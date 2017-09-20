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20 сентября 2017, 17:58 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Шинник» разгромил «Урал» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 20 сентября. Ярославский «Шинник» одержал крупную победу над екатеринбургским клубом «Урал» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Голы забили Алмаз Фатихов (8-я минута), Никита Безлихотнов (44) и Сергей Крамаренко (56).

«Шинник», выступающий в Футбольной национальной лиге, впервые с 2015 года вышел в 1/8 Кубка России, тогда была одержана победа над московским «Динамо» со счетом 2:0. «Урал» в прошедшем сезоне играл в финале Кубка России, где уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:2.

В 1/8 финала «Шинник» сыграет с победителем матча между нижегородским «Олимпийцем» и «Уфой».

20.09.2017 15:00 Плей-офф: 1/16 финала Урожай
Шинник 3:0 Урал
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Александр Побегалов Александр Тарханов
Голы
8′ Алмаз Фатихов 75
44′ Никита Безлихотнов 99
56′ Сергей Крамаренко 70
Составы
Станислав Антипин 22
Денис Магадиев 2
Павел Евсеев 5
Сослан Кагермазов 6
Максим Жестоков 65
Владислав Камилов 21
Сергей Крамаренко 70
Андрей Лях 90
34′ 70′ Михаил Земсков 8
Эльдар Низамутдинов 9
79′ Алмаз Фатихов 75
Сергей Нарылков 11
62′ Никита Безлихотнов 99
Марат Шайморданов 14
1 Дмитрий Арапов
5 Доминик Динга
28 Никита Чернов
14 Юрий Бавин
15 Денис Кулаков 54′
32 Никита Глушков
90 Александр Щербаков
92 Роман Емельянов
94 Алексей Евсеев
7 Александр Данцев 57′
27 Михаил Меркулов
8 Александр Павленко 62′
35 Евгений Татаринов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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