ЦСКА вылетел из Кубка России по футболу

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Команда ФНЛ (второго дивизиона чемпионата страны) курский «Авангард» дома в дополнительное время переиграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол хозяева забили на 114-й минуте. После навеса в штрафную армейцев Дмитрия Коробова мяч попал в руку Кириллу Набабкину. Главный арбитр встречи Сергей Куликов назначил пенальти, и Коробов с одиннадцаметровой отметки переиграл 21-летнего голкипера ЦСКА Илью Помазуна.