«Рубин» обыграл «Оренбург» и вышел в 1/8 финала Кубка России
ТАСС, 20 сентября. Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу со счетом 2:0 над «Оренбургом» в матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Оренбурге.
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Мячи забили Егор Сорокин (29-я минута) и Максим Лестьенн (90). «Оренбург» потерпел первое поражение на своем поле за последние шесть матчей.
В 1/8 финала Кубка России «Рубин» сыграет с победителем матча 1/16 финала, в котором 21 сентября встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».
Главные тренеры
|Владимир Федотов
|Курбан Бердыев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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