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20 сентября 2017, 17:56 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Томь» обыграла «Краснодар» и вышла в 1/8 финала Кубка России

ТАСС, 20 сентября. Томская «Томь» одержала победу над «Краснодаром» со счетом 2:1 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу томского клуба. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Деобальд (24-я минута) и Александр Соболев (45). У проигравших отличился Павел Мамаев (31, с пенальти).

В последний раз «Краснодар», который в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги после десяти туров занимает второе место, не смог преодолеть стадию 1/16 финала в сезоне-2011/12, когда проиграл воронежскому «Факелу». «Томь» в предыдущий раз выходила в 1/8 финала в сезоне-2013/14, обыграв «Оренбург», который тогда назывался «Газовик». В том розыгрыше Кубка России томский клуб дошел до четвертьфинала.

В 1/8 финала турнира «Томь», занимающая 12-е место в первенстве Футбольной национальной лиги, встретится с победителем матча между «Тюменью» и «Тосно» из Ленинградской области, который пройдет позднее в среду.

20.09.2017 15:00 Плей-офф: 1/16 финала Труд
Томь 2:1 Краснодар
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Игорь Шалимов
Голы
24′ Павел Деобальд 11
45′ Александр Соболев 9
17 Павел Мамаев 31′
Составы
Юрий Шафинский 1
Андрей Иванов 2
Томас Микуцкис 5
Анте Пульич 6
30′ Эдвинас Гирдвайнис 93
Алексей Померко 16
Роман Войдель 20
Дмитрий Сасин 7
31′ Александр Соболев 9
81′ Павел Деобальд 11
86′ Павел Кудряшов 17
71′ 73′ Никита Гвинейский 98
Даниил Большунов 8
66 Денис Адамов
4 Александр Мартынович
12 Кристиан Рамирес
26 Алексей Грицаенко
7 Вандерсон Масиэл
17 Павел Мамаев
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
77 Шарль Каборе 62′
55 Ренат Янбаев 46′
11 Вячеслав Подберезкин
21 Рикардо Лаборде 58′
9 Андрей Иван
27 Михайло Ристич 46′
70 Торнике Окриашвили 87′
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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