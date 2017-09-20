ЦСКА вылетел из Кубка России по футболу
Столичный ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России на выезде уступил команде ФНЛ (второго дивизиона чемпионата страны) курскому «Авангарду» и выбыл из розыгрыша турнира.
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Команда ФНЛ (второго дивизиона чемпионата страны) курский «Авангард» дома в дополнительное время переиграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол хозяева забили на 114-й минуте. После навеса в штрафную армейцев Дмитрия Коробова мяч попал в руку Кириллу Набабкину. Главный арбитр встречи Сергей Куликов назначил пенальти, и Коробов с одиннадцаметровой отметки переиграл 21-летнего голкипера ЦСКА Илью Помазуна.
|20.09.2017 17:00
|Плей-офф: 1/16 финала
|Трудовые резервы
|Авангард К
|1:0 ДВ
|ЦСКА
|Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
|Хасанби Биджиев
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Угловые
|5
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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