«Краснодар» назвал состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью»
«Краснодар» объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с «Томью».
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Встреча состоится сегодня в Томске, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.
«Краснодар»: Адамов, Янбаев, Мартынович, Грицаенко, Рамирес, Ристич, Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Лаборде, Вандерсон.
Запасные: Латышонок, Стежко, Петров, Жигулев, Шишкин, Подберезкин, Окриашвили, Иван.
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