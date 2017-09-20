«Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России
«Тосно» выиграл у «Тюмени» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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На 34-й минуте Максим Палиенко открыл счёт. Четыре минуты спустя он оформил дубль, удвоив преимущество «Тосно». В дебюте второго тайма Данил Карпов отыграл один мяч.
«Тосно» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Томью», которая победила «Краснодар» со счётом 2:1. «Тюмень» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.
Главные тренеры
|Владимир Маминов
|Дмитрий Парфенов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Угловые
|5
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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