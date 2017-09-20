«Краснодар» уступил «Томи» и вылетел из Кубка России
Футбольный клуб «Краснодар» 20 сентября потерпел поражение от «Томи» в 1/16 Кубка России.
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Матч прошел в Томске и завершился со счетом 2:1. Все три гола были забиты в первом тайме: хозяева вышли вперед на 24-й минуте благодаря голу Павла Деобальда. На 31-й минуте Павел Мамаев реализовал пенальти. Решающий мяч «Томь» забила в конце первого тайма: на 45-й минуте отличился Александр Соболев.
Победа позволила «Томи» выйти в 1/8 финала, где команда сразится с победителем пары «Тюмень» — «Тосно».
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