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20 сентября 2017, 19:34 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России

«Тосно» выиграл у «Тюмени» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

<span class=error>Тосно</span> выиграл у Тюмени в матче 1/16 финала Кубка России. Увеличить
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На 34-й минуте Максим Палиенко открыл счёт. Четыре минуты спустя он оформил дубль, удвоив преимущество «Тосно». В дебюте второго тайма Данил Карпов отыграл один мяч.

«Тосно» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Томью», которая победила «Краснодар» со счётом 2:1. «Тюмень» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.

20.09.2017 17:00 Плей-офф: 1/16 финала Геолог
Тюмень 1:2 Тосно
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Владимир Маминов Дмитрий Парфенов
Голы
48′ Данил Карпов 15
11 Максим Палиенко 34′
11 Максим Палиенко 38′
Составы
Игорь Обухов 1
44′ Дмитрий Гузь 27
Павел Маслов 29
31′ Павел Шакуро 90
Артур Рябокобыленко 5
Андрей Павленко 7
Владимир Лешонок 18
Данил Карпов 15
Артем Юсупов 79
65′ Александр Головня 4
Олег Мурачев 95
80′ Андреа Чуканов 9
Альберт Богатырев 11
1 Михаил Опарин
8 Сергей Сухарев 26′
25 Андрей Буйволов
57 Руслан Абазов
64 Денис Кутин 85′
22 Резиуан Мирзов
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков
9 Рустем Мухаметшин 83′
91 Ян Казаев
11 Максим Палиенко 59′
34 Владимир Быстров
10 Георгий Мелкадзе 90′
77 Никола Труич
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Угловые 5
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
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