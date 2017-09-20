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20 сентября 2017, 18:00 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Рубин» обыграл «Оренбург» и вышел в 1/8 финала Кубка России

ТАСС, 20 сентября. Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу со счетом 2:0 над «Оренбургом» в матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Оренбурге.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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Мячи забили Егор Сорокин (29-я минута) и Максим Лестьенн (90). «Оренбург» потерпел первое поражение на своем поле за последние шесть матчей.

В 1/8 финала Кубка России «Рубин» сыграет с победителем матча 1/16 финала, в котором 21 сентября встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».

20.09.2017 15:00 Плей-офф: 1/16 финала Газовик
Оренбург 0:2 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Владимир Федотов Курбан Бердыев
Голы
80 Егор Сорокин 29′
10 Максим Лестьенн 90+4′
Составы
Евгений Фролов 91
Силвие Бегич 6
Андрей Малых 12
Дмитрий Андреев 15
Игорь Удалый 22
Фарход Васиев 26
Адессойе Ойеволе 58
Роман Воробьев 5
Денис Попович 10
77′ Благое Георгиев 7
Сергей Серченков 85
75′ Михал Дюриш 16
Артем Делькин 90
35 Сослан Джанаев 83′
5 Рагнар Сигурдссон
30 Федор Кудряшов
80 Егор Сорокин
90 Тарас Бурлак
8 Александр Сонг
27 Магомед Оздоев
10 Максим Лестьенн
2 Олег Кузьмин 52′
23 Мориц Бауэр
33 Сердар Азмун 66′
9 Максим Канунников
96 Рифат Жемалетдинов 76′
21 Рубен Рочина
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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