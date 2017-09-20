«Матч ТВ» передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубам

«Матч ТВ» всегда идет навстречу спортивным клубам и болельщикам, как и телезрителям, нам важны все соревнования, на трансляцию которых у нас есть права. В рамках телевизионного эфира невозможно показать все спортивные события: каждый день появляются сотни часов спортивного видеоконтента. Мы видим решение в развитии интернет-вещания: увеличение числа эксклюзивных трансляций как на интернет-порталах matchtv и sportbox, так и на площадках спортивных клубов. В последнем случае необходима передача прав на трансляцию, — сообщили в пресс-службе телеканала.

«Такая практика стала уже привычной. У клубов сохраняется полная свобода в выборе площадки для таких трансляций в пределах digital-пространства — сайт клуба, страница клуба в социальной сети, официальный канал на Youtube. Таким образом, мы предоставляем клубам возможность показывать все важные для них игры, а болельщики же получают уникальную возможность для просмотра игр вне зависимости от ограничений сетки телевещания», — говорится в сообщении.