«Луч-Энергия» обыграл «Анжи» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Встреча, которая проходила во Владивостоке, завершилась со счётом 2:0.

Футболисты «Луча» забили по мячу в каждом из таймов. Счёт в матче на 20-й минуте открыл Руслан Гордиенко, а спустя час игры почин одноклубника поддержал Дмитрий Маляка.

В 1/8 финала «Луч-Энергия» сыграет с победителем пары «Енисей» — «Ахмат», которые сыграют 21 сентября. Поединок 1/8 финала запланирован на 25 октября.