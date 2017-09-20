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20 сентября 2017, 14:24 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Краснодар» назвал состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью»

«Краснодар» объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с «Томью».

Краснодар объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с <span class=error>Томью</span>. Увеличить
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Встреча состоится сегодня в Томске, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Адамов, Янбаев, Мартынович, Грицаенко, Рамирес, Ристич, Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Лаборде, Вандерсон.

Запасные: Латышонок, Стежко, Петров, Жигулев, Шишкин, Подберезкин, Окриашвили, Иван.

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