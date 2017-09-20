Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31070088/
20 сентября 2017, 18:01 | Футбол: Кубок России | Prokazan.ru

«Рубин» обыграл «Оренбург» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Футболисты «Рубина» обыграли «Оренбург» из ФНЛ в 1/16 финала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира.

Рубин обыграл Оренбург и вышел в 1/8 финала Кубка России - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая в среду в Оренбурге, закончилась со счетом 2:0 в пользу казанцев. Мячи забили Егор Сорокин (29) и Максим Лестьенн (90).

В 1/8 финала Кубка страны «Рубин» встретится с победителем противостояния между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Игра пройдет 25/26 октября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
17 сентября

Соцсети: на Глушко водитель Infiniti без номеров напал на пешехода, махнувшего ему рукой

В Татарстане парень скончался от редчайшей болезни с "капустным" запахом

"Я всегда громко кричу всем, что я татарка": участница шоу "Холостяк" снялась в БДСМ-видео