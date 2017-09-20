«Томь» обыграла «Краснодар» и вышла в 1/8 финала Кубка России

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В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Деобальд (24-я минута) и Александр Соболев (45). У проигравших отличился Павел Мамаев (31, с пенальти).

В последний раз «Краснодар», который в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги после десяти туров занимает второе место, не смог преодолеть стадию 1/16 финала в сезоне-2011/12, когда проиграл воронежскому «Факелу». «Томь» в предыдущий раз выходила в 1/8 финала в сезоне-2013/14, обыграв «Оренбург», который тогда назывался «Газовик». В том розыгрыше Кубка России томский клуб дошел до четвертьфинала.

В 1/8 финала турнира «Томь», занимающая 12-е место в первенстве Футбольной национальной лиги, встретится с победителем матча между «Тюменью» и «Тосно» из Ленинградской области, который пройдет позднее в среду.