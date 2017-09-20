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20 сентября 2017, 15:01 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Луч-Энергия» обыграл «Анжи» и вышел в 1/8 финала Кубка России

«Луч-Энергия», выступающий в ФНЛ, пробился в 1/8 финала Кубка России, оставив за бортом представителя Премьер-Лиги «Анжи».

Встреча, которая проходила во Владивостоке, завершилась со счётом 2:0.

Футболисты «Луча» забили по мячу в каждом из таймов. Счёт в матче на 20-й минуте открыл Руслан Гордиенко, а спустя час игры почин одноклубника поддержал Дмитрий Маляка.

В 1/8 финала «Луч-Энергия» сыграет с победителем пары «Енисей» — «Ахмат», которые сыграют 21 сентября. Поединок 1/8 финала запланирован на 25 октября.

20.09.2017 12:00 Плей-офф: 1/16 финала Динамо
Луч-Энергия 2:0 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жолт Хорняк Вадим Скрипченко
Голы
20′ Руслан Гордиенко 9
68′ Дмитрий Маляка 15
Составы
Егор Шамов 50
Евгений Стешин 5
Дмитрий Тихий 6
Астемир Соблиров 14
Кирилл Марущак 18
Антон Килин 8
Дмитрий Маляка 15
Руслан Гордиенко 9
75′ Семен Фомин 4
Сергей Пономаренко 12
64′ Александр Носов 10
Ишхан Гелоян 7
57′ Амир Бажев 29
Андрей Мязин 87
26 Юрий Шлеев
61 Антон Белов
95 Магомед Эльмурзаев 59′
25 Гаточ Паном
37 Батраз Хадарцев
41 Анвар Газимагомедов
87 Магомед Магомедов
89 Рустам Халимбеков
10 Джаба Липартия
96 Джамал Дибиргаджиев 30′
20 Тамирлан Джамалутдинов 67′
80 Тамерлан Рамазанов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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