«Шинник» разгромил «Урал» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу
ТАСС, 20 сентября. Ярославский «Шинник» одержал крупную победу над екатеринбургским клубом «Урал» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Голы забили Алмаз Фатихов (8-я минута), Никита Безлихотнов (44) и Сергей Крамаренко (56).
«Шинник», выступающий в Футбольной национальной лиге, впервые с 2015 года вышел в 1/8 Кубка России, тогда была одержана победа над московским «Динамо» со счетом 2:0. «Урал» в прошедшем сезоне играл в финале Кубка России, где уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:2.
В 1/8 финала «Шинник» сыграет с победителем матча между нижегородским «Олимпийцем» и «Уфой».
Главные тренеры
|Александр Побегалов
|Александр Тарханов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Игорь Панин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter