Трудовые резервы
Авангард К 1:0 ДВ ЦСКА
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Хасанби Биджиев Виктор Гончаренко
Голы
114′ Дмитрий Коробов 87
Составы
116′ Александр Саутин 1
Михаил Багаев 71
Денис Никитин 97
Алексей Концедалов 25
Равиль Нетфуллин 52
Аслан Дашаев 4
Дмитрий Коробов 87
Хызыр Аппаев 14
Азамат Гурфов 10
46′ Денис Войнов 21
118′ Артем Митасов 9
Руслан Болов 58
76′ Ильнур Альшин 70
Денис Синяев 17
1 Илья Помазун
5 Виктор Васин
14 Кирилл Набабкин 113′
80 Хетаг Хосонов
8 Георгий Миланов
89 Константин Кучаев 74′
63 Федор Чалов
99 Аарон Самуэль Оланаре
66 Бибрас Натхо 90+1′
82 Иван Олейников 69′
71 Наяир Тикнизян
72 Астемир Гордюшенко 95′
17 Александр Головин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Угловые 5
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Авангард К
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России победой завершила групповой турнир Евробаскета

Новичок «Милана» стал самым высокооплачиваемым футболистом в Италии

Вице-президент «Шахтера» назвал трусом главу киевского «Динамо»

Российской медалистке ЧМ по гимнастике разрешили выступать за Грузию