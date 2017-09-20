«Спартак» вылетел на матч против «Кубани» с шестичасовым опозданием

Он написал, что «Спартак» вылетел из Москвы в 22:00 и приземлился в «Краснодаре» в 23:35 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар, поскольку рейс был задержан.

Напомним, матч 1/16 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и московским «Спартаком» состоится в Краснодаре 20 сентября.