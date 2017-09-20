Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу

Сезон-2003/04. Победа «Терека»

«Терек» стал первой командой, которой удалось выиграть Кубок России, будучи командой первого дивизиона. В то время каждый раунд состоял из двух матчей, поэтому случайным успех грозненцев не назовешь. «Терек» прошел «Черноморец» и «Кубань», по разу выиграв и сыграв вничью. В первом матче четвертьфинала «Терек» проиграл в Волгограде «Ротору» со счетом 0:2, однако в Пятигорске добился необходимой победы — 3:0. С соперником по полуфиналу грозненцам во многом повезло — по всем раскладам им должен был быть «Локомотив», но железнодорожники неожиданно проиграли «Шиннику».

В финале однозначным фаворитом были «Крылья Советов», для которых тот сезон был лучшим в истории клуба — самарцы выбили из Кубка «Зенит» и ЦСКА, а осенью взяли бронзу чемпионата. Решающий мяч забил форвард «Терека» Андрей Федьков в компенсированное ко второму тайму время. В том же сезоне форвард наколотил 38 мячей в первом дивизионе, установив до сих пор не превзойденный рекорд.

Осенью того же года «Терек» не только поднялся в премьер-лигу, но и дебютировал в еврокубках. В первом круге грозненцы уступили швейцарскому «Базелю» (1:1 в Москве и 0:2 на выезде).

Сезон-2004/05. «Химки» в финале

В следующем сезоне до финала дошел еще один представитель первого дивизиона — «Химки». И если «Терек» был безоговорочным лидером турнира, то подмосковный клуб ходил в середняках. Исходя из этого, путь к финалу, на котором подмосковная команда проходила «Рубин», «Аланию», «Торпедо» и «Амкар», таким уж легким не назовешь. В решающем матче «Химкам» противостоял ЦСКА, за полторы недели до этого выигравший первый для России Кубок УЕФА. Встреча на «Локомотиве» завершилась минимальной победой армейцев со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова. В том году ЦСКА еще и стал чемпионом страны. А «Химкам» для выхода в премьер-лигу потребовалось еще полтора года.

Сезон-2009/10. «Сибирь» в финале

Сибиряки начали кубковое восхождение командой первого дивизиона, а в весенних стадиях представляли уже премьер-лигу. В четвертьфинале «Сибирь» разгромила «Луч-Энергию» (3:0), а в полуфинале благодаря хет-трику Алексея Медведева с тем же счетом — «Аланию». С соперником по финалу, который прошел в Ростове-на-Дону, сибирякам могло повезти и больше — «Амкар» лишь в серии послематчевых пенальти уступил «Зениту». В итоге трофей отправился в Санкт-Петербург благодаря скромной победе со счетом 1:0 и голу Романа Широкова с 11-метрового.

Тем не менее «Сибирь», которой руководил сделавший себе имя в белорусском БАТЭ тренер Игорь Криушенко, получила путевку в квалификацию Лиги Европы, так как «Зенит» уже отобрался в Лигу чемпионов. Новосибирск стал самым восточным городом, когда-либо принимавшим матч еврокубка, а «Сибирь» даже прошла кипрский «Аполлон» и обыграла дома голландский ПСВ. На выезде, правда, уступила 0:5. Неудачно для сибиряков закончился и национальный чемпионат — команда вылетела из премьер-лиги в первый же сезон и больше там не появлялась.

Сезон-2010/11. «Алания» в финале

«Алания», в отличие от «Сибири», начала выступление в Кубке командой премьер-лиги, а в финале играла уже как представитель первого дивизиона. Владикавказцы стали уникальным финалистом, не одержав за весь турнир ни одной победы в основное время. «Алания» последовательно прошла «КАМАЗ», «Горняк» и «Ростов», заканчивая основное и дополнительное время со счетом 0:0 и выигрывая по пенальти. Победа над «Сатурном» в четвертьфинале была технической — зимой подмосковная команда прекратила существование. В весенней части президентом «Алании» стал Валерий Газзаев, а его сын Владимир — главным тренером.

В финале, который принял Ярославль, «Алания» уступила ЦСКА со счетом 1:2. Этот трофей стал первым из семи с армейцами для главного тренера Леонида Слуцкого. Как и «Зенит» годом ранее, ЦСКА уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, поэтому «Алания» отправилась в отбор Лиги Европы. В третьем квалификационном раунде владикавказцы в серии пенальти прошли казахстанский «Актобе» (оба матча завершились со счетом 1:1), а в раунде плей-офф уступили турецкому «Бешикташу» (0:3 в Стамбуле и 2:0 во Владикавказе).?

Олег Кошелев