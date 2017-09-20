«Шинник» разгромил «Урал» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

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Голы забили Алмаз Фатихов (8-я минута), Никита Безлихотнов (44) и Сергей Крамаренко (56).

«Шинник», выступающий в Футбольной национальной лиге, впервые с 2015 года вышел в 1/8 Кубка России, тогда была одержана победа над московским «Динамо» со счетом 2:0. «Урал» в прошедшем сезоне играл в финале Кубка России, где уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:2.

В 1/8 финала «Шинник» сыграет с победителем матча между нижегородским «Олимпийцем» и «Уфой».