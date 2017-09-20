Божович извинился перед фанатами «Арсенала», приехавшими в Тамбов
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России с «Тамбовом» (0:1).
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«Игра была трудная. Мы сегодня очень плохо сыграли, и я хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда и смотрели матч. Кубок — это очень серьёзное соревнование, которое отличается от чемпионата. Здесь нет времени для исправления ошибки: проиграл — и до свидания. Так сегодня с нами получилось. “Тамбов” заслужил победу, он проявил больше желания, больше бился, выигрывал единоборства. Успех хозяев заслуженный», — сказал тренер на
Главные тренеры
|Андрей Талалаев
|Миодраг Божович
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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