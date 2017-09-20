Во Владивостоке «Луч» готовится к бою против клуба Премьер-лиги

Сегодня, 20 сентября, коллективы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) вновь сразятся за почётный трофей — Кубок России — на стадии 1/16 финала. В большинстве из дуэтов гостями выступят команды Премьер-лиги. «Луч» во Владивостоке принимает махачкалинский «Анжи», информирует РИА «Восток-Медиа».

«Луч» на стадионе «Динамо» сегодня примет команду Премьер-лиги «Анжи». Начало поединка в 19:00. Видео можно будет посмотреть на канале Youtube.

Ещё недавно «жёлто-зелёных» возглавлял бывший наставник «тигров» Александр Григорян. Однако после слабого старта специалист решил сам подать в отставку. Сейчас дагестанскую дружину тренирует Вадим Скрипченко. К прогрессу кадровые перестановки не привели — команда занимает последнюю позицию в элитном дивизионе и является железным кандидатом на вылет. К слову, в составе «Анжи» на поле во Владивостоке могут выйти бывшие лучовцы Гурам Тетрашвили и Адлан Кацаев.

Из других пар стоит выделить противостояние питерских «Динамо» и «Зенита», а также встречу столичного «Арарата» со «СКА-Хабаровском». Амбициозный коллектив третьего дивизиона после ухода из «Анжи» возглавил Александр Григорян.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в очередном первенстве ФНЛ «Луч» поделил очки с «Зенитом-2» — 1:1.