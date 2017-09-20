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20 сентября 2017, 20:09 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Божович извинился перед фанатами «Арсенала», приехавшими в Тамбов

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России с «Тамбовом» (0:1).

Главный тренер тульского Арсенала <span class=error>Миодраг</span> <span class=error>Божович</span> прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России с Тамбовом (0:1). Увеличить
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«Игра была трудная. Мы сегодня очень плохо сыграли, и я хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда и смотрели матч. Кубок — это очень серьёзное соревнование, которое отличается от чемпионата. Здесь нет времени для исправления ошибки: проиграл — и до свидания. Так сегодня с нами получилось. “Тамбов” заслужил победу, он проявил больше желания, больше бился, выигрывал единоборства. Успех хозяев заслуженный», — сказал тренер на пресс-конференции.

20.09.2017 15:00 Зрители 4500 Плей-офф: 1/16 финала Спартак
Тамбов 1:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Талалаев Миодраг Божович
Голы
90′ Алексей Скворцов 92
Составы
90+3′ Олег Смирнов 1
43′ Евгений Овсиенко 4
Евгений Шляков 5
Илья Гультяев 33
Марат Быстров 96
Александр Дутов 6
Младен Кашчелан 81
Алексей Скворцов 92
81′ Илья Кухарчук 10
Владислав Рыжков 8
65′ Сергей Шевчук 11
Павел Игнатович 69
75′ Андрей Мурнин 70
Максим Трусевич 30
36 Михаил Левашов
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
14 Анри Хагуш 79′
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
77 Михаил Александров
19 Федерико Иван Расич
71 Александр Денисов 84′ 81′
18 Лука Джорджевич
23 Игорь Горбатенко 71′
55 Александру Бурчану
10 Эванс Кангва 62′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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