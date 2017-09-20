«Спартак» полетел за индульгенцией
Махачкалинский «Анжи» после разгрома от «Краснодара» отправился на Дальний Восток, «Рубин» готовится впервые в истории обыграть «Оренбург», ЦСКА прибыл в Курск молодежным составом, а «Спартак» улетел в Краснодар на игру с «Кубанью» с пятичасовой задержкой
из-за поломки самолета. «Газета.Ru» представляет матчи 1/16 финала Кубка России, запланированные на 20 сентября.
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«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала) (начало в 12.00 мск).
Махачкалинский «Анжи» сейчас называют самой разобранной командой
Поначалу смена Александра Григоряна на Вадима Скрипченко казалась сработавшим вариантом. 0:6 от «Рубина» в дебютном матче белорусского наставника списали на адаптацию, а затем были 4 набранных очка в двух турах.
Но теперь под руководством Скрипченко у «Анжи» график — одно очко за игру, при этом команда забивает в среднем гол за матч, а пропустила в четырех встречах 13 мячей.
И вот теперь дагестанцы еще и играют во Владивостоке, что, конечно, не добавит команде ни свежести, ни настроения.
Правда, соперник у «Анжи» весьма удобный для того, чтобы поправить дела. «Луч-Энергия» пока что терпит бедствие в ФНЛ, где занимает четвертое место с конца, располагаясь в зоне вылета и выиграв одну встречу из последних восьми.
Даже скромную «Смену» из
«Луч-Энергия» и «Анжи» встречались в своей истории четыре раза, причем все в рамках первого дивизиона. Перевес на стороне махачкалинцев, которые побеждали трижды, в то время как дальневосточники выиграли только одну встречу, зато дома.
«Оренбург» — «Рубин» (Казань) (начало в 15.00 мск).
Казанскому «Рубину» необходимо реабилитироваться за последние неудачи. В последних трех играх с участием команды Курбана Бердыева забивался строго один мяч, но если «Тосно» был обыгран, то «Спартаку» и «Уралу» казанцы в последних двух турах уступили.
Вообще, пока перестройка в столице Татарстана проходит с переменным успехом. «Рубин» вроде бы стал более выстроенным, чем при Хавьере Грасии, но осечки типа домашней против уральцев —
Работы у туркменского наставника еще непочатый край, и в ситуации, когда непонятно, на что его команда способна в чемпионате, Бердыев точно не будет жертвовать Кубком — возможностью побороться за трофей и попасть на следующий сезон в еврокубки.
«Оренбург» еще год назад играл в
Сейчас, правда, у
Интересно, что в прошлом сезоне обе встречи «Оренбурга» с «Рубином» завершились ничейными исходами, и 20 сентября в этом противостоянии паритет должен быть нарушен — дальше в Кубке пройдет только один.
«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва) (начало в 17.00 мск).
Матч курского «Авангарда» с не только одним из лучших, если не лучшим клубом страны последних лет, но и признанным кубковым бойцом, был бы событием более чем рядовым, если бы не одно «но».
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отправился в Курск с, по сути, молодежной командой, причем на встречу с середняком ФНЛ белорусский специалист взял только двух номинальных защитников — Виктора Васина и Кирилла Набабкина.
В Москве остались Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Витиньо и даже новый герой
В Курске из привычной обоймы могут, кроме Васина с Набабкиным, выйти только Александр Головин, Бибрас Натхо, Георги Миланов, Федор Чалов да Аарон Оланаре. Не считать же в конце концов игроками основы Константина Кучаева и Астемира Гордюшенко?
В общем, очень интересно, как и по какой схеме сыграет ЦСКА в Курске, и при этом логика наставника прослеживается вполне отчетливо уже сейчас.
В режиме борьбы на два фронта в чемпионате и Лиге чемпионов Кубок России нужен ЦСКА примерно как лошади пятая нога.
Гончаренко ничем не рискует, выставляя на игру с «Авангардом» резервный состав. Проиграет команда — ничего страшного, играли резервисты, другие турниры важнее, больше времени теперт будет на отдых.
Выиграет — игроки и болельщики получат сильную порцию уверенности в силах команды, а это нельзя недооценивать. Ну и полезную игровую практику для запасных и молодежи никто тоже не отменял.
«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) (начало в 19.00 мск).
Для главного ньюсмейкера футбольной России московского «Спартака», обычно неудачно играющего в национальном Кубке, встреча с исторически неудобной «Кубанью» в Краснодаре сейчас имеет важнейшее значение.
Еще одна неудача окончательно погрузит
Пусть у самого «Спартака» сейчас все не гладко, момент для игры с
Ко всем проблемам «Спартака» добавилась еще и пятичасовая задержка рейса в Краснодар
Каррера взял на выезд 22 футболиста команды, предоставив отдых голкиперу Артему Реброву. Другие оставшиеся в Москве игроки основы, включая капитана Дениса Глушакова, не полетели на Кубок России
Зато вместе с первой командой отправился ряд молодых футболистов, включая форварда Фешна Сакалу, который на стыке весны и лета забил четыре мяча в пяти матчах на молодежном чемпионате мира, а в сентябре провел 56 минут в отборочном матче чемпионата мира против Алжира (3:1) в составе взрослой сборной Замбии.
Взял главный тренер «Спартака» в Краснодар и защитника Сердара Таски, который после тактической замены в первом тайме матча с «Тосно» демонстративно не пожал руку Каррере.
Остальные матчи.
«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) (начало в 15.00 мск)
«Орел» — «Арсенал» (Тула) (начало в 15.00 мск)
«Томь» (Томск) — «Краснодар» (начало в 15.00 мск)
«Тюмень» — «Тосно» (начало в 17.00 мск)
«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) (начало в 18.00 мск)
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Динамо» (Москва) (начало в 18.30 мск).
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