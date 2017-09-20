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20 сентября 2017, 12:39 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Рубин» полетел на в матч Кубка России с «Оренбургом» без ряда основных игроков

«Рубин» отправился на игру 1/16 финала Кубка России с «Оренбургом» без ряда основных игроков.

Рубин отправился на игру 1/16 финала Кубка России с Оренбургом без ряда основных игроков. Увеличить
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В сегодняшнем матче не сыграют голкипер Сергей Рыжиков, защитник Сесар Навас, а также полузащитники Гёкдениз Карадениз и Мийо Цакташ. Об этом рассказал руководитель пресс-службы казанской команды Михаил Степанов.

«Сергей Рыжиков, Сесар Навас, Гекдениз Карадениз и Мийо Цакташ не полетели на матч с “Оренбургом” по решению тренера. Курбан Бердыев ещё после матча с “Уралом” сказал, что будет ротация в кубковой игре», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Начало — 15:00 мск.

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