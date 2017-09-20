«Луч-Энергия» обыграл «Анжи» и вышел в 1/8 финала Кубка России
«Луч-Энергия», выступающий в ФНЛ, пробился в 1/8 финала Кубка России, оставив за бортом представителя
Премьер-Лиги «Анжи».
Встреча, которая проходила во Владивостоке, завершилась со счётом 2:0.
Футболисты «Луча» забили по мячу в каждом из таймов. Счёт в матче на 20-й минуте открыл Руслан Гордиенко, а спустя час игры почин одноклубника поддержал Дмитрий Маляка.
В 1/8 финала «Луч-Энергия» сыграет с победителем пары «Енисей» — «Ахмат», которые сыграют 21 сентября. Поединок 1/8 финала запланирован на 25 октября.
|20.09.2017 12:00
|Плей-офф: 1/16 финала
|Динамо
|Луч-Энергия
|2:0
|Анжи
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жолт Хорняк
|Вадим Скрипченко
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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