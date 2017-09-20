«Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России

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На 34-й минуте Максим Палиенко открыл счёт. Четыре минуты спустя он оформил дубль, удвоив преимущество «Тосно». В дебюте второго тайма Данил Карпов отыграл один мяч.

«Тосно» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Томью», которая победила «Краснодар» со счётом 2:1. «Тюмень» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.