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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31067015/
20 сентября 2017, 15:38 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Матч ТВ» передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» передал права на трансляцию матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России восьми футбольным клубам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

«Матч ТВ» всегда идет навстречу спортивным клубам и болельщикам, как и телезрителям, нам важны все соревнования, на трансляцию которых у нас есть права. В рамках телевизионного эфира невозможно показать все спортивные события: каждый день появляются сотни часов спортивного видеоконтента. Мы видим решение в развитии интернет-вещания: увеличение числа эксклюзивных трансляций как на интернет-порталах matchtv и sportbox, так и на площадках спортивных клубов. В последнем случае необходима передача прав на трансляцию, — сообщили в пресс-службе телеканала.

«Такая практика стала уже привычной. У клубов сохраняется полная свобода в выборе площадки для таких трансляций в пределах digital-пространства — сайт клуба, страница клуба в социальной сети, официальный канал на Youtube. Таким образом, мы предоставляем клубам возможность показывать все важные для них игры, а болельщики же получают уникальную возможность для просмотра игр вне зависимости от ограничений сетки телевещания», — говорится в сообщении.

Клубы, которые уже получили разрешение на трансляцию матча на своих ресурсах или региональном телевидении: «Тюмень» (матч «Тюмень — «Тосно»), томская «Томь» («Томь — «Краснодар»), «Краснодар («Томь — «Краснодар»), нижегородский «Олимпиец» («Олимпиец — «Уфа»), «Уфа» («Олимпиец — «Уфа»), владивостокский «Луч- Энергия» («Луч-Энергия» — «Анжи»), воронежский «Факел» («Факел» — «Амкар»), ярославский «Шинник» («Шинник» — «Урал»). Матчи пройдут 20—21 сентября.
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