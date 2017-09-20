Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31068781/
20 сентября 2017, 16:54 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

ЦСКА объявил состав на кубковую игру с «Авангардом»

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с «Авангардом».

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с Авангардом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоится сегодня в Курске, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников, Натхо, Гордюшенко, Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп