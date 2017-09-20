«Рубин» обыграл «Оренбург» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Футболисты «Рубина» обыграли «Оренбург» из ФНЛ в 1/16 финала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира.
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Игра, прошедшая в среду в Оренбурге, закончилась со счетом 2:0 в пользу казанцев. Мячи забили Егор Сорокин (29) и Максим Лестьенн (90).
В 1/8 финала Кубка страны «Рубин» встретится с победителем противостояния между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Игра пройдет 25/26 октября.
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