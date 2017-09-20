Божович извинился перед фанатами «Арсенала», приехавшими в Тамбов

«Игра была трудная. Мы сегодня очень плохо сыграли, и я хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда и смотрели матч. Кубок — это очень серьёзное соревнование, которое отличается от чемпионата. Здесь нет времени для исправления ошибки: проиграл — и до свидания. Так сегодня с нами получилось. “Тамбов” заслужил победу, он проявил больше желания, больше бился, выигрывал единоборства. Успех хозяев заслуженный», — сказал тренер на пресс-конференции.