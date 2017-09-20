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20 сентября 2017, 18:52 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Спартак» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Кубанью»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с клубом «Кубань».

Спартак объявил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с клубом Кубань. Увеличить
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Игра состоится в Краснодаре на стадионе «Кубань».

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Джано, Самедов, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Щербаков, Кутепов, Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Попов, Сакала, Роша.

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