«Рубин» обыграл «Оренбург» и вышел в 1/8 финала Кубка России

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Мячи забили Егор Сорокин (29-я минута) и Максим Лестьенн (90). «Оренбург» потерпел первое поражение на своем поле за последние шесть матчей.

В 1/8 финала Кубка России «Рубин» сыграет с победителем матча 1/16 финала, в котором 21 сентября встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».