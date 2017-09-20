ЦСКА объявил состав на кубковую игру с «Авангардом»
Московский ЦСКА объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с «Авангардом».
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Встреча состоится сегодня в Курске, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.
ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников, Натхо, Гордюшенко, Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.
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