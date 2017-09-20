Да что ж такое. «Краснодар» вылетел из Кубка России вслед за Лигой Европы
«Краснодар» проиграл «Томи» в матче 1/16 финала Кубка России. О ярком вылете «быков» из очередного турнира — в репортаже «Советского спорта».
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НИКАКОГО ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВА
Казалось бы, команда, идущая на втором месте РФПЛ, имеет возможность отнестись к матчу 1/16 финала Кубка России против середняка ФНЛ — «Томи» — не то чтобы снисходительно, но отчасти спустив рукава, а в нашем случае — гетры. Однако у «Краснодара» все не так — на поле стадиона «Труд» в Томске вышел практически основной состав. Исключения — 19-летний голкипер Адамов и 23-летний защитник Грицаенко.
В «Томи», как и в прошлом сезоне
И вот так, пока «Краснодар» на классе и исполнительском мастерстве насиловал оборону «Томи» — преимущественно справа благодаря подключениям Янбаева, томичи открыли счет в стиле туринского «Ювентуса» образца трехлетней давности. Защитник в стиле Бонуччи верхом переправил мяч на форварда, как
«Краснодар» довольно быстро отыгрался усилиями Вандерсона и Мамаева. Один заработал пенальти, другой — его чисто исполнил. Не прошло и пяти минут, как паритет восстановился и «быки» второй раз за тайм прибрали игровую инициативу к ногам.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, «КРАСНОДАР»?
После невыхода в групповой этап Лиги Европы «Краснодару» необходимо делать ставку на внутренние турниры. И если в чемпионате России конкуренция весьма высока, и ее нужно выдержать, что называется, в долгую, то в кубке страны ситуация совсем обратная — подходи к каждому матчу в максимальной концентрации, и успех придет. Такой подход ведь и раньше у «быков» работал: в 2014-м команда вышла играла в финале, спустя два года — вышла в полуфинал, а в прошлом сезоне — в четвертьфинал.
Практически весь второй тайм «Краснодар» терроризировал ворота Шафинского. То удар Мамаева возьмет вратарь, то Вандерсон зарядит в крестовину, то Окриашвили, вспомнив игру прошлогоднюю встречу с «Зенитом» (2:1), пробьет через себя. Часики тикали, и подопечные Игоря Шалимова с каждой минутой все оказывались все дальше от мечты — первого трофея в истории. Самое время подвесить в воздухе вопрос о возможной отставке специалиста. А что, вылет из Лиги Европы, теперь — из Кубка России: это разве хорошо? В таком случае осталась возможность побороться за победу в чемпионате.
Но эта возможность не лежит бесхозно на дороге у потрясающего стадиона в Краснодара. Она скорее застряла в «Сапсане» между Москвой и
|Валерий Петраков
|Игорь Шалимов
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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