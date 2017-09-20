«Спартак» полетел за индульгенцией

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«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала) (начало в 12.00 мск).

Махачкалинский «Анжи» сейчас называют самой разобранной командой Премьер-лиги. После 10-го тура чемпионата это еще и подтверждается турнирной таблицей — победа «Амкара» над «Локомотивом» вкупе с собственным унизительным фиаско махачкалинцев в домашней игре с «Краснодаром» (1:5) отправили команду на последнее место.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 12:00 -:- Луч-Энергия Анжи

Поначалу смена Александра Григоряна на Вадима Скрипченко казалась сработавшим вариантом. 0:6 от «Рубина» в дебютном матче белорусского наставника списали на адаптацию, а затем были 4 набранных очка в двух турах.

Но теперь под руководством Скрипченко у «Анжи» график — одно очко за игру, при этом команда забивает в среднем гол за матч, а пропустила в четырех встречах 13 мячей.

И вот теперь дагестанцы еще и играют во Владивостоке, что, конечно, не добавит команде ни свежести, ни настроения.

Правда, соперник у «Анжи» весьма удобный для того, чтобы поправить дела. «Луч-Энергия» пока что терпит бедствие в ФНЛ, где занимает четвертое место с конца, располагаясь в зоне вылета и выиграв одну встречу из последних восьми.

Даже скромную «Смену» из Комсомольска-на-Амуре команда Жолта Хорняка в Кубке на этом отрезке обыграла лишь в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительно время.

«Луч-Энергия» и «Анжи» встречались в своей истории четыре раза, причем все в рамках первого дивизиона. Перевес на стороне махачкалинцев, которые побеждали трижды, в то время как дальневосточники выиграли только одну встречу, зато дома.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 15:00 -:- Оренбург Рубин

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) (начало в 15.00 мск).

Казанскому «Рубину» необходимо реабилитироваться за последние неудачи. В последних трех играх с участием команды Курбана Бердыева забивался строго один мяч, но если «Тосно» был обыгран, то «Спартаку» и «Уралу» казанцы в последних двух турах уступили.

Вообще, пока перестройка в столице Татарстана проходит с переменным успехом. «Рубин» вроде бы стал более выстроенным, чем при Хавьере Грасии, но осечки типа домашней против уральцев — как-то это не по-бердыевски.

Работы у туркменского наставника еще непочатый край, и в ситуации, когда непонятно, на что его команда способна в чемпионате, Бердыев точно не будет жертвовать Кубком — возможностью побороться за трофей и попасть на следующий сезон в еврокубки.

«Оренбург» еще год назад играл в Премьер-лиге, показывал под руководством Роберта Евдокимова радующий глаз футбол и очень неожиданно вылетел через стыковые матчи со «СКА-Хабаровск», уступив в серии пенальти.

Сейчас, правда, у сине-белых совсем другая команда. Тренирует ее уже Владимир Федотов, а располагаются оренбуржцы в середине турнирной таблицы ФНЛ. Впрочем, от четвертой, стыковой строчки отставание исчисляется всего тремя баллами.

Интересно, что в прошлом сезоне обе встречи «Оренбурга» с «Рубином» завершились ничейными исходами, и 20 сентября в этом противостоянии паритет должен быть нарушен — дальше в Кубке пройдет только один.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 17:00 -:- Авангард К ЦСКА

«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва) (начало в 17.00 мск).

Матч курского «Авангарда» с не только одним из лучших, если не лучшим клубом страны последних лет, но и признанным кубковым бойцом, был бы событием более чем рядовым, если бы не одно «но».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отправился в Курск с, по сути, молодежной командой, причем на встречу с середняком ФНЛ белорусский специалист взял только двух номинальных защитников — Виктора Васина и Кирилла Набабкина.

В Москве остались Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Витиньо и даже новый герой красно-синих Тимур Жамалетдинов.

В Курске из привычной обоймы могут, кроме Васина с Набабкиным, выйти только Александр Головин, Бибрас Натхо, Георги Миланов, Федор Чалов да Аарон Оланаре. Не считать же в конце концов игроками основы Константина Кучаева и Астемира Гордюшенко?

В общем, очень интересно, как и по какой схеме сыграет ЦСКА в Курске, и при этом логика наставника прослеживается вполне отчетливо уже сейчас.

В режиме борьбы на два фронта в чемпионате и Лиге чемпионов Кубок России нужен ЦСКА примерно как лошади пятая нога.

Гончаренко ничем не рискует, выставляя на игру с «Авангардом» резервный состав. Проиграет команда — ничего страшного, играли резервисты, другие турниры важнее, больше времени теперт будет на отдых.

Выиграет — игроки и болельщики получат сильную порцию уверенности в силах команды, а это нельзя недооценивать. Ну и полезную игровую практику для запасных и молодежи никто тоже не отменял.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 19:00 -:- Кубань Спартак М

«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) (начало в 19.00 мск).

Для главного ньюсмейкера футбольной России московского «Спартака», обычно неудачно играющего в национальном Кубке, встреча с исторически неудобной «Кубанью» в Краснодаре сейчас имеет важнейшее значение.

Еще одна неудача окончательно погрузит красно-белых в пучину кризиса, в то время как успешное выступление в Кубке России может скрасить команде сезон, даже если на остальных фронтах дела так и не пойдут на лад.

Пусть у самого «Спартака» сейчас все не гладко, момент для игры с желто-зелеными оптимальный. «Кубань» в данный момент находится в безобразном состоянии и не выигрывает в ФНЛ уже на протяжении шести туров, что привело ее на 13-е место, в двух очках от зоны вылета.

Ко всем проблемам «Спартака» добавилась еще и пятичасовая задержка рейса в Краснодар из-за поломки самолета.

Каррера взял на выезд 22 футболиста команды, предоставив отдых голкиперу Артему Реброву. Другие оставшиеся в Москве игроки основы, включая капитана Дениса Глушакова, не полетели на Кубок России из-за травм.

Зато вместе с первой командой отправился ряд молодых футболистов, включая форварда Фешна Сакалу, который на стыке весны и лета забил четыре мяча в пяти матчах на молодежном чемпионате мира, а в сентябре провел 56 минут в отборочном матче чемпионата мира против Алжира (3:1) в составе взрослой сборной Замбии.

Взял главный тренер «Спартака» в Краснодар и защитника Сердара Таски, который после тактической замены в первом тайме матча с «Тосно» демонстративно не пожал руку Каррере.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 15:00 -:- Томь Краснодар

Остальные матчи.

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) (начало в 15.00 мск)

«Орел» — «Арсенал» (Тула) (начало в 15.00 мск)

«Томь» (Томск) — «Краснодар» (начало в 15.00 мск)

«Тюмень» — «Тосно» (начало в 17.00 мск)

«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) (начало в 18.00 мск)

«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Динамо» (Москва) (начало в 18.30 мск).