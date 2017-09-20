Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу
20 и 21 сентября стартовали матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы
премьер-лиги. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе. ТАСС рассказывает о командах, которые не ограничивались сенсациями в осенних стадиях, а добирались до решающих матчей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сезон-2003/04. Победа «Терека»
«Терек» стал первой командой, которой удалось выиграть Кубок России, будучи командой первого дивизиона. В то время каждый раунд состоял из двух матчей, поэтому случайным успех грозненцев не назовешь. «Терек» прошел «Черноморец» и «Кубань», по разу выиграв и сыграв вничью. В первом матче четвертьфинала «Терек» проиграл в Волгограде «Ротору» со счетом 0:2, однако в Пятигорске добился необходимой победы — 3:0. С соперником по полуфиналу грозненцам во многом повезло — по всем раскладам им должен был быть «Локомотив», но железнодорожники неожиданно проиграли «Шиннику».
В финале однозначным фаворитом были «Крылья Советов», для которых тот сезон был лучшим в истории клуба — самарцы выбили из Кубка «Зенит» и ЦСКА, а осенью взяли бронзу чемпионата. Решающий мяч забил форвард «Терека» Андрей Федьков в компенсированное ко второму тайму время. В том же сезоне форвард наколотил 38 мячей в первом дивизионе, установив до сих пор не превзойденный рекорд.
Осенью того же года «Терек» не только поднялся в
Сезон-2004/05. «Химки» в финале
В следующем сезоне до финала дошел еще один представитель первого дивизиона — «Химки». И если «Терек» был безоговорочным лидером турнира, то подмосковный клуб ходил в середняках. Исходя из этого, путь к финалу, на котором подмосковная команда проходила «Рубин», «Аланию», «Торпедо» и «Амкар», таким уж легким не назовешь. В решающем матче «Химкам» противостоял ЦСКА, за полторы недели до этого выигравший первый для России Кубок УЕФА. Встреча на «Локомотиве» завершилась минимальной победой армейцев со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова. В том году ЦСКА еще и стал чемпионом страны. А «Химкам» для выхода в
Сезон-2009/10. «Сибирь» в финале
Сибиряки начали кубковое восхождение командой первого дивизиона, а в весенних стадиях представляли уже
Тем не менее «Сибирь», которой руководил сделавший себе имя в белорусском БАТЭ тренер Игорь Криушенко, получила путевку в квалификацию Лиги Европы, так как «Зенит» уже отобрался в Лигу чемпионов. Новосибирск стал самым восточным городом,
Сезон-2010/11. «Алания» в финале
«Алания», в отличие от «Сибири», начала выступление в Кубке командой
В финале, который принял Ярославль, «Алания» уступила ЦСКА со счетом 1:2. Этот трофей стал первым из семи с армейцами для главного тренера Леонида Слуцкого. Как и «Зенит» годом ранее, ЦСКА уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, поэтому «Алания» отправилась в отбор Лиги Европы. В третьем квалификационном раунде владикавказцы в серии пенальти прошли казахстанский «Актобе» (оба матча завершились со счетом 1:1), а в раунде
Олег Кошелев