«Спартак» вылетел на матч против «Кубани» с шестичасовым опозданием
Московский «Спартак» вылетел в Краснодар на матч против «Кубани» с шестичасовым опозданием. Об этом сообщил
пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг на странице в Twitter.
Он написал, что «Спартак» вылетел из Москвы в 22:00 и приземлился в «Краснодаре» в 23:35 мск.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар, поскольку рейс был задержан.
Напомним, матч 1/16 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и московским «Спартаком» состоится в Краснодаре 20 сентября.
Отметим, что это не первый подобный случай, произошедший с российскими футбольными командами. В августе екатеринбургский «Урал» не смог вовремя вылететь после матча с тульским «Арсеналом», рейс задержали на шесть часов
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