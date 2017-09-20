«Матч ТВ» передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубам
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» передал права на трансляцию матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России восьми футбольным клубам. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе телеканала.
«Матч ТВ» всегда идет навстречу спортивным клубам и болельщикам, как и телезрителям, нам важны все соревнования, на трансляцию которых у нас есть права. В рамках телевизионного эфира невозможно показать все спортивные события: каждый день появляются сотни часов спортивного видеоконтента. Мы видим решение в развитии интернет-вещания: увеличение числа эксклюзивных трансляций как на
«Такая практика стала уже привычной. У клубов сохраняется полная свобода в выборе площадки для таких трансляций в пределах
Клубы, которые уже получили разрешение на трансляцию матча на своих ресурсах или региональном телевидении: «Тюмень» (матч «Тюмень — «Тосно»), томская «Томь» («Томь — «Краснодар»), «Краснодар («Томь — «Краснодар»), нижегородский «Олимпиец» («Олимпиец — «Уфа»), «Уфа» («Олимпиец — «Уфа»), владивостокский «Луч- Энергия» («Луч-Энергия» — «Анжи»), воронежский «Факел» («Факел» — «Амкар»), ярославский «Шинник» («Шинник» — «Урал»). Матчи пройдут
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