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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31063048/
20 сентября 2017, 10:20 | Футбол: Кубок России | ИА REGNUM

«Спартак» вылетел на матч против «Кубани» с шестичасовым опозданием

Московский «Спартак» вылетел в Краснодар на матч против «Кубани» с шестичасовым опозданием. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг на странице в Twitter.

Он написал, что «Спартак» вылетел из Москвы в 22:00 и приземлился в «Краснодаре» в 23:35 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар, поскольку рейс был задержан.

Напомним, матч 1/16 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и московским «Спартаком» состоится в Краснодаре 20 сентября.

Отметим, что это не первый подобный случай, произошедший с российскими футбольными командами. В августе екатеринбургский «Урал» не смог вовремя вылететь после матча с тульским «Арсеналом», рейс задержали на шесть часов из-за тумана.
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