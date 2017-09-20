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20 сентября 2017, 18:09 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Да что ж такое. «Краснодар» вылетел из Кубка России вслед за Лигой Европы

«Краснодар» проиграл «Томи» в матче 1/16 финала Кубка России. О ярком вылете «быков» из очередного турнира — в репортаже «Советского спорта».

Краснодар проиграл Томи в матче 1/16 финала Кубка России. О ярком вылете быков из очередного турнира — в репортаже Советского спорта Увеличить
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НИКАКОГО ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВА

Казалось бы, команда, идущая на втором месте РФПЛ, имеет возможность отнестись к матчу 1/16 финала Кубка России против середняка ФНЛ — «Томи» — не то чтобы снисходительно, но отчасти спустив рукава, а в нашем случае — гетры. Однако у «Краснодара» все не так — на поле стадиона «Труд» в Томске вышел практически основной состав. Исключения — 19-летний голкипер Адамов и 23-летний защитник Грицаенко.

В «Томи», как и в прошлом сезоне премьер-лиги, выделялись высокорослый Соболев, реактивный Сасин и обладатель необычной фамилии кретивщик Гвинейский. Правда, заметны эти ребята были исключительно благодаря заслугам прошлого сезона, когда работали на свое имя в досрочно вылетевшем в первую лигу клубе.

И вот так, пока «Краснодар» на классе и исполнительском мастерстве насиловал оборону «Томи» — преимущественно справа благодаря подключениям Янбаева, томичи открыли счет в стиле туринского «Ювентуса» образца трехлетней давности. Защитник в стиле Бонуччи верхом переправил мяч на форварда, как когда-то на Морату, а тот уже скинул на подключившегося из глубиныДеобальда, аки Тевеса. Серия, а в Томске, где это видано!

КРАСНО-ЧЕРНЫЙ УДАВ И ГОЛ В РАЗДЕВАЛКУ

«Краснодар» довольно быстро отыгрался усилиями Вандерсона и Мамаева. Один заработал пенальти, другой — его чисто исполнил. Не прошло и пяти минут, как паритет восстановился и «быки» второй раз за тайм прибрали игровую инициативу к ногам.

Кому-то может показаться, что «Томь» после столь быстрого возвращения в игру «Краснодара» сядет у своих ворот и постарается не пропустить. В принципе, задачу-то выполнили, так еще и удалось снова выйти в перед, забив гол в раздевалку. После дальнего удара Войделя Адамов дважды не зафиксировал мяч в руках и позволил Соболеву добить в пустые ворота. Ощущение, будто мы телепортировались в весеннюю часть прошлого сезона, когда команда томичей бежала, жгла, радовала глаз и не получала зарплату.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, «КРАСНОДАР»?

После невыхода в групповой этап Лиги Европы «Краснодару» необходимо делать ставку на внутренние турниры. И если в чемпионате России конкуренция весьма высока, и ее нужно выдержать, что называется, в долгую, то в кубке страны ситуация совсем обратная — подходи к каждому матчу в максимальной концентрации, и успех придет. Такой подход ведь и раньше у «быков» работал: в 2014-м команда вышла играла в финале, спустя два года — вышла в полуфинал, а в прошлом сезоне — в четвертьфинал.

Практически весь второй тайм «Краснодар» терроризировал ворота Шафинского. То удар Мамаева возьмет вратарь, то Вандерсон зарядит в крестовину, то Окриашвили, вспомнив игру прошлогоднюю встречу с «Зенитом» (2:1), пробьет через себя. Часики тикали, и подопечные Игоря Шалимова с каждой минутой все оказывались все дальше от мечты — первого трофея в истории. Самое время подвесить в воздухе вопрос о возможной отставке специалиста. А что, вылет из Лиги Европы, теперь — из Кубка России: это разве хорошо? В таком случае осталась возможность побороться за победу в чемпионате.

Но эта возможность не лежит бесхозно на дороге у потрясающего стадиона в Краснодара. Она скорее застряла в «Сапсане» между Москвой и Санкт-Петербургом. А пока, «Томь» в Кубке России, а «Краснодар» — нет.

20.09.2017 15:00 Плей-офф: 1/16 финала Труд
Томь 2:1 Краснодар
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Игорь Шалимов
Голы
24′ Павел Деобальд 11
45′ Александр Соболев 9
17 Павел Мамаев 31′
Составы
Юрий Шафинский 1
Андрей Иванов 2
Томас Микуцкис 5
Анте Пульич 6
30′ Эдвинас Гирдвайнис 93
Алексей Померко 16
Роман Войдель 20
Дмитрий Сасин 7
31′ Александр Соболев 9
81′ Павел Деобальд 11
86′ Павел Кудряшов 17
71′ 73′ Никита Гвинейский 98
Даниил Большунов 8
66 Денис Адамов
4 Александр Мартынович
12 Кристиан Рамирес
26 Алексей Грицаенко
7 Вандерсон Масиэл
17 Павел Мамаев
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
77 Шарль Каборе 62′
55 Ренат Янбаев 46′
11 Вячеслав Подберезкин
21 Рикардо Лаборде 58′
9 Андрей Иван
27 Михайло Ристич 46′
70 Торнике Окриашвили 87′
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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