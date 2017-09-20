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20 сентября 2017, 18:03 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

«Арсенал» (Тула) завершил выступление в КР, в 1/16 финала проиграв «Тамбову»

Футболисты тульского «Арсенала» вылетели из Кубка России в 1/16 финала, уступив представителю ФНЛ «Тамбову».

Футболисты тульского Арсенала вылетели из Кубка России в 1/16 финала уступив представителю <span class=error>ФНЛ</span> Тамбову. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Тамбове, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, победу которым принес гол Алексея Скворцова (90-я минута).

Соперником «Тамбова» в 1/8 финала турнира будет победитель матча «Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва).

20.09.2017 15:00 Плей-офф: 1/16 финала Спартак
Тамбов 1:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Талалаев Миодраг Божович
Голы
90′ Алексей Скворцов 92
Составы
Олег Смирнов 1
44′ Евгений Овсиенко 4
Евгений Шляков 5
Илья Гультяев 33
Марат Быстров 96
Александр Дутов 6
Сергей Шевчук 11
Младен Кашчелан 81
Алексей Скворцов 92
81′ Илья Кухарчук 10
Владислав Рыжков 8
75′ Андрей Мурнин 70
Максим Трусевич 30
36 Михаил Левашов
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
14 Анри Хагуш 79′
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
77 Михаил Александров
19 Федерико Иван Расич
71 Александр Денисов 84′ 81′
18 Лука Джорджевич
23 Игорь Горбатенко 72′
55 Александру Бурчану
10 Эванс Кангва 60′
88 Игорь Шевченко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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