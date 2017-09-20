«Арсенал» (Тула) завершил выступление в КР, в 1/16 финала проиграв «Тамбову»
Футболисты тульского «Арсенала» вылетели из Кубка России в 1/16 финала, уступив представителю ФНЛ «Тамбову».
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Встреча, прошедшая в среду в Тамбове, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, победу которым принес гол Алексея Скворцова (90-я минута).
Соперником «Тамбова» в 1/8 финала турнира будет победитель матча «Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва).
Главные тренеры
|Андрей Талалаев
|Миодраг Божович
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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